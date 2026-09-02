Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji

Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.

Petnaest godina rada dug je period, ali portal srednja.hr i dalje je u svojim tinejdžerskim godinama. Svi znamo koliko tinejdžeri vole proslave pa zato i mi organiziramo jednu veliku i prigodnu zabavu.

Proslava rođendana stiže u obliku velike obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!' koja se održava 6. studenog 2026. u zagrebačkom Hotelu International. Na događaj su pozvani svi koji na bilo koji način sudjeluju u obrazovanju - od ravnatelja škola do učenika i studenata.

Rođendan je koncipiran kao cjelodnevni program ispunjen panelima i predavanjima obrazovnih stručnjaka te vremenom za druženje i dobru hranu. Sve počinje registracijom gostiju u 9:00 sati, a završava u 17:00 sati.

Uz iskustva vodećih stručnjaka i donositelja odluka, dobrodošli su nastavnici i profesori koji vjeruju da na bilo koji način mogu doprinijeti razgovoru o nekoj od obrazovnih tema u kojoj su stručni. Ako želite sudjelovati, možete se prijaviti kao izlagač putem ovog obrasca.

Kako se prijaviti za predavanje?

Prijavu možete obaviti vrlo jednostavno. Nakon unosa osnovnih podataka, morate obrazložiti svoju temu odnosno objasniti zašto je ona važna i zanimljiva. Uzmite u obzir da predavanje traje od 15 do 25 minuta ovisno o broju prijava i izabranih izlagača pa procijenite je li moguće izložiti sve što želite u tom vremenu.

Tijekom osmišljavanja predavanja, imajte na umu da postoji velika šansa da publika ne zna puno o vašem području. Osim što publiku morate upoznati sa sadržajem, to morate učiniti na zanimljiv način. A kako se ne biste izgubili u svemu što želite reći, najbolje je definirati svrhu predavanja. Tako ćete znati koja znanja želite prenijeti publici.

Najbolji mamac za vaše izlaganje je naslov. Stoga uz temu, predložite dva prijedloga za naslov kojim ćete zainteresirati publiku i probuditi im znatiželju za vašu temu.

Nakon što odradite sve spomenute korake, potrebno je izraditi i PowerPoint prezentaciju. Detaljnije upute poslat ćemo izlagačima koji budu izabrani za sudjelovanje u konferenciji. Kotizacije za izlagače neće se naplaćivati.

Rok za prijave je 30. 9. u 23:59 sati. Prijaviti se mogu samo nastavnici i profesori zaposleni u školstvu i visokom obrazovanju. Svaki odabrani izlagač dobiva još jednu dodatnu kotizaciju, pa možete pozvati kolegu ili učenika/studenta na konferenciju. Prijave za sudjelovanje šalju se putem ovog obrasca.

Za sve koji ne žele izlagati, a žele biti na proslavi

Ako ne želite sudjelovati kao izlagač, ali ne želite propustiti proslavu, kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio. Puna cijena kotizacije iznosi 50 eura, dok studenti svoju kotizaciju mogu kupiti po povoljnijoj cijeni od 25 eura.

Kupnjom kotizacije osiguravate fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, poklon vrećicu partnera konferencije, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a na kraju dobivate i potvrdu o sudjelovanju.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje, a prodaja po early bird povoljnijim cijenama traje do 14. lipnja u 23:59 sati. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.