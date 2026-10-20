Šesta obrazovna konferencija portala srednja.hr: Evo što sve trebate znati prije dolaska

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 d 19.10.2026
20. listopad 2026.
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Rođendan slavimo u našem stilu, organiziranjem velike obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'.
Datum, cijena ulaznice, parking, program, popusti... Pitanja je puno, a mi smo za vas pripremili odgovore. 6. studenog u Hotelu International Zagreb okupljamo sve koji sudjeluju u obrazovanju na cjelodnevnoj konferenciji ispunjenoj panelima, predavanjima i druženjem. Prije nego što zabilježite datum u kalendar, pročitajte što sve trebate znati.
'Idemo u srednju!' obrazovna je konferencija koju organiziramo povodom proslave 15. rođendana portala. Na proslavu su pozvani svi koji na bilo koji način sudjeluju u svijetu obrazovanja pa su tako dobrodošli profesori, nastavnici, ravnatelji, učenici, studenti i drugi stručnjaci te donositelji odluka u području obrazovanja.
Konferencija je osmišljena kao cjelodnevni program ispunjen predavanjima i panelima kroz koje izlagači otvaraju raznorazne teme i pitanja. Osim toga, očekujte i vrijeme za druženje, kavu te ručak.
Na ovakav način rođendan slavimo već šestu godinu za redom.
Konferencija se održava 6. studenog 2026. godine u Hotelu International Zagreb (Miramarska 24).
Program počinje registracijom gostiju u 8:30 sati, a završava nakon dodjele nagrade Zlatna kreda u 16 sati.
Na konferenciji možete očekivati zanimljive panele i predavanja, a sve o programu možete pronaći ovdje.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti plaćaju pola cijene odnosno 25 eura. Za sve koji žele doći u društvu pripremili smo i posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.
Kupnjom kotizacije osiguravate:
Pokraj Hotela International pronaći ćete javnu garažu s 447 parkirnih mjesta. Više o tome pročitajte ovdje.
Ako postoji neko pitanje na koje nismo dali odgovor, obratite nam se na e-mail adresu [email protected].
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 d 19.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 17 h 20.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 21 h 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 1 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 8 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 6 d 14.10.2026
Kako preživjeti transfer s faksa na posao? Saznajte na našoj obrazovnoj konferenciji
Koje su vještine danas važne i govori li prosjek išta o uspjehu na prvom poslu? Donosimo odgovore 6. studenog na konferenciji ‘Idemo u srednju!’.
15:55 4 d 16.10.2026
Mentalno zdravlje studenata: Što studentima zaista pomaže?
Koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život govori o mentalnom zdravlju studenata na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!'.
14:56 7 d 13.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 d 19.10.2026
Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?
09:06 8 d 12.10.2026
Evo tko su ovogodišnji izlagači na srednja.hr konferenciji: Iskustvo i primjeri dobre prakse
Velika godišnja konferencija 'Idemo u srednju!' vraća se 6. studenog, povodom 15. rođendana portala srednja.hr. Ovo su ovogodišnji izlagači.
14:53 11 d 09.10.2026
Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr
Koliko su brucoši spremni za faks nakon srednje škole? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo i o tome što mogu učiniti škole i fakulteti.
09:06 11 d 09.10.2026
Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
15:52 15 d 05.10.2026
Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika
MORH nam je dao rokove i detalje ulaganja u novi vojni kompleks na istoku Hrvatske.
16:21 14 h 20.10.2026
Neobična prilika u New Yorku: Kako do stana jeftinijeg od garaže u Zagrebu i u čemu je 'caka'
Prosječna cijena kvadrata stana u New Yorku je oko 13.800 dolara, ali postoji mogućnost da za samo nekoliko tisuća eura više dobijete cijeli stan.
16:20 14 h 20.10.2026
Naselja za umirovljenike u Hrvatskoj: Svaka kuća ima vrt koji možete urediti kako želite
Naselja za umirovljenike u Sisačko-moslavačkoj županiji čekaju prve stanare. Jedinstveni je to koncept organiziranog stanovanja za starije osobe.
16:41 14 h 20.10.2026
Dom za starije radi pet mjeseci unatoč zabrani: 'Ministarstvo nema ovlasti'
Iz Ministarstva socijalne politike tvrde da ne mogu zaustaviti rad bračkog Doma za starije i nemoćne Domus Vitae usprkos zabrani otprije pet mjeseci.
16:35 14 h 20.10.2026