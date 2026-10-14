Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati

Zlatna kreda nagrada je koju portal srednja.hr dodjeljuje pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Ukupno je stiglo 378 prijava, a u njima su priče koje dokazuju koliko strasti i truda ima u obrazovanju.

Neke prijave su se ipak posebno izdvojile i prošle u finale natječaja. Dodjela nagrada održat će se na našoj obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’ 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International.

Pobjednike proglašavamo na konferenciji 'Idemo u srednju!'

U svakoj zajednici postoje učitelji, nastavnici, profesori, učenici i studenti koji odlaze korak dalje od ostalih. Oni su angažirani, predani i motivirani, a obrazovanje čine boljim za sve. Zlatna kreda pokrenuta je kako bi dobili priznanje koje zaslužuju, iako ga rijetko traže. Na natječaj su se mogli prijaviti odgojno-obrazovni radnici svih razina te učenici osnovnih i srednjih škola i studenti svih visokih učilišta.

Pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala srednja.hr. Nagrade će biti uručene uživo na konferenciji, a dodjeljuju se u kategorijama:

Nastavnik/nastavnica godine

Profesor/profesorica godine

Učenik/učenica godine

Student/studentica godine

Svaka prijava sama je po sebi priznanje. Dokaz je da ste svojim radom dotaknuli druge i pozitivno djelovali na svoju zajednicu, ali samo će neki ponijeti titulu pobjednika. U kategorijama profesora i studenata stiglo manje prijava, pa je pozvano manje finalista.

Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Nastavnik/nastavnica godine:

Kristina Vidak (Obrtnička škola Bjelovar)

(Obrtnička škola Bjelovar) Josip Šišmanović (OŠ Sibinjskih žrtava)

(OŠ Sibinjskih žrtava) Aleksandra Hohnjec (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)

(Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar) Nataša Šantić (Ekonomska škola Braća Radić Đakovo)

(Ekonomska škola Braća Radić Đakovo) Morena Poljančić Jakovac (Osnovna škola Prečko)

Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Učenik/učenica godine:

Jakov Knežević (OŠ Vladimir Nazor Virovitica)

(OŠ Vladimir Nazor Virovitica) Tena Martinčević (Škola za medicinske sestre Vrapče)

(Škola za medicinske sestre Vrapče) Alma Turalija (Osnovna škola Petrijevci)

(Osnovna škola Petrijevci) Ema Dujmović (American International School of Zagreb - AISZ)

(American International School of Zagreb - AISZ) Jan Tominac (Obrtnička škola Bjelovar)

Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Profesor/profesorica godine:

Iva Jarić (Pučko otvoreno učilište Zagreb)

(Pučko otvoreno učilište Zagreb) Senka Borovac Zekan (Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu)

(Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu) Ana Mulović Trgovac (Sveučilište Sjever)

Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Student/studentica godine:

Maria Gavljak (Pomorski fakultet u Splitu)

(Pomorski fakultet u Splitu) Josip Bijelić (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu)

(Zdravstveno veleučilište u Zagrebu) Narcisa Zorić (Pučko otvoreno učilište Zagreb)

(Pučko otvoreno učilište Zagreb) Mia Prović (Fakultet za forenzičke znanosti)

Svim finalistima čestitamo na iznimnom uspjehu i zahvaljujemo što svojim radom svakodnevno čine obrazovanje boljim. Veselimo se što ćemo vas uskoro ugostiti na svečanoj dodjeli nagrada i zajedno s vama slaviti one koji mijenjaju svijet znanjem, empatijom i entuzijazmom.

Dođite na dodjelu i proslavite s nama

Zlatna kreda dodjeljuje se na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’, koju organiziramo povodom 15. rođendana portala. Održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Registracija gostiju počinje u 8:30, program u 9 sati, a traje do 16 sati. Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora.

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava, gdje su navedene i cijene. Za sve koji dolaze u društvu pripremili smo ponudu ‘kupi više, plati manje’:

3 kotizacije za 100 € (33,33 € po osobi)

5 kotizacija za 150 € (30 € po osobi)

7 kotizacija za 200 € (28,57 € po osobi)

Sve informacije o konferenciji, kotizacijama i programu dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.