Pitali smo najbolje maturante u Hrvatskoj što bi poručili sebi s početka srednje: Ove poruke morate pročitati

Maturanti koji su na nekom od ispita državne mature ostvarili 100 posto s nama su podijelili što bi poručili sebi od prije četiri godine.

Najbolje maturante na državnoj maturi 2026., one koji su bar jedan ispit riješili bez greške, upitali smo što bi poručili sebi s početka srednje škole. Većina ih spominje da će srednja škola - brzo proći.

'Svi su izgubljeni i nesigurni na svoj način'

Državnu maturu iz Fizike bez greške je riješio Domagoj Zorić. Sebi s početka srednje poručio bi da ne brine o tome kako će sve na kraju 'ispasti'.

- Svi su izgubljeni i nesigurni na svoj način i ne trebaš se toliko brinuti o budućnosti. Kroz srednju školu imat ćeš lijepih trenutaka kojih ćeš se rado prisjećati, ali i teških trenutaka u kojima nećeš znati kako dalje. Mnogim ćeš postupcima poboljšati svoj život, ali napravit ćeš i mnoge pogreške s kojima ćeš se morati pomiriti prije ili kasnije. Jedino ti znaš kako želiš živjeti tvoj život i s vremenom ćeš naučiti što ti je bitno. Uživaj u trenutku u kojem jesi i provodi vrijeme s ljudima koje cijeniš jer će vrijeme proći brže nego što očekuješ, poručio bi si Domagoj.

Laura Keliš na državnoj je maturi 100 posto točno riješila Psihologiju, a sebi od prije četiri godine poručila bi da se sve mijenja, a pritom je najvažnije da ostane u roku s promjenom.

- Na početku srednje škole imala sam potpuno drukčiji plan za svoju budućnost i druge interese pa bih si poručila da se sve mijenja, da je najbitnije da ostanem u toku s promjenom i da ne očajavam jer mi neka zamisao nije uspjela. To je samo jedna od prepreka u nizu koje vode prema mom krajnjem cilju, navodi Laura.

Matematiku je 'rasturio' Karlo Brčić koji bi sebi s početka srednje poručio - 'uživaj u ove četiri godine srednje škole, prebrzo će proći'. Slično poručuje i Niko Matas, maturant koji je također bez greške riješio Matematiku.

- Sebi s početka srednje škole poručio bih da uživam dok traje jer četiri godine zaista brzo prođu, kaže Niko.

'Jedini način da se zaista pronađu vlastiti interesi i poziv...'

Josip Činčurak koji je briljirao u Etici rekao bi si da što više vremena provede u druženju s prijateljima iz srednje škole jer će vrijeme 'stvarno brzo proći'.

- Još bih si samo poručio da vjerujem u svoje znanje i nastavim dalje napredovati jer će na kraju sve biti kako treba, savjetovao bi si Josip.

Fran Đurkan je zbog uspjeha na državnoj maturi osvojio Nagradu dr. Ante Žužul u iznosu od 5.000 eura, a njegova poruka sebi s početka srednje veže se uz - očekivanja.

- Poručio bih si da nemam očekivanja ni za koji dio srednje škole, mislim da svi dođemo s nekom slikom srednje škole kakva mora biti. Mnogo se toga promijeni kroz srednju školu i jedini način da se zaista pronađu vlastiti interesi i poziv, osobnost i potrebni ljudi jest da se riješi očekivanja koja se gotovo nikad ne ostvare u istom obliku, već sprječavaju taj razvoj, jasan je Fran.

Sve bodove na eseju iz Hrvatskog jezika prikupio je Karlo Stašić, a njegova poruka onom prvašu bila bi - upijaj trenutke i istinski uživaj u njima jer srednja škola prođe nevjerojatno brzo. Također, uvijek radi ono što voliš i što te ispunjava, ne gubi znatiželju i budi svoj.

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