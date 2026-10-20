Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije

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20. listopad 2026.
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
Umjetna inteligencija sve je češća tema u školskim klupama, ali pitanje je što se zapravo događa kad iz priče uđe u učionicu. Upravo to je tema panela ‘Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?’, koji će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom ‘Idemo u srednju!’, 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala.
Kakvi su rezultati kurikula o umjetnoj inteligenciji u školama? Kako izgleda takva nastava i na koje načine nastavnici UI uključuju u svoje aktivnosti? Kako reagiraju učenici i koliko ih se uključilo u ovu vrstu nastave? Koji su planovi za budućnost projekta? Odgovore na pitanja potražit ćemo s gostima koji obrazovni sustav poznaju iz različitih kutova. A vas pozivamo da dođete na panel, čujete što imaju za reći i postavite im pitanja.
Rasprava će okupiti sugovornice koje obrazovanje poznaju iz različitih perspektiva. Prva panelistica je Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u.
Diplomirala je matematiku i informatiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i tri godine radila kao profesorica matematike i informatike. U CARNET-u je od 2005. godine, gdje se sustavno bavi digitalnim tehnologijama u obrazovanju. Voditeljica je projekta ‘Škole 2.0’, koji je 2013. godine izabran za jednu od tri najinovativnije inicijative u sklopu 'Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi'. Od 2013. vodi Službu za podršku e-obrazovanju, a od srpnja 2021. pomoćnica je ravnatelja.
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Znanstvenu perspektivu donosi doc. dr. sc. Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, gdje radi od 2012. godine, a docentica je od 2024. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine te je objavila desetak znanstvenih radova i surađivala na šest znanstveno-istraživačkih projekata.
Područje njezina interesa je socijalna psihologija, osobito bliski odnosi i partnerska dinamika. Predavala je na pet međunarodnih ljetnih škola Practicing Resilience. Preparing for Recovery, a suosnivačica je Centra za obitelj HKS-a te je trenutno u edukaciji iz obiteljske sistemske psihoterapije.
Pogled iz razreda donosi Milka Fofonjka, učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar. Magistra je primarnog obrazovanja, a u središtu njezina rada su modernizacija poučavanja i promišljena integracija suvremenih tehnologija u nastavu.
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Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.
Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više o grupnoj ponudi kotizacija možete pronaći ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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