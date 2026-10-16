Kako preživjeti transfer s faksa na posao? Saznajte na našoj obrazovnoj konferenciji

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16. listopad 2026.
Koje su vještine danas važne i govori li prosjek išta o uspjehu na prvom poslu? Donosimo odgovore 6. studenog na konferenciji ‘Idemo u srednju!’.
Kakvi mladi danas izlaze sa studija i ulaze na tržište rada? Upravo to je jedno od pitanja panela ‘Kako preživjeti transfer s faksa na posao?’, koji će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom ‘Idemo u srednju!’, 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala.
Koje su vještine danas važne, a nisu bile prije? Kako visoka učilišta mogu pripremiti studente za izgradnju karijere? Govori li prosjek na faksu išta o uspjehu na prvom radnom mjestu? Jesu li potrebne dodatne edukacije prilikom onboardinga novih zaposlenika sa svježom diplomom? Odgovore ćemo potražiti s gostima, a vas pozivamo da dođete, čujete što imaju za reći i postavite im pitanja.
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Rasprava će okupiti sugovornike koji prate industriju iz različitih perspektiva. Prvi panelist je Ivan Vidović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT).
Izvanredni je profesor na Zavodu za računalno inženjerstvo i inteligentne sustave, gdje trenutno izvodi nastavu na kolegijima iz područja ugrađenih računalnih sustava i testiranja programske podrške. Područje njegova znanstvenog istraživanja je robotski i računalni vid s primjenom u poljoprivredi i asistivnoj robotici. Funkciju prodekana za nastavu i studente na FERIT-u obnaša od 1. listopada 2025.
Drugi panelist je prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je zaposlen od 2010. godine. Diplomirao je 2004., a doktorirao 2014. godine na istom fakultetu, a od rujna 2026. redoviti je profesor.
Njegov znanstveni i stručni rad usmjeren je na održivu urbanu mobilnost, prometno planiranje, sigurnost cestovnog prometa, prometno modeliranje i inteligentne transportne sustave. Autor je više od 40 znanstvenih radova te je sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima, uključujući projekte financirane iz programa Horizon, Erasmus+ i Interreg. Aktivno sudjeluje u razvoju prometnih strategija i planova održive urbane mobilnosti te povezivanju znanosti, javnog sektora i gospodarstva.
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Treći panelist je Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČARU. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a poslijediplomski MBA studij završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Veći dio karijere proveo je na rukovodećim mjestima u telekomunikacijskom sektoru (Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska), u području strateškog planiranja, restrukturiranja i organizacijskih transformacija, ljudskih resursa i M&A. Grupi KONČAR pridružio se u ljeto 2023. godine na poziciji direktora Sektora za korporativnu strategiju, sa zaduženjima u području strateškog planiranja, razvoja poslovanja, EU projekata i održivosti.
Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.
Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više o grupnoj ponudi kotizacija možete pronaći ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.
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