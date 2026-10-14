Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
14. listopad 2026.
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
Zlatna kreda nagrada je koju portal srednja.hr dodjeljuje pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Ukupno je stiglo 378 prijava, a u njima su priče koje dokazuju koliko strasti i truda ima u obrazovanju.
Neke prijave su se ipak posebno izdvojile i prošle u finale natječaja. Dodjela nagrada održat će se na našoj obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’ 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International.
Pobjednike proglašavamo na konferenciji 'Idemo u srednju!'
U svakoj zajednici postoje učitelji, nastavnici, profesori, učenici i studenti koji odlaze korak dalje od ostalih. Oni su angažirani, predani i motivirani, a obrazovanje čine boljim za sve. Zlatna kreda pokrenuta je kako bi dobili priznanje koje zaslužuju, iako ga rijetko traže. Na natječaj su se mogli prijaviti odgojno-obrazovni radnici svih razina te učenici osnovnih i srednjih škola i studenti svih visokih učilišta.
Pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala srednja.hr. Nagrade će biti uručene uživo na konferenciji, a dodjeljuju se u kategorijama:
- Nastavnik/nastavnica godine
- Profesor/profesorica godine
- Učenik/učenica godine
- Student/studentica godine
Svaka prijava sama je po sebi priznanje. Dokaz je da ste svojim radom dotaknuli druge i pozitivno djelovali na svoju zajednicu, ali samo će neki ponijeti titulu pobjednika. U kategorijama profesora i studenata stiglo manje prijava, pa je pozvano manje finalista.
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Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Nastavnik/nastavnica godine:
- Kristina Vidak (Obrtnička škola Bjelovar)
- Josip Šišmanović (OŠ Sibinjskih žrtava)
- Aleksandra Hohnjec (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)
- Nataša Šantić (Ekonomska škola Braća Radić Đakovo)
- Morena Poljančić Jakovac (Osnovna škola Prečko)
Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Učenik/učenica godine:
- Jakov Knežević (OŠ Vladimir Nazor Virovitica)
- Tena Martinčević (Škola za medicinske sestre Vrapče)
- Alma Turalija (Osnovna škola Petrijevci)
- Ema Dujmović (American International School of Zagreb - AISZ)
- Jan Tominac (Obrtnička škola Bjelovar)
Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Profesor/profesorica godine:
- Iva Jarić (Pučko otvoreno učilište Zagreb)
- Senka Borovac Zekan (Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu)
- Ana Mulović Trgovac (Sveučilište Sjever)
Finalisti Zlatne krede 2026. u kategoriji Student/studentica godine:
- Maria Gavljak (Pomorski fakultet u Splitu)
- Josip Bijelić (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu)
- Narcisa Zorić (Pučko otvoreno učilište Zagreb)
- Mia Prović (Fakultet za forenzičke znanosti)
Svim finalistima čestitamo na iznimnom uspjehu i zahvaljujemo što svojim radom svakodnevno čine obrazovanje boljim. Veselimo se što ćemo vas uskoro ugostiti na svečanoj dodjeli nagrada i zajedno s vama slaviti one koji mijenjaju svijet znanjem, empatijom i entuzijazmom.
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Dođite na dodjelu i proslavite s nama
Zlatna kreda dodjeljuje se na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’, koju organiziramo povodom 15. rođendana portala. Održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Registracija gostiju počinje u 8:30, program u 9 sati, a traje do 16 sati. Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora.
Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava, gdje su navedene i cijene. Za sve koji dolaze u društvu pripremili smo ponudu ‘kupi više, plati manje’:
- 3 kotizacije za 100 € (33,33 € po osobi)
- 5 kotizacija za 150 € (30 € po osobi)
- 7 kotizacija za 200 € (28,57 € po osobi)
Sve informacije o konferenciji, kotizacijama i programu dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.