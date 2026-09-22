Podijelite svoje dobro iskustvo iz prakse: Prijavite se za izlaganje na obrazovnoj konferenciji

Pozivamo sve nastavnike i profesore da se prijave kao izlagači na proslavi rođendana portala srednja.hr. Rok za prijave je 30. 9. u 23:59 sati.

Posao profesora i nastavnika jest prenošenje znanja na učenike i studente. Zato kada stanu pred punu učionicu ili dvoranu, ne mogu jednostavno preskočiti gradivo koje im osobno nije drago ili zanimljivo.

S druge strane, postoje one teme o kojima bi mogli pričati satima, ali možda čak i nisu u nastavnom programu. Za takve teme - u kojima ste vi stručni i znate ih prikazati na zanimljiv način - mi vam nudimo publiku.

Pozivamo vas da budete izlagač na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!', kojom portal srednja.hr slavi svoj rođendan. Ukoliko se prijavite kao izlagač, za vas je sudjelovanje besplatno. Konferenciju ćemo obilježiti predavanjima, druženjem i hranom 6. studenog 2026. u zagrebačkom Hotelu International. Prijaviti se možete putem ovog obrasca.

Zašto se prijaviti?

Obrazovne promjene rijetko počinju u dokumentima, one najčešće počinju u praksi. Upravo zato tražimo nastavnike i profesore koji vjeruju da o nekoj obrazovnoj temi mogu reći nešto korisno, primjenjivo i inspirativno. Naša konferencija vam je prilika da o takvim stvarima progovorite.

Program konferencije počinje registracijom gostiju u 9:00, a završava u 16:00 sati.

Koraci za prijavu

Prijava je jednostavna i obavlja se putem obrasca za izlagače. Nakon unosa osnovnih podataka potrebno je obrazložiti temu, odnosno objasniti zašto je važna i zanimljiva te definirati koja je svrha predavanja.

Ključno je da znate što želite poručiti publici jer na raspolaganju imate 15 do 25 minuta. Zato razmislite kako temu predstaviti dovoljno konkretno, bez preširokog ulaska u temu, ali i dovoljno jasno da vas publika može pratiti i razumjeti. Uz temu predavanja potrebno je osmisliti i dva naslova koji će privući publiku.

Nakon prijave, odabrani izlagači morat će izraditi PowerPoint prezentaciju, a detaljne upute poslat ćemo im naknadno. Rok za prijave je 30. rujna u 23:59 sati, a prijaviti se mogu samo nastavnici i profesori zaposleni u školstvu i visokom obrazovanju.

Ne morate stajati na pozornici da biste bili dio proslave. Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio za 50 eura, dok je studentska cijena 25 eura. Sve novosti o konferenciji pratite u ovoj rubrici.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.