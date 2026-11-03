Ovo je 15 razloga zašto s nama proslaviti rođendan na konferenciji 'Idemo u srednju!'

Sitno brojimo do naše obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Konferencija se održava u petak, 6. studenog, u zagrebačkom Hotelu International. Naš portal slavi 15. rođendan, a mi smo za tu priliku pripremili cjelodnevni program sa šest panela i 14 predavanja koji će se paralelno održavati u dvije dvorane.

Na kraju dana održat će se dodjela nagrada Zlatna kreda najboljim nastavnicima, profesorima, učenicima i studentima. Ako još niste sigurni želite li nam se pridružiti, izdvojili smo 15 razloga koji će vam pomoći u odluci. Registracija i kava dobrodošlice čekaju vas od 8:30 sati, a konferenciju će otvoriti glavni urednik portala srednja.hr Marko Matijević. Završetak je predviđen u 16 sati.

Kako do ulaznica?

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura, dok studenti ostvaruju 50% popusta i ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Dolazite li u društvu, pripremili smo grupni popust na kotizacije. Više informacija pročitajte ovdje.

Kupnjom kotizacije osiguravate:

fizičko sudjelovanje na konferenciji i pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Ovo je 15 razloga zašto biste s nama trebali doći proslaviti 15. rođendan portala srednja.hr na konferenciji 'Idemo u srednju!':

1. Dobit ćeš ‘ispričnicu’

Izostanak s uobičajenih obveza možeš opravdati tako što pokažeš našu ‘ispričnicu’. Dobit ćeš je na konferenciji, na kojoj će biti veliki broj i učenika i profesora. Vjerujemo da će i tvoji profesori u školi razumjeti tvoj izostanak.

2. Čekaju te pokloni naših partnera

Svaki gost konferencije dobit će poklon vrećicu s poklonima naših partnera, kojih je zaista puno. Tako da nitko s naše konferencije ne ide praznih ruku.

3. Sjajna atmosfera

Bit će studeni, razdoblje u kojem je ionako najljepše biti u zatvorenom i toplom prostoru, kao što je to Hotel International. Plus, dan ćeš sigurno bolje završiti ako ga provedeš produktivno i u društvu, umjesto da ostaneš doma pod dekom ili na poslu.

4. Ne moraš kuhati taj dan

Za ručak je osiguran catering, uz dovoljno dugu pauzu da popričaš s poznanicima i upoznaš nove ljude, a i da se najedeš. Za ostalo se brinemo mi, a na tebi je samo da u programu provjeriš kad je pauza za ručak.

5. Fotke za novu profilnu

Obuci svoj najbolji outfit! Događaj će pratiti naš fotograf, pa tvoj posjet i business casual outfit neće proći neopaženo. Vjerojatno ćeš dan završiti s nekoliko kul fotki koje možeš objaviti na društvenim mrežama ili iskoristiti kao novu profilnu.

6. Druži se sa stručnjacima, profesorima i vršnjacima

Dolazak na konferenciju idealna je prilika za umrežavanje. Razgovaraj s ljudima koje zanima isto područje kao i tebe, nauči nešto novo i otvori vrata novim prilikama, bilo na privatnom ili poslovnom planu.

7. Svjedoči pričama dobitnika nagrade Zlatna kreda

Na samom kraju konferencije održat će se dodjela nagrada Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente koji pozitivnim primjerom, radom i trudom mijenjaju okruženje u svojim školama i na fakultetima. Njihove će priče sigurno motivirati na djelovanje, a možda ti daju i ideju koga prijaviti sljedeće godine.

8. Prijatna kavica ujutro

Po jutru se dan poznaje, ali i po kavi. Od 8:30 sati družimo se na prijatnoj kavici, a nema slađe kave od one koju netko drugi skuha. Još jedna prijatna kavica čeka te i u pauzama tijekom dana.

9. Dođi razgovarati o mentalnom zdravlju studenata

Mentalno zdravlje mladih tema je koja se sve češće otvara, a na konferenciji će se o mentalnom zdravlju studenata razgovarati otvoreno i iz više perspektiva. Dođi, poslušaj i podijeli vlastito iskustvo.

10. Postavi važna pitanja

Konferencija je mjesto na kojem pitanja koja te muče napokon možeš postaviti ljudima koji na njih mogu odgovoriti. Pripremi ih unaprijed, jer za svako predavanje i panel ima prilike za razgovor.

11. Odaberi program koji ti je po volji

Konferencija se održava u dvije dvorane u kojima se paralelno odvijaju predavanja i paneli. Zato sam biraš što ti je zanimljivije po terminima i slažeš dan po svojoj mjeri.

12. Postavljamo i teška pitanja

Magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica na temelju svojeg 40-godišnjeg iskustva rada s djecom i mladima s poteškoćama u ponašanju održat će predavanje ‘Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?’. Neugodne teme ne zaobilazimo, a ovo je prilika da čuješ stručnjakinju i da joj u pauzi postaviš pitanje.

13. Inspiriraj se!

Ako te zanima obrazovanje, ovo je mjesto na kojem možeš saznati kako se poboljšanja mogu stvarno postići. Tko zna, možda upravo ti pokreneš neku novu inicijativu!

14. Saznaj kako već sada napraviti prvi korak u karijeri

Uz Telemach donosimo temu kako već tijekom školovanja i studiranja napraviti prvi korak prema karijeri. Ako se pitaš kako početi, ovdje ćeš dobiti odgovore iz prve ruke.

15. Pozivnica za rođendan se ne odbija

Srednja.hr slavi 15. rođendan i svi su pozvani! Nemoj biti party pooper, dođi na naš veliki rođendan! Vidimo se 6. studenog u Hotelu International.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.