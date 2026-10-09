Evo tko su ovogodišnji izlagači na srednja.hr konferenciji: Iskustvo i primjeri dobre prakse

Proslava našeg 15. rođendana je pred vratima: obrazovna konferencija 'Idemo u srednju!' održat će se 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Za manje od mjesec dana okupit ćemo učenike, studente, nastavnike i profesore, a program počinje registracijom gostiju u 8:30 i traje do 16:00 sati.

Ove godine konferencija se održava u dvije dvorane, u jednoj će biti paneli i predavanja o raznim temama iz obrazovanja, a u drugoj će mikrofon za pozornicom preuzeti nastavnici i profesori koji su pobjedili na našem natječaju za izlagače. Oni će kroz 15-minutna predavanja i kratku diskusiju, prenijeti temu kojom se bave u svom profesionalnom životu te tako ponuditi uvid u svoje iskustvo te podijeliti primjere iz svoje prakse.

Evo tko su ovogodišnji izlagači i o čemu će govoriti na konferenciji.

Ines Skelac: Što poklon profesoru govori?

Od čokolade i cvijeća do skupih darova, pa čak i automobila: pokloni nastavnicima i mentorima imaju vrlo različite oblike. Ines Skelac će u izlaganju 'Koliko velik poklon je prevelik?' promatrati poklon kao komunikacijski čin i pitati se što njime govorimo te kako mu odnos, trenutak i namjera mijenjaju značenje.

Zapitat će se i odlučuje li o tome je li poklon 'prevelik' cijena ili kontekst. Otvorit će i pitanje što se događa kada roditelji i učenici darivanjem nadomještaju ono što obrazovni sustav nije osigurao.

Danijel Bačan: TikTok i(ili) ploča: Što zanima učenike Gen Alphe?

Kako zadržati pažnju generacije koja odrasta uz TikTok? Danijel Bačan u predavanju 'TikTok i(ili) ploča: Što zanima učenike Gen Alphe?' donosi iskustva korištenja društvenih mreža kao nastavnog alata, od kratkih edukativnih videa i uključivanja učenika u stvaranje sadržaja do približavanja nastavnih tema njihovu digitalnom svijetu. Na primjerima iz učionice pokazat će kako TikTok može povećati angažman, ali i gdje treba postaviti jasnu granicu između obrazovanja, zabave i odgovornog korištenja društvenih mreža.

Elvira Sorić: Može li školski projekt biti prvi korak prema budućem zaposlenju?

Kroz projekte s natjecanja Ideja godine, Elvira Sorić u izlaganju 'Može li školski projekt biti prvi korak prema budućem zaposlenju?' pokazat će put od ideje do konkretnog proizvoda, javne prezentacije i povezivanja s lokalnom zajednicom, institucijama i gospodarstvom. Poseban naglasak je na projektu 'Feel the Look', koji je iz svakodnevnog problema u frizerskom salonu prerastao u ideju za rješenje koje osobama s invaliditetom daje jednake prilike.

Učenik tako iz uloge izvršitelja zadatka postaje istraživač, dizajner, poduzetnik i rješavatelj problema. Kroz primjere dobre prakse pokazat će i kako projektna nastava razvija komunikaciju, timski rad, kritičko i kreativno mišljenje, digitalnu i medijsku te financijsku i poduzetničku pismenost, ali i odgovornost, samostalnost i sposobnost prezentiranja vlastite ideje.

Antonija Kero: Što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja?

Ispadanje iz redovnog obrazovanja nije samo pitanje prekida školovanja, nego može snažno obilježiti daljnji životni put, mogućnosti zapošljavanja, nastavak obrazovanja i uključivanje u društvo. Antonija Kero u izlaganju 'Što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja?' predstavlja rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog među mladima koji su napustili redovno obrazovanje. Naglasak je na njihovim osobnim iskustvima, okolnostima koje su prethodile prekidu i (ne)doživljenoj podršci obitelji, škole i vršnjaka.

Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić: Učimo li UI ili UI uči nas?

Može li učenik umjesto korištenja gotovog UI alata postati njegov stvaratelj? Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić u izlaganju 'Učimo li UI ili UI uči nas?' predstavljaju Glagobot, edukativni chatbot o glagoljici koji su izradili učenici OŠ Dubovac.

Od istraživanja i provjeravanja informacija do oblikovanja baze znanja te testiranja i dorade chatbota, učili su kako UI funkcionira, koje su mu mogućnosti i ograničenja te kako tehnologiju koristiti za stvaranje, a ne samo za pronalaženje gotovih odgovora. Svoj su rad predstavili u školi, pa su i ostali mogli upoznati Glagobota i sami ga isprobati.

Nikolina Ferenčak: Što se događa kada znanje izađe iz učionice?

Učenici u školi svakodnevno usvajaju sadržaje, odgovaraju, pišu provjere i dobivaju ocjene, no pitanje što će napraviti sa stečenim znanjem često ostaje u drugom planu. Nikolina Ferenčak će u izlaganju 'Što se događa kada znanje izađe iz učionice?' na primjerima iz strukovnog zdravstvenog obrazovanja pokazati kako učenici postaju aktivni stvaratelji i prenositelji znanja.

Naučeno ne ostaje samo u bilježnici, udžbeniku ili provjeri, nego dobiva konkretan oblik, svrhu i publiku. Pristup je primjenjiv i izvan zdravstvenih škola, a cilj je potaknuti nastavnike različitih predmeta da se zapitaju ne samo što učenici trebaju naučiti, nego i što mogu stvoriti, osmisliti ili prenijeti drugima koristeći ono što su naučili.

Sonja Šulc: Kako tijelom učiti matematiku?

Digitalizacija nastave smanjila je razmjenu egzaktnih informacija u matematičkoj komunikaciji, pa se učenici sve skromnije izražavaju matematičkom riječju, a narušeno je i analogno učenje kroz koje se matematički koncepti potpunije usvajaju. Zato Sonja Šulc u izlaganju 'Kako tijelom učiti matematiku?' predlaže dramske aktivnosti u kojima učenici matematičke pojmove prikazuju vlastitim tijelom. Tako nastavni sadržaj 'oživljava', učenici ga dublje shvaćaju i ugrađuju u dugoročno pamćenje.

Sonja Turk i Snježana Matić: Jesmo li dosegli maksimalni minimum?

Konačni cilj obrazovnog sustava trebala bi biti mlada osoba koja zahvaljujući stečenom znanju može kritički razmišljati, donositi odluke te odgovorno sudjelovati u stvaranju boljeg društva. No, kriteriji u školama neprekidno se snižavaju, a minimum postaje standard.

Sonja Turk i Snježana Matić u izlaganju 'Jesmo li dosegli maksimalni minimum?' pitaju jesmo li djeci počeli 'pomagati' tako da od njih više ništa ne očekujemo, jesmo li zanemarili odgovornost koju sustav obrazovanja nosi i što se događa kada se minimum iz obrazovanja prenese u društvo. Pitaju se možemo li okrenuti i trendove.

Zaneta Foscarini: 'Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima?'

Zaneta Foscarini u izlaganju Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima?' govori o jazu između onoga što škola daje i onoga što poslodavci traže. Geodezija je, kaže, najbolji primjer: učenik četiri godine odvojeno uči katastar, praktičnu geodeziju i AutoCAD, pa ima same četvorke i petice, ali nijedan gotov rad koji bi mogao pokazati na razgovoru za posao.

Zato se u strukovne škole uvodi modularna nastava, a geodetske su bile među prvima koje su to morale napraviti. Potreba je velika jer tržište traži geodetske tehničare zbog građevinskog buma, legalizacija, EU projekata i sređivanja zemljišnih knjiga. Učenici žele znati gdje će raditi i koliko će zarađivati, a modularna nastava im na to odgovara odmah.

Kristina Fratrović i Snježana Marković-Zoraja: Kad će mi ova matematika trebati u životu?

Možemo li matematikom provjeriti ono što nam ambalaža i reklame govore o hrani? Kristina Fratrović i Snježana Marković-Zoraja u izlaganju 'Kad će mi ova matematika trebati u životu?' kroz konkretne primjere pokazat će kako učenici čitaju deklaracije, uspoređuju cijene, količine i energetske vrijednosti te preispituju postotke i reklamne tvrdnje. Tema povezuje matematiku sa svakodnevnim životom, razvija kritičko razmišljanje i pokazuje učenicima kako im brojke pomažu bolje razumjeti informacije koje ih okružuju i donositi promišljenije odluke.

Više o konferenciji i o kotizacijama

Obrazovna konferencija 'Idemo u srednju!' održat će se 6. studenog u zagrebačkom Hotel Internacional. Na konferenciji će se dodijeliti i nagrada Zlatna kreda, koju portal srednja.hr dodjeljuje pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala srednja.hr. Nagrade će biti uručene uživo na konferenciji.

Kotizacije se kupuju putem Entrio sustava. Kotizacija osigurava ulaz na konferenciju i pristup svim panelima i predavanjima tijekom cijelog dana, a program počinje registracijom gostiju u 8:30 i završava u 16:00 sati.

Ako dolazite u društvu, isplati se grupna ponuda 'kupi više, plati manje':

3 kotizacije za 100 € (33,33 € po osobi)

5 kotizacija za 150 € (30 € po osobi)

7 kotizacija za 200 € (28,57 € po osobi)



srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.