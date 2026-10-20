Šesta obrazovna konferencija portala srednja.hr: Evo što sve trebate znati prije dolaska

Datum, cijena ulaznice, parking, program, popusti... Pitanja je puno, a mi smo za vas pripremili odgovore. 6. studenog u Hotelu International Zagreb okupljamo sve koji sudjeluju u obrazovanju na cjelodnevnoj konferenciji ispunjenoj panelima, predavanjima i druženjem. Prije nego što zabilježite datum u kalendar, pročitajte što sve trebate znati.

Što je konferencija 'Idemo u srednju!'?

'Idemo u srednju!' obrazovna je konferencija koju organiziramo povodom proslave 15. rođendana portala. Na proslavu su pozvani svi koji na bilo koji način sudjeluju u svijetu obrazovanja pa su tako dobrodošli profesori, nastavnici, ravnatelji, učenici, studenti i drugi stručnjaci te donositelji odluka u području obrazovanja.

Konferencija je osmišljena kao cjelodnevni program ispunjen predavanjima i panelima kroz koje izlagači otvaraju raznorazne teme i pitanja. Osim toga, očekujte i vrijeme za druženje, kavu te ručak.

Na ovakav način rođendan slavimo već šestu godinu za redom.

Prvu veliku obrazovnu srednja.hr+ konferenciju održali smo 2021. godine pod nazivom Obrazovnih deset .

. Drugo izdanje srednja.hr+ konferencije održalo se 2022. godine pod nazivom Obrazovanje na prekretnici .

. Treći put smo srednja.hr+ konferenciju održali 2023. pod nazivom Obrazovanje x AI .

. Četvrta srednja.hr+ konferencija održala se 2024. pod nazivom Obrazovanje u pubertetu .

. Petu srednja.hr+ konferenciju održali smo 2025. godine pod nazivom Obrazovanje bez granica

Kada i gdje se održava konferencija?

Konferencija se održava 6. studenog 2026. godine u Hotelu International Zagreb (Miramarska 24).

Od kada do kada traje konferencija?

Program počinje registracijom gostiju u 8:30 sati, a završava nakon dodjele nagrade Zlatna kreda u 16 sati.

Kako izgleda program konferencije i tko su izlagači?

Na konferenciji možete očekivati zanimljive panele i predavanja, a sve o programu možete pronaći ovdje.

Koja je cijena kotizacija i gdje ih mogu kupiti?

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti plaćaju pola cijene odnosno 25 eura. Za sve koji žele doći u društvu pripremili smo i posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.

Što sve uključuje kupnja kotizacije?

Kupnjom kotizacije osiguravate:

fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Gdje mogu pronaći parking?

Pokraj Hotela International pronaći ćete javnu garažu s 447 parkirnih mjesta. Više o tome pročitajte ovdje.

Imam pitanje na koje niste odgovorili. Kako vam se mogu javiti?

Ako postoji neko pitanje na koje nismo dali odgovor, obratite nam se na e-mail adresu [email protected].

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.