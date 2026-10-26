Loud budgeting, girl math i fintokeri: Kako mladi zapravo uče o novcu? Saznajte na konferenciji

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26. listopad 2026.
Jesu li mladi financijski pismeniji nego prije 15 godina i od koga uče o budžetu? Otkrijte na panelu u sklopu konferencije 'Idemo u srednju!'.
Kako mladi danas pričaju o novcu i od koga uče upravljati budžetom? Upravo to je tema panela ‘Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?’, koji će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom ‘Idemo u srednju!’, 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala.
Jesu li mladi danas financijski pismeniji od mladih prije 15 godina? Posjeduju li bankovne kartice puno ranije? Od koga zapravo uče o upravljanju budžetom? Jesu li fintokeri kvalitetan izvor informacija i savjeta o financijama? Kako se mladi mogu bolje educirati o financijama? Odgovore ćemo potražiti s gostima, a vas pozivamo da dođete, čujete što imaju za reći i postavite im pitanja.
Rasprava će okupiti sugovornike iz studentske, akademske i bankarske perspektive. Prvi panelist je Luka Šekerija, student 5. godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Osim studiranja, u struci radi već dvije godine u društvu Ernst & Young, u odjelu Strategy and Transactions. Predsjednik je Studentskog zbora EFZG-a te član udruge Projekt KUT. Organizirao je studentske projekte koji se tiču poduzetništva i financijske pismenosti studenata, a Financijski tim vodio je u udruzi Projekt KUT i prethodnoj udruzi HSA. Predmet financijska pismenost pohađao je i u srednjoj školi te ima uvid u to kako se izvodi, koji su mogući bolji načini učenja.
Mentalno zdravlje studenata: Što studentima zaista pomaže?
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Bankarsku perspektivu donosi Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u Privrednoj banci Zagreb, članici Intesa Sanpaolo Grupe. Tijekom više od 20 godina karijere u bankarstvu obnašala je rukovodeće uloge u području upravljanja ljudskim potencijalima, internih komunikacija i korporativne društvene odgovornosti, razvijajući inicijative usmjerene na stvaranje dugoročne vrijednosti za zaposlenike, klijente i društvo.
Psihologinja je po struci, a profesionalni put gradila je na razumijevanju povezanosti između ponašanja pojedinaca, organizacijske kulture i održivog poslovnog uspjeha. Posebno područje njezina interesa je financijska pismenost, kako profesionalno tako i osobno, jer vjeruje da upravo znanje omogućuje ljudima veću sigurnost, samostalnost i kvalitetnije životne odluke. Aktivno sudjeluje u inicijativama koje promiču financijsko obrazovanje djece, mladih i odraslih te potiču odgovorno upravljanje osobnim financijama.
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Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više o grupnoj ponudi kotizacija možete pronaći ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju
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