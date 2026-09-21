Pokažite im koliko vrijede: Nastavnici, prijavite kolege ili kolegice za nagradu Zlatna kreda

Nitko bolje ne prepoznaje trud i uspjehe u školi od vas koji ste svakodnevno u sustavu. Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda.

Nastavnica koja ostaje nakon nastave kako bi učeniku ponovno objasnila gradivo koje mu nikako nije jasno, nastavnik koji je pokrenuo izvannastavnu aktivnost jer je vidio da njegovi učenici imaju potencijal za nešto više. Razrednica koja zna prepoznati kada je učeniku teško i prije nego što on to izgovori naglas. Kolega koji svaki sat priprema drugačije, samo da gradivo približi na način koji učenici stvarno razumiju.

Trud takvih nastavnica i nastavnika često prođe nezapaženo izvan zbornice ili učionice. Nitko to ne prepoznaje bolje od vas, njihovih kolega i mentora, koji im svjedočite iz dana u dan. Nagrada Zlatna kreda upravo je prilika da se ti mali, ali važni uspjesi konačno istaknu. Prijave su otvorene do 30. rujna.

Prijavite ih za nagradu Zlatna kreda

Zlatna kreda nagrada je koju dodjeljuje portal srednja.hr pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Kao nastavnica ili nastavnik možete prijaviti kolegu iz zbornice čiji rad smatrate značajnim. Prijaviti ih mogu i sami učenici ili njihovi roditelji, ako smatraju da nastavnik ili nastavnica zaslužuje priznanje.

Nagradu dodjeljuje portal srednja.hr, a pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala. Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' portala srednja.hr, koja će se održati 6. studenoga 2026. u Hotelu International u Zagrebu. Ove godine portal isto kreće u srednju školu jer obilježava svoj 15. rođendan. Kotizaciju za konferenciju možete nabaviti ovdje.

Kako nominirati kolegicu ili kolegu

Kao nastavnik ili nastavnica, možete nominirati kolegicu ili kolegu iz zbornice čiji rad smatrate posebnim. Prijava se podnosi putem obrasca, uz obrazloženje zašto upravo ta osoba zaslužuje Zlatnu kredu i kako je njezino djelovanje utjecalo na zajednicu kojoj pripada.

Što je obrazloženje konkretnije, veća je šansa da će prijava biti zapažena. Pišete li o kolegici koja uvijek ulaže dodatan trud u nastavu, navedite točno na koji način se to očituje.

Možda su njezini sati posebni po pristupu gradivu, možda je pokrenula novu izvannastavnu aktivnost ili unaprijedila postojeću. Upravo takav konkretan doprinos vrijedi opisati u prijavi.

Prijavite one koji mijenjaju obrazovanje iznutra

Koliko nominacija kolege ili roditelja zapravo znači, najbolje pokazuje priča prošlogodišnjeg dobitnika u kategoriji Nastavnik godine. Mislav Kuleš, profesor hrvatskog jezika, preuzeo je razred koji je slovio za zahtjevan i to u posljednjoj godini osnovne škole.

Umjesto da se osloni na tuđa iskustva s tim učenicima, odlučio je krenuti ispočetka i graditi odnos na iskrenosti i povjerenju. Deset mjeseci kasnije, upravo su ga roditelji njegovih učenika prijavili za Zlatnu kredu, bez njegovog znanja. Njegova priča pokazuje da nominacija nekoga tko svaki dan tiho radi svoj posao može imati veliku težinu.

Nagrada odlazi u ruke onima koji mijenjaju obrazovanje iznutra. Nastavnicima koji učenike slušaju jednako pažljivo kao što ih podučavaju. Kolegama koji svakog dana dolaze s entuzijazmom, iako im je ponekad teško. Ako poznajete nekoga tko obrazovanje vidi kao priliku za napredak, prijavite ga za Zlatnu kredu i pokažite mu koliko vrijedi.

Uz nagradu za najboljeg nastavnika ili nastavnicu, nagrada će se dodijeliti i u kategorijama Profesor ili profesorica godine, Učenik ili učenica godine te Student ili studentica godine. Više o svim kategorijama pročitajte ovdje.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije. Pravilnik možete pročitati ovdje.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.