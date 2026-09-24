U školi imate učenike koji pomiču granice? Prijavite ih za nagradu Zlatna kreda

Svaka škola ima barem jednog učenika ili učenicu koji se posebno ističu svojim znanjem, zalaganjem i kreativnošću. Nominirajte ih za nagradu.

Učenica koja nakon nastave ostane pomoći mlađem kolegi s gradivom koje mu nikako ne ide. Učenik koji je pokrenuo školski projekt jer je primijetio problem koji nitko drugi nije ni spomenuo. Djevojčica koja usklađuje treninge, učenje i volontiranje, a pritom nikad ne djeluje preopterećeno. Dečko koji na svaki sat dolazi s pitanjima, ne zato što mora, nego zato što ga tema stvarno zanima.

Ne govorimo samo o odlikašima, iako oni svakako zaslužuju priznanje za svoj trud. Mislimo i na učenike koji doprinose svojom kreativnošću, empatijom ili angažmanom, čak i kad im prosjek ocjena nije savršen. Takvi učenici rijetko dobiju medijsku pozornost, a nagrada Zlatna kreda upravo to želi promijeniti.

Prijavite ih za nagradu Zlatna kreda

Zlatna kreda nagrada je koju dodjeljuje portal srednja.hr pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Kao nastavnik možete nominirati učenika, a kao učenik možete nominirati kolegu iz razreda ili škole. Prijaviti se možete do 30. rujna.

Nagradu dodjeljuje portal srednja.hr, a pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala. Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' portala srednja.hr, koja će se održati 6. studenoga 2026. u Hotelu International u Zagrebu. Ove godine portal isto kreće u srednju školu jer obilježava svoj 15. rođendan. Kotizaciju za konferenciju možete nabaviti ovdje.

Kako nominirati učenika ili učenicu?

Kandidata može predložiti svatko. Nastavnici mogu nominirati svoje učenike, a učenici svoje kolege iz razreda ili škole. Prijava se podnosi putem obrasca, uz obrazloženje zašto upravo ta osoba zaslužuje Zlatnu kredu i kako je njezino djelovanje utjecalo na zajednicu kojoj pripada.

Što je obrazloženje konkretnije, veća je šansa da će prijava biti zapažena. Nije dovoljno napisati da je učenica uvijek spremna pomoći drugima, potrebno je opisati kako to konkretno izgleda. Možda je organizirala humanitarnu akciju, možda je pokrenula inicijativu koja je promijenila nešto u školi, možda je svojim primjerom potaknula druge da se uključe. Precizan opis je ono što prijavu izdvaja od ostalih.

Prošlogodišnju dobitnicu nagrade su nominirali vršnjaci

Prošlogodišnja dobitnica u kategoriji 'Učenica godine' Ana Šantek je do nedavno bila učenica Ekonomske škole u Velikoj Gorici, a danas studentica logopedije, još je u trećem razredu pokrenula podcast u kojem razgovara sa studentima o njihovim fakultetima, s ciljem da drugim srednjoškolcima olakša odabir studija. Serijal je narastao na petnaest epizoda i više od sto tisuća pregleda. Uz sve to, pjeva na vjenčanjima i volontira u Centru za djecu, mlade i obitelj. Njezina priča pokazuje da učenici koji svoje vrijeme dijele između različitih interesa i angažmana zaslužuju da netko primijeti koliko truda u to ulažu.

Prijavite one koji mijenjaju obrazovanje iznutra

Nagrada odlazi u ruke onima koji mijenjaju obrazovanje iznutra, bez obzira jesu li te promjene velike ili male. Profesorima koji svakog dana dolaze s entuzijazmom, iako im je ponekad teško. Studentima i kolegama koji iskorištavaju svaku priliku, a neke i sami stvaraju. Ako poznajete profesora ili profesoricu čiji je rad obilježio vaše studiranje, prijavite ih za Zlatnu kredu i pokažite im koliko vrijede.

Uz nagradu za najboljeg učenika ili učenicu, nagrada će se dodijeliti i u kategorijama Nastavnik ili nastavnica godine, Profesor ili profesorica godine te Student ili studentica godine. Više o svim kategorijama pročitajte u članku o otvaranju natječaja.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije. Pravilnik možete pročitati ovdje.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.