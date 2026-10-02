Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje

Portal srednja.hr ove godine puni 15. rođendan, a slavimo ga velikom obrazovnom konferencijom ' Idemo u srednju!'. Održava se 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International, a dobrodošli su svi koji su na bilo koji način dio obrazovanja, od učenika i studenata do nastavnika i profesora.

Baš zato što je zabavnije u društvu, pripremili smo grupnu ponudu koja ti omogućuje da povedeš kolege ili frendove na konferenciju, a platiš manje nego da svatko kupuje kotizaciju posebno. Što je ekipa veća, to je ušteda bolja.

Akcija funkcionira ovako:

3 za 2 : ako uzmeš tri kotizacije, plaćaš ih kao dvije odnosno 100 eura. Po osobi to ispada 33.33€, a ušteda je 50€

: ako uzmeš tri kotizacije, plaćaš ih kao dvije odnosno 100 eura. Po osobi to ispada 33.33€, a ušteda je 50€ 5 za 3 : u slučaju kupnje pet kotizacija, plaćaš za tri, to jest dvije kotizacije dobivaš gratis. Ukupno bi te to koštalo 150€ odnosno 30€ po osobi što je ušteda od 100 eura.

: u slučaju kupnje pet kotizacija, plaćaš za tri, to jest dvije kotizacije dobivaš gratis. Ukupno bi te to koštalo 150€ odnosno 30€ po osobi što je ušteda od 100 eura. 7 za 4: najveću uštedu od 150 eura dobivaš pri kupnji sedam kotizacija. Svaka osoba trebala bi dati 28.57€ što je ukupno 200€

Što sve dobivaš kotizacijom?

Kotizacija ti osigurava ulaz na konferenciju i pristup svim panelima i predavanjima tijekom cijelog dana. Program konferencije počinje registracijom gostiju u 8:30, a završava u 16:00 sati.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama i programu dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.