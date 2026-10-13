Mentalno zdravlje studenata: Što studentima zaista pomaže?

Kolokviji, ispiti, seminarski radovi, višesatna predavanja, dugotrajne pauze, sve je to dio studentskog života, ali sve to nije jedino što čini život studenata. Iako su studentski dani često na glasu kao najbolji period života, za mnoge studente to uopće nije tako.

Mentalno zdravlje studenata posljednjih je godina postalo jedna od najvažnijih tema u visokom obrazovanju, ali zašto? Odgovor na to pitanje možete dobiti na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!'.

Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?

O mentalnom zdravlju studenata, o tome kakvu ulogu imaju visoka učilišta po tom pitanju i kad prestaje njihova odgovornost govorit će Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život u RIT-u Croatia.

Na predavanju 'Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?' Tamara će odgovoriti na pitanje što studentima zaista pomaže tijekom razdoblja punog akademskih, osobnih i društvenih izazova.

Kroz primjere iz prakse pokazat će kako izgleda sustavan pristup studentskoj dobrobiti, od stvaranja osjećaja pripadnosti i mreže podrške do aktivnosti usmjerenih na razvoj otpornosti, upravljanje stresom i pravovremeno pružanje pomoći kada je potrebna.

O obrazovnoj konferenciji

Obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!' portal srednja.hr organizira povodom proslave svog 15. rođendana u Hotelu International Zagreb, 6. studenog 2026. godine. Program počinje u 9 sati, a goste očekuje dan ispunjen panelima, predavanjima, druženjem i hranom sve do 16 sati.

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više informacija o ponudi saznajte ovdje.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju