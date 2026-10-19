Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 h 19.10.2026
19. listopad 2026.
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
6. studenog 2026. godine dvije dvorane Hotela International u Zagrebu ispunit će sudionici iz svijeta obrazovanja - nastavnici, ravnatelji, profesori i ostali obrazovni stručnjaci te učenici i studenti. Upravo je takav događaj u skladu s portalom srednja.hr i zato na taj način slavimo svoj 15. rođendan.
Očekuje nas cjelodnevni program ispunjen panelima i predavanjima, uključujući predavanje magistre socijalne pedagogije Sonje Jarebice, koja će na temelju svojeg 40-godišnjeg iskustvo rada s djecom i mladima s poteškoćama u ponašanju pričati upravo o tome, na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?'.
Taj dan prilika je za umrežavanje, diskusije, druženje te otvaranje novih vidika. Na šest panela i 14 predavanja sudionici će moći čuti nešto novo, ali i podijeliti vlastita iskustva.
Naravno, proslava rođendana ne može proći bez dobre hrane pa o tome ne morate brinuti. Između panela i predavanja postojat će i pauze za kavu, a program će započeti registracijom u 8:30 sati.
Na samom kraju konferencije održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Tim ćemo događajem završiti konferenciju, čiji je završetak predviđen u 16 sati.
Kotizaciju možete i dalje kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti ostvaruju 50% popusta i svoju ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako odlučite doći u društvu, pripremili smo za vas posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.
Kupnjom kotizacije osiguravate:
Nakon registracije gostiju od 8:30 do 9 sati glavni urednik portala srednja.hr Marko Matijević otvorit će konferenciju kratkim govorom. Konferencija će se održavati u dvije dvorane unutar kojih će se paralelno odvijati predavanja i paneli. S obzirom na to, gosti mogu izabrati što im je zanimljivije po terminima.
Cijeli program konferencije možete pronaći ovdje.
U prvoj dvorani održat će se 6 panela i 3 predavanja. U nastavku možete pročitati kratak pregled tema, a detaljnije informacije pronađite u rubrici 'srednja.hr konferencija'.
Svake jeseni fakultetske predavaonice popune novi studenti, no ulaze li svi s istom razinom znanja? Upravo je to tema panela 'Kakvi učenici dolaze na faks?'.
Panelisti će govoriti o tome kakvi su trendovi posljednjih godina kada je riječ o uspješnosti brucoša, gdje se osjete najveće razlike u znanju novih studenata i kako fakulteti mogu odgovoriti na to, što mogu napraviti srednje škole i kakav utjecaj ima državna matura.
Na panelu će sudjelovati mr. sc. Jasna Petek iz Hrvatske zajednice županija, Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i prof. dr. sc. Ivan Magdalenić s Fakulteta organizacije i informatike.
Diploma u ruci i što sada? Fakultet je završio i raspored obveza se mijenja. Više ne postoji fleksibilnost odlaska na predavanja i studentskog rada, tad počinje drukčije razdoblje.
Na panelu 'Kako preživjeti transfer s faksa na posao?' govorit će se o tome koje su vještine danas važne, o ulozi visokih učilišta u pripremi studenata za izgradnju karijere i o tome koliko je prosjek ocjena na fakultetu važan na tržištu rada.
Na panelu će sudjelovati Ivan Vidović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČARU.
Kako mladi danas pričaju o novcu i od koga uče upravljati budžetom? Upravo to je tema panela ‘Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?’.
Na panelu otvorit će se pitanja jesu li mladi danas financijski pismeniji od mladih prije 15 godina? Posjeduju li bankovne kartice puno ranije? Od koga zapravo uče o upravljanju budžetom? Jesu li fintokeri kvalitetan izvor informacija i savjeta o financijama te kako se mladi mogu bolje educirati o financijama?
Na panelu će sudjelovati Luka Šekerija, student pete godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Ivanov, redovita profesorica u trajnom izboru na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u Privrednoj banci Zagreb, članici Intesa Sanpaolo Grupe.
Jedna od najvažnijih tema u visokom obrazovanju posljednjih godina jest mentalno zdravlje studenata, ali zašto? Odgovor na to pitanje dat će Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život na RIT-u Croatia.
Na predavanju 'Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?' Tamara će govoriti o tome što studentima zaista pomaže tijekom razdoblja punog akademskih, osobnih i društvenih izazova, koju ulogu u tome imaju visoka učilišta te će kroz primjere iz prakse pokazati kako izgleda sustavan pristup studentskoj dobrobiti.
Kakav je odnos politike i mladih? Je li on jasno definiran, i za koga je jasnije? Što mladi trenutno daju, a što mogu dati politici? Na koji način učenici uče o politici u školama? Kakva su iskustva Škola ambasadora Europskog parlamenta? Koji su rezultati uvođenja predmeta Škola i zajednica? Na koji način utječe učenje o politici na učenike i buduće studente?
U ovom panelu će sudjelovati Marijeta Bagat, studentica FPZG, koja je kroz srednju školu sudjelovala u EPAS programu, Ivana Plazonić, prof., nastavnica Etike i Politike i gospodarstva iz II. gimnazije u Zagrebu, koja provodi izvannastavnu aktivnost Zajednica aktivnih građana te je od početaka uključena u provedbi programa Škole ambasadori Europskog parlamenta te Eli Pijaca Plavšić, sociologinja i samostalna savjetnica u području obrazovanja i suradnica na EPAS programu. Panel će moderirati Marko Boko, voditelj Odnosa s javnošću Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Zbog toga je pokrenut projekt JobLab o kojem možete slušati na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.
Stručnjakinja za odnose s javnošću i korporativne komunikacije Bojana Rak i trenerica, coach i mentorica u Hrvatskoj i inozemstvu u području osobnog razvoja i upravljačkih vještina Renata Ćurković tijekom predavanja govorit će o tome jesu li učenici spremni za posao, kako ih pripremiti za prvi korak u karijeri i koje su to vještine potrebne učenicima, a koje ne stječu u okviru uobičajene nastave.
Umjetna inteligencija primjenjuje se u sve većem broju područja pa tako i u nastavi. Panel ‘Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?’ dat će vam odgovore iz različitih kutova obrazovnog sustava.
Tijekom panela raspravljat će se o pitanjima kakvi su rezultati kurikula o umjetnoj inteligenciji u školama, kako izgleda takva nastava i na koje načine nastavnici UI uključuju u svoje aktivnosti, na koji način reagiraju učenici i koliko ih se uključilo u ovu vrstu nastave te koji su planovi za budućnost projekta.
Panelistice su Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u, doc. dr. sc. Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar Milka Fofonjka.
Zašto Hrvatskoj nakon gotovo 20 godina ponovno trebaju dva odvojena zakona – jedan za osnovne, a drugi za srednje škole? I zašto se s njihovim donošenjem toliko odugovlači? Koje probleme sadašnjeg Zakona novi propisi moraju riješiti, umjesto unošenja djelomičnih izmjena, dopuna i pravilnika? Hoće li donijeti promjenu koje sindikati godinama traže?
Na panelu će sudjelovati Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Nikola Dmitrović, tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
Što se krije iza učenika kojeg se etiketira kao 'problematičnog'? Koja se problematična ponašanja danas pojavljuju u školama i razlikuju li se od onih s kojima su se nastavnici susretali prije 15 godina? Koji je uzrok takvih ponašanja? Kako odrasli mogu pomoći?
Sve su to pitanja koja muče roditelje, profesore, ali i same učenike. O tim temama govorit će magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica na predavanju 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?'.
Izlagačica će na temelju svog 40-godišnjeg iskustva rada s djecom i mladima koji imaju poteškoća u ponašanju govoriti o širokom rasponu tema – od svakodnevnih sukoba u razredu do ozbiljnih problema poput ovisnosti.
Poseban naglasak bit će na tome kako odrasli mogu pristupiti mladima kada im je najteže, a cilj je da slušatelji odu s boljim razumijevanjem takvih ponašanja i jasnijom idejom kako reagirati.
Sonja Jarebica predaje kroz Alfa edukacije najrazličitijoj publici, od mladih učitelja i iskusnih pedagoga do roditelja.
U drugoj dvorani održat će se 11 predavanja:
Više informacija o svakom od navedenih predavanja možete pronaći u tekstu 'Evo tko su ovogodišnji izlagači na srednja.hr konferenciji: Iskustvo i primjeri dobre prakse'.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju.
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