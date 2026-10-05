Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 3 d 02.10.2026
05. listopad 2026.
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
Prkos, povlačenje, agresija ili neposluh prema nastavniku često se brzo svrstavaju pod jedno - problematično ponašanje. No, što se događa u pozadini takvih reakcija i mogu li one biti znak dubljih teškoća?
O tome će na konferenciji 'Idemo u srednju!' govoriti magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica, koja već 40 godina radi s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Njezina predavanja u sklopu Alfa edukacija osvajaju sve generacije polaznika, od mladih učitelja do iskusnih pedagoga i roditelja.
U sklopu svog predavanja na konferenciji posvetit će se temi problematičnih ponašanja kod tinejdžera i adolescenata koja odrasli često doživljavaju kao neposluh ili problem te govoriti o tome što se može nalaziti u njihovoj pozadini.
Na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?' Jarebica će govoriti o tome koja se problematična ponašanja danas pojavljuju u školama, razlikuju li se od onih s kojima su se nastavnici susretali prije 15 godina te što može biti u njihov uzrok. Tema obuhvaća širok raspon ponašanja, od neposluha i sukoba s nastavnicima do ozbiljnih teškoća poput razvoja ovisnosti, pa sve do ponašanja s kobnim posljedicama.
Posebno će se osvrnuti na pristup učenicima u teškim trenucima, izazove s kojima se nastavnici susreću u učionicama i ulogu roditelja u pružanju podrške s ciljem promišljanja o tome kako takva ponašanja razumjeti i na njih reagirati.
Portal srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!' organizira povodom proslave svog 15. rođendana u Hotelu International Zagreb. Uz Sonjino predavanje, čeka vas cjelodnevni program ispunjen ostalim predavanjima, druženjem i hranom - s početkom u 9 sati i krajem u 16 sati.
Družite se s nama 6. studenog 2026. godine – povedite i društvo jer postoji opcija kupnje većeg broja ulaznica po povoljnijim uvjetima. Sve informacije pronađite ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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