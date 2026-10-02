Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 4 h 02.10.2026
02. listopad 2026.
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
Portal srednja.hr ove godine puni 15. rođendan, a slavimo ga velikom obrazovnom konferencijom ' Idemo u srednju!'. Održava se 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International, a dobrodošli su svi koji su na bilo koji način dio obrazovanja, od učenika i studenata do nastavnika i profesora.
Baš zato što je zabavnije u društvu, pripremili smo grupnu ponudu koja ti omogućuje da povedeš kolege ili frendove na konferenciju, a platiš manje nego da svatko kupuje kotizaciju posebno. Što je ekipa veća, to je ušteda bolja.
Akcija funkcionira ovako:
Kotizacija ti osigurava ulaz na konferenciju i pristup svim panelima i predavanjima tijekom cijelog dana. Program konferencije počinje registracijom gostiju u 8:30, a završava u 16:00 sati.
Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama i programu dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.
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