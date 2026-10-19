Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem

6. studenog 2026. godine dvije dvorane Hotela International u Zagrebu ispunit će sudionici iz svijeta obrazovanja - nastavnici, ravnatelji, profesori i ostali obrazovni stručnjaci te učenici i studenti. Upravo je takav događaj u skladu s portalom srednja.hr i zato na taj način slavimo svoj 15. rođendan.

Očekuje nas cjelodnevni program ispunjen panelima i predavanjima, uključujući predavanje magistre socijalne pedagogije Sonje Jarebice, koja će na temelju svojeg 40-godišnjeg iskustvo rada s djecom i mladima s poteškoćama u ponašanju pričati upravo o tome, na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?'.

Taj dan prilika je za umrežavanje, diskusije, druženje te otvaranje novih vidika. Na šest panela i 14 predavanja sudionici će moći čuti nešto novo, ali i podijeliti vlastita iskustva.

Naravno, proslava rođendana ne može proći bez dobre hrane pa o tome ne morate brinuti. Između panela i predavanja postojat će i pauze za kavu, a program će započeti registracijom u 8:30 sati.

Na samom kraju konferencije održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Tim ćemo događajem završiti konferenciju, čiji je završetak predviđen u 16 sati.

Kako do kotizacije?

Kotizaciju možete i dalje kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti ostvaruju 50% popusta i svoju ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako odlučite doći u društvu, pripremili smo za vas posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.

Kupnjom kotizacije osiguravate:

fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Program

Nakon registracije gostiju od 8:30 do 9 sati glavni urednik portala srednja.hr Marko Matijević otvorit će konferenciju kratkim govorom. Konferencija će se održavati u dvije dvorane unutar kojih će se paralelno odvijati predavanja i paneli. S obzirom na to, gosti mogu izabrati što im je zanimljivije po terminima.

Cijeli program konferencije možete pronaći ovdje.

Dvorana 1

U prvoj dvorani održat će se 6 panela i 3 predavanja. U nastavku možete pročitati kratak pregled tema, a detaljnije informacije pronađite u rubrici 'srednja.hr konferencija'.

Panel: Kakvi učenici dolaze na faks?

Svake jeseni fakultetske predavaonice popune novi studenti, no ulaze li svi s istom razinom znanja? Upravo je to tema panela 'Kakvi učenici dolaze na faks?'.

Panelisti će govoriti o tome kakvi su trendovi posljednjih godina kada je riječ o uspješnosti brucoša, gdje se osjete najveće razlike u znanju novih studenata i kako fakulteti mogu odgovoriti na to, što mogu napraviti srednje škole i kakav utjecaj ima državna matura.

Na panelu će sudjelovati mr. sc. Jasna Petek iz Hrvatske zajednice županija, Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i prof. dr. sc. Ivan Magdalenić s Fakulteta organizacije i informatike.

Panel: Kako preživjeti transfer s faksa na posao?

Diploma u ruci i što sada? Fakultet je završio i raspored obveza se mijenja. Više ne postoji fleksibilnost odlaska na predavanja i studentskog rada, tad počinje drukčije razdoblje.

Na panelu 'Kako preživjeti transfer s faksa na posao?' govorit će se o tome koje su vještine danas važne, o ulozi visokih učilišta u pripremi studenata za izgradnju karijere i o tome koliko je prosjek ocjena na fakultetu važan na tržištu rada.

Na panelu će sudjelovati Ivan Vidović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČARU.

Panel: Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?

Kako mladi danas pričaju o novcu i od koga uče upravljati budžetom? Upravo to je tema panela ‘Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?’.

Na panelu otvorit će se pitanja jesu li mladi danas financijski pismeniji od mladih prije 15 godina? Posjeduju li bankovne kartice puno ranije? Od koga zapravo uče o upravljanju budžetom? Jesu li fintokeri kvalitetan izvor informacija i savjeta o financijama te kako se mladi mogu bolje educirati o financijama?

Na panelu će sudjelovati Luka Šekerija, student pete godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Ivanov, redovita profesorica u trajnom izboru na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u Privrednoj banci Zagreb, članici Intesa Sanpaolo Grupe.

Predavanje: Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?

Jedna od najvažnijih tema u visokom obrazovanju posljednjih godina jest mentalno zdravlje studenata, ali zašto? Odgovor na to pitanje dat će Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život na RIT-u Croatia.

Na predavanju 'Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?' Tamara će govoriti o tome što studentima zaista pomaže tijekom razdoblja punog akademskih, osobnih i društvenih izazova, koju ulogu u tome imaju visoka učilišta te će kroz primjere iz prakse pokazati kako izgleda sustavan pristup studentskoj dobrobiti.

Panel: Jesu li mladi i politika u vječnom situationshipu?

Kakav je odnos politike i mladih? Je li on jasno definiran, i za koga je jasnije? Što mladi trenutno daju, a što mogu dati politici? Na koji način učenici uče o politici u školama? Kakva su iskustva Škola ambasadora Europskog parlamenta? Koji su rezultati uvođenja predmeta Škola i zajednica? Na koji način utječe učenje o politici na učenike i buduće studente?

U ovom panelu će sudjelovati Marijeta Bagat, studentica FPZG, koja je kroz srednju školu sudjelovala u EPAS programu, Ivana Plazonić, prof., nastavnica Etike i Politike i gospodarstva iz II. gimnazije u Zagrebu, koja provodi izvannastavnu aktivnost Zajednica aktivnih građana te je od početaka uključena u provedbi programa Škole ambasadori Europskog parlamenta te Eli Pijaca Plavšić, sociologinja i samostalna savjetnica u području obrazovanja i suradnica na EPAS programu. Panel će moderirati Marko Boko, voditelj Odnosa s javnošću Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Predavanje: Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?

Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Zbog toga je pokrenut projekt JobLab o kojem možete slušati na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.

Stručnjakinja za odnose s javnošću i korporativne komunikacije Bojana Rak i trenerica, coach i mentorica u Hrvatskoj i inozemstvu u području osobnog razvoja i upravljačkih vještina Renata Ćurković tijekom predavanja govorit će o tome jesu li učenici spremni za posao, kako ih pripremiti za prvi korak u karijeri i koje su to vještine potrebne učenicima, a koje ne stječu u okviru uobičajene nastave.

Panel: Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?

Umjetna inteligencija primjenjuje se u sve većem broju područja pa tako i u nastavi. Panel ‘Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?’ dat će vam odgovore iz različitih kutova obrazovnog sustava.

Tijekom panela raspravljat će se o pitanjima kakvi su rezultati kurikula o umjetnoj inteligenciji u školama, kako izgleda takva nastava i na koje načine nastavnici UI uključuju u svoje aktivnosti, na koji način reagiraju učenici i koliko ih se uključilo u ovu vrstu nastave te koji su planovi za budućnost projekta.

Panelistice su Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u, doc. dr. sc. Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar Milka Fofonjka.

Panel: Dva nova zakona, ista stara pitanja?

Zašto Hrvatskoj nakon gotovo 20 godina ponovno trebaju dva odvojena zakona – jedan za osnovne, a drugi za srednje škole? I zašto se s njihovim donošenjem toliko odugovlači? Koje probleme sadašnjeg Zakona novi propisi moraju riješiti, umjesto unošenja djelomičnih izmjena, dopuna i pravilnika? Hoće li donijeti promjenu koje sindikati godinama traže?

Na panelu će sudjelovati Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Nikola Dmitrović, tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Predavanje i Q&A: Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?

Što se krije iza učenika kojeg se etiketira kao 'problematičnog'? Koja se problematična ponašanja danas pojavljuju u školama i razlikuju li se od onih s kojima su se nastavnici susretali prije 15 godina? Koji je uzrok takvih ponašanja? Kako odrasli mogu pomoći?

Sve su to pitanja koja muče roditelje, profesore, ali i same učenike. O tim temama govorit će magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?'.

Izlagačica će na temelju svog 40-godišnjeg iskustva rada s djecom i mladima koji imaju poteškoća u ponašanju govoriti o širokom rasponu tema – od svakodnevnih sukoba u razredu do ozbiljnih problema poput ovisnosti.

Poseban naglasak bit će na tome kako odrasli mogu pristupiti mladima kada im je najteže, a cilj je da slušatelji odu s boljim razumijevanjem takvih ponašanja i jasnijom idejom kako reagirati.

Sonja Jarebica predaje kroz Alfa edukacije najrazličitijoj publici, od mladih učitelja i iskusnih pedagoga do roditelja.

Dvorana 2

U drugoj dvorani održat će se 11 predavanja:

Danijel Bačan: TikTok i(ili) ploča: što zanima učenike Gen Alphe?

Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić: Učimo li UI ili UI uči nas?

Zaneta Foscarini: Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima?

Kristina Fatrović i Snježana Marković: Kad će mi ova matematika trebati u životu?

Nikolina Ferenčak: Što se događa kada znanje izađe iz učionice?

Elvira Sorić: Može li školski projekt biti prvi korak prema budućem zaposlenju?

Sonja Šulc: Kako tijelom učiti matematiku?

Gabrijela Ravlić: Predstavljanje multimedijskog centra Doživi Europu

Sonja Turk i Snježana Matić: Jesmo li dosegli maksimalni minimum?

Antonija Kero: Što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja?

Ines Skelac: Što poklon profesoru govori?

Više informacija o svakom od navedenih predavanja možete pronaći u tekstu 'Evo tko su ovogodišnji izlagači na srednja.hr konferenciji: Iskustvo i primjeri dobre prakse'.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.