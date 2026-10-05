Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja

Prkos, povlačenje, agresija ili neposluh prema nastavniku često se brzo svrstavaju pod jedno - problematično ponašanje. No, što se događa u pozadini takvih reakcija i mogu li one biti znak dubljih teškoća?

O tome će na konferenciji 'Idemo u srednju!' govoriti magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica, koja već 40 godina radi s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Njezina predavanja u sklopu Alfa edukacija osvajaju sve generacije polaznika, od mladih učitelja do iskusnih pedagoga i roditelja.

U sklopu svog predavanja na konferenciji posvetit će se temi problematičnih ponašanja kod tinejdžera i adolescenata koja odrasli često doživljavaju kao neposluh ili problem te govoriti o tome što se može nalaziti u njihovoj pozadini.

Socijalna pedagoginja Sonja Jarebica | Foto: Alfa

Predavanje o problematičnom ponašanju mladih

Na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?' Jarebica će govoriti o tome koja se problematična ponašanja danas pojavljuju u školama, razlikuju li se od onih s kojima su se nastavnici susretali prije 15 godina te što može biti u njihov uzrok. Tema obuhvaća širok raspon ponašanja, od neposluha i sukoba s nastavnicima do ozbiljnih teškoća poput razvoja ovisnosti, pa sve do ponašanja s kobnim posljedicama.

Posebno će se osvrnuti na pristup učenicima u teškim trenucima, izazove s kojima se nastavnici susreću u učionicama i ulogu roditelja u pružanju podrške s ciljem promišljanja o tome kako takva ponašanja razumjeti i na njih reagirati.

Kako sudjelovati u konferenciji?

Portal srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!' organizira povodom proslave svog 15. rođendana u Hotelu International Zagreb. Uz Sonjino predavanje, čeka vas cjelodnevni program ispunjen ostalim predavanjima, druženjem i hranom - s početkom u 9 sati i krajem u 16 sati.

Družite se s nama 6. studenog 2026. godine – povedite i društvo jer postoji opcija kupnje većeg broja ulaznica po povoljnijim uvjetima. Sve informacije pronađite ovdje.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju