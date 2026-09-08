Pet grešaka koje mnogi rade na početku srednje: Bolje ćete se snaći ako pročitate ovaj tekst

Počela je nova nastavna godina, a mi smo sve važne informacije prikupili na jednom mjestu. U ponedjeljak su se tisuće učenika vratile u dobro poznate klupe, no prvašićima je još sve strano. Onima koji su sada iz osnovne škole došli u srednju to ne znači samo upoznavanje novih prijatelja već i privikavanje na nov ritam i veće obveze.

Ako ste sada krenuli u srednju školu, obratite pažnju na ove savjete. Mnogi srednjoškolci u prvim tjednima nastave svoje obveze shvaćaju olako te rade pogreške zbog kojih kasnije mogu požaliti, stoga zapamtite što čitate.

Oslanjate se samo na svoju inteligenciju

Dok ste u osnovnoj možda prolazili s 5,0 oslanjajući se samo na svoju inteligenciju te doista niste morali učiti, izuzev toga što ste ponekad pročitali lekciju, u srednjoj ćete ipak morati ozbiljnije prionuti na posao. Gradivo je jednostavno toliko opširno da ne možete sve 'upiti' na satu, a zadatke iz matematike, fizike i kemije morat ćete vježbati rješavati i kod kuće jer na ispitima često dolaze teži zadaci nego što se rade na nastavi.

Bez obzira na to mislite li da ste 'lumen', svakako barem na početku srednje škole pročitajte lekcije kod kuće te rješavajte domaću zadaću, a s vremenom ćete vidjeti koliko vam je učenja doista potrebno da pohvatate svo gradivo i zadržite razinu znanja s kojom ste zadovoljni.

Ne želite pitati nikoga za pomoć

Ako osjećate da vam je oko bilo čega potrebna pomoć, bilo da je riječ o gradivu koje teško razumijete ili ne znate gdje kupiti najbolju užinu u blizini škole, pitajte. Niste smotani ni dosadni, a većina učenika vjerojatno se osjeća slično kao vi. Osim kolegama iz razreda, možete se obratiti i starijim učenicima te razredniku ili stručnoj službi škole.

Pitanje možete postaviti i u razrednoj chat-grupi, a ako ona još ne postoji, možete predložiti da je kreirate. Chat-grupa može biti posebno korisna na početku prvog razreda, kako za rješavanje nedoumica i odgovaranje na pitanja tako i za upoznavanje i dogovaranje druženja.

Družite se samo s učenicima koje ste prve upoznali/upoznali

Odmah da razjasnimo, to ne mora biti greška jer vam oni mogu biti super ekipa, ali ograničavate se ako si odmah zacrtate u glavi da vam to mora ostati glavna ekipa tijekom cijele srednje škole. Dobro je da odmah imate nekoga tko će vam biti oslonac, ali budite otvoreni za razgovore i s ostatkom razreda jer možete otkriti da s nekim drugim učenicima možda imate više zajedničkih tema ili da si bolje odgovarate po karakteru.

Ne zaboravite da niste ograničeni samo na druženje unutar svog razreda. Druge učenike možete upoznati i na hodniku ili na izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a upravo različitosti među razredima mogu biti zanimljiva tema za početak razgovora. Na primjer, ako imate različite nastavnike iz nekog predmeta, možete usporediti što rade slično, a što drugačije, ili možete razmijeniti zanimljivosti iz vašeg razreda.

Premalo spavate

Ovo je zapravo čest problem koji se javlja kad dođete u srednju školu. Mnogi učenici u srednjoj prvi put počnu odlaziti na kave i dulja druženja, a uz činjenicu da morate učiti puno više nego u osnovnoj, to znači sve manje slobodnog vremena. Pronaći ravnotežu između zabave, učenja i sna nije lako, no to vam treba biti prioritet kako biste bili odmorni i zadovoljni.

Imajte na umu da je tinejdžerima svaki dan potrebno osam do deset sati sna jer se mozak razvija, a i tijelo se još mijenja. Neki od znakova da premalo spavate su nedostatak koncentracije, živčanost ili konstantno loše raspoloženje. Ako primijetite neki od tih znakova, to znači da trebate prilagoditi svoj raspored spavanja.

Odmah širite tračeve

U srednjoj školi često nastaju razredni 'klanovi', pogotovo u većim razredima gdje su zastupljene različite skupine učenika. Kad se učenici upoznaju, a čujete neki sočan trač, može vam zvučati kao odlična ideja odmah ga podijeliti s novim prijateljima jer ćete tako dobiti njihovo povjerenje. Međutim, sklonost tračanju prilično je negativna osobina, a vašim novim prijateljima može biti jasno – uskoro biste mogli i njih tračati.

Kako bi prijateljstva koja sklapate bila iskrena i dugo potrajala, bolje je izbjegavati negativna ponašanja poput tračanja. Samo razmislite kako biste se vi osjećali da netko priča tako o vama. Radije s prijateljima podijelite neku pozitivnu informaciju koju ste čuli od nekog od kolega i tako doprinesite pozitivnoj atmosferi u razredu.

Više riječi o srednjoj na našoj konferenciji

Iako se ovi savjeti odnose prvenstveno na početak srednje škole, dobro ih je primjenjivati i na višim godinama. Više savjeta i riječi o srednjoj školi bit će na našoj konferenciji 'Idemo u srednju', koju organiziramo 6. studenoga povodom 15. rođendana portala.

Uz bogat program i zanimljive izlagače, na konferenciji dodjeljujemo i nagradu Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, studente i učenike, a sve detalje o tome pročitajte na poveznici. Otvorene su i prijave za izlagače, a kako se prijaviti doznajte na linku.

Konferencija portala srednja.hr, koju organiziramo povodom 15. rođendana portala, održat će se 6. studenoga u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem sustava Entrio ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se i Facebook-događaju kako vam nijedna vijest ne bi promaknula.