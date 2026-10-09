Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr

Brucoši svake jeseni popune predavaonice na fakultetima, ali pitanje je dolaze li svi na faks jednako pripremljeni? Upravo to je tema panela 'Kakvi učenici dolaze na faks?', koji će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom 'Idemo u srednju!', 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala.

Kakav je trend zadnjih godina kod uspješnosti brucoša? Gdje se osjete najveće razlike u znanju novih studenata i kako fakulteti mogu odgovoriti na to? A što mogu napraviti srednje škole i kakav utjecaj ima državna matura? Odgovore na pitanja potražit ćemo s gostima koji obrazovni sustav poznaju iz različitih kutova. A vas pozivamo da dođete na panel, čujete što imaju za reći i postavite im pitanja.

Na panelu sudjelovat će tri sugovornika

Rasprava će okupiti sugovornike koji obrazovanje poznaju iz različitih kutova. Prva panelistica je mr. sc. Jasna Petek, koja će predstaviti Hrvatsku zajednicu županija. Od 2013. zamjenica je župana Krapinsko-zagorske županije, a trenutno je u četvrtom mandatu, zadužena za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i mlade.

Prije toga dvadeset je godina radila kao profesorica edukacijska rehabilitatorica s djecom s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. U radu se rukovodi i načelima jednake dostupnosti, pristupačnosti i uključivosti.

Perspektivu nacionalnog sustava vrednovanja donosi drugi panelist Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja od rujna 2021. godine. Profesor geografije sedamnaest je godina radio kao učitelj, a od 1994. do 2004. bio je predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod.

Potom je do 2015. vodio Agenciju za odgoj i obrazovanje, a do 2021. bio je direktor razvoja i marketinga u Školskoj knjizi. Za svoj rad primio je brojna priznanja, među njima francusko odlikovanje Časnika reda Akademskih palmi i Godišnju nagradu 'Ivan Filipović'.

Treći panelist je prodekan za studijske programe, prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, koji će govoriti iz perspektive fakulteta. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a od 2004. radi na Fakultetu organizacije i informatike, na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, gdje je tri mandata bio i šef katedre.

Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje, Nacionalnog višedioničkog foruma za e-račun i sektorskog odbora Hrvatske akreditacijske agencije. Bio je i voditelj Tehničkog odbora projekta e-Račun.

Više o konferenciji 'Idemo u srednju!'

Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.

Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više informacija o ponudi saznajte ovdje.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju