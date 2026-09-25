Poznajete studenta koji pomiče granice? Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda

Svaki faks ima studente koji se posebno ističu ne samo znanjem, nego svojim zalaganjem i dodatnim trudom. Nominirajte ih za 'Studenta/icu godine'.

Student koji unatoč punom rasporedu uvijek nađe vremena objasniti kolegici gradivo koje joj ne ide. Studentica koja vodi udrugu i uspijeva okupiti ljude oko projekata za koje se čini da nitko drugi nema energije. Netko tko usklađuje fakultet, posao i privatni život, a pritom ne odustaje ni od jednog. Netko tko svaku prepreku dočeka kao izazov, a ne kao izgovor da stane.

Ne govorimo samo o odlikašima, iako i oni zaslužuju priznanje za svoj rad. Mislimo i na studente čija se izvrsnost ne mjeri samo prosjekom ocjena, nego upornošću, organizacijom studentskih inicijativa ili jednostavno time što svojim primjerom pokazuju da se prepreke mogu svladati. Takvi studenti rijetko dobiju medijsku pozornost, a nagrada Zlatna kreda upravo to želi promijeniti.

Prijavite ih za nagradu Zlatna kreda

Zlatna kreda nagrada je koju dodjeljuje portal srednja.hr pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Kao profesor možete nominirati studenta, a kao student možete predložiti kolegu čiji vas je angažman impresionirao.

Nagradu dodjeljuje portal srednja.hr, a pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala. Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' portala srednja.hr, koja će se održati 6. studenoga 2026. u Hotelu International u Zagrebu. Ove godine portal isto kreće u srednju školu jer obilježava svoj 15. rođendan. Kotizaciju za konferenciju možete nabaviti ovdje. Prijaviti se možete do 30. rujna.

Kako nominirati studenta ili studenticu?

Kandidata može predložiti svatko. Profesori mogu nominirati svoje studente i obrnuto, a studenti mogu predložiti svoje kolege. Prijava se podnosi putem obrasca, uz obrazloženje zašto upravo ta osoba zaslužuje Zlatnu kredu i kako je njezino djelovanje utjecalo na zajednicu kojoj pripada.

Što je obrazloženje konkretnije, veća je šansa da će prijava biti zapažena. Nije dovoljno napisati da je student vrijedan ili posvećen, potrebno je opisati kako se to konkretno očituje. Možda je organizirao humanitarnu akciju, možda student pomaže mlađim kolegama, možda je unatoč iznimno zahtjevnim okolnostima uspio završiti sve obveze u roku. Precizan opis je ono što prijavu izdvaja od ostalih.

Primjer koji pokazuje da se trud primijeti

Koliko takva nominacija zapravo znači, najbolje pokazuje priča prošlogodišnje dobitnice u kategoriji 'Studentica godine'. Manuela Antolković, studentica Fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na drugoj je godini studija saznala da će postati majka. Studij je unatoč tome završila u roku, s prosjekom 4,67 i priznanjem magna cum laude, uz posao i niz izvannastavnih aktivnosti, od demonstrature na Matematici do uloge student tutora. Za nagradu ju je, bez njezinog znanja, prijavio suprug.

Prijavite one koji mijenjaju obrazovanje iznutra

Nagrada odlazi u ruke onima koji mijenjaju obrazovanje iznutra, bez obzira jesu li te promjene velike ili male. Profesorima koji svakog dana dolaze s entuzijazmom, iako im je ponekad teško. Studentima i kolegama koji iskorištavaju svaku priliku, a neke i sami stvaraju. Ako poznajete profesora ili profesoricu čiji je rad obilježio vaše studiranje, prijavite ih za Zlatnu kredu i pokažite im koliko vrijede.

Uz nagradu za najboljeg studenta ili studenticu, nagrada će se dodijeliti i u kategorijama Nastavnik ili nastavnica godine, Profesor ili profesorica godine te Učenik ili učenica godine. Više o svim kategorijama pročitajte u članku o otvaranju natječaja.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije. Pravilnik možete pročitati ovdje.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.