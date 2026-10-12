srednja.hr konferencija Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?

Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?

srednja.hr

12. listopad 2026.

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Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?

Foto: srednja.hr

Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?

Jesu li učenici nakon strukovne škole spremni za posao? Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za tržište rada, a čak 70 % učenika u Hrvatskoj upisuje strukovne škole. Predavanje će se održati na obrazovnoj konferenciji srednja.hr 'Idemo u srednju!', 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo povodom 15. rođendana portala. 

Ove godine konferencija se održava u dvije dvorane, u jednoj će biti paneli i predavanja o raznim temama iz obrazovanja, a u drugoj će mikrofon na pozornici preuzeti nastavnici i profesori koji su pobijedili na našem natječaju za izlagače. Oni će kroz 15-minutna predavanja i kratku diskusiju prenijeti temu kojom se bave u svom profesionalnom životu te tako ponuditi uvid u svoje iskustvo te podijeliti primjere iz svoje prakse.

Vještine koje škola ne daje, a AI ih ne može zamijeniti

Na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?' Bojana Rak i Renata Ćurković predstavit će projekt Job Lab. Pokrenuo ga je Telemach u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr.

Job Lab odgovara na potrebe srednjoškolaca radionicama o komunikaciji, pregovaranju, emocionalnoj inteligenciji i pripremi za prvi posao. Cilj je mlade naučiti vještinama koje AI ne može zamijeniti, a koje učenici često ne dobivaju kroz konvencionalnu nastavu.

Na predavanju ćemo pokušati odgovoriti jesu li učenici nakon strukovne škole spremni za posao, kako pripremiti srednjoškolce za prvi korak u karijeri i koje su vještine potrebne učenicima, a ne dobivaju ih kroz konvencionalnu nastavu. Govorit će se i o tome kako Job Lab pomaže srednjoškolcima u pripremi za izlazak na tržište rada. Osim toga, čut ćete i priče iz učionice, uključujući one zabavne.

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Tko su govornice?

Bojana Rak iskusna je stručnjakinja za odnose s javnošću i korporativne komunikacije, s dugogodišnjim iskustvom u medijskim odnosima, upravljanju reputacijom, organizaciji događanja te razvoju i provedbi komunikacijskih kampanja. Magistrirala je novinarstvo, smjer odnosi s javnošću i politička komunikacija, a iskustvo je gradila u telekomunikacijskoj, automobilskoj i javnoj industriji te u agencijskom poslovanju.

Vodila je odnose s javnošću za Grad Jastrebarsko i razvijala digitalne i marketinške strategije za Emil Frey Grupu. Danas je stručnjakinja za odnose s javnošću u Telemachu Hrvatska, s posebnim fokusom na projekte društveno odgovornog poslovanja i komunikaciju društvenog utjecaja.

Renata Ćurković ima više od dva desetljeća iskustva u području edukacije. Radi kao trenerica, coach i mentorica u Hrvatskoj i inozemstvu, u području osobnog razvoja i upravljačkih vještina, a zadnjih desetak godina dodatno je posvećena edukaciji i razvoju djece i mladih. Autorica je programa NEUROFIT DO 100, namijenjenog svima koji žele sačuvati pamćenje, spriječiti kognitivno opadanje i održati mentalno zdravlje. Specijalizantica je art terapije i posvećena je istraživanju i primjeni kreativnosti i inovativnosti.

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Više o konferenciji 'Idemo u srednju!'

Iako je portal srednja.hr i dalje u tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već šestu godinu za redom rođendan slavimo velikom obrazovnom konferencijom koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Program počinje registracijom gostiju u 8:30 i traje do 16:00 sati.

Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu 'kupi više, plati manje'. Više informacija o samoj ponudi saznajte ovdje.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju

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