Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'

Šest panela, 14 predavanja i cijeli dan druženja čekaju vas na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’, kojom slavimo 15. rođendan portala srednja.hr. Umjesto partyja slavimo na konferenciji, a kako bismo proslavili zajedno s vama, darujemo 5×2 kotizacije. Ispunite obrazac kako biste mogli sudjelovati u darivanju. Rok za prijavu je do četvrtka, 29. listopada u 23:59 sati.

Dvije dvorane zagrebačkog Hotela International 6. studenog 2026. ispunit će nastavnici, ravnatelji, profesori i drugi obrazovni stručnjaci, ali i učenici i studenti. Na kraju dana održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente.

Pogledajte cijeli program konferencije

Program počinje registracijom gostiju u 8:30 sati, a konferenciju u 9 sati otvara glavni urednik portala srednja.hr Marko Matijević. Predavanja i paneli odvijat će se paralelno u dvije dvorane, pa ćete sami birati što vam je zanimljivije. Između sadržaja čekaju vas pauze za kavu, a završetak je predviđen u 16 sati. Cijeli program pogledajte ovdje.

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti ostvaruju 50% popusta i svoju ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako odlučite doći u društvu, pripremili smo za vas posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.

Kupnjom kotizacije osiguravate:

fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Osvojite kotizacije za konferenciju

Želite li prisustvovati konferenciji i iskoristiti priliku za učenje i umrežavanje sa zajednicom, dijelimo 5×2 kotizacije, što znači da svaki dobitnik na konferenciju može povesti još jednu osobu. Pravila su jednostavna: ispunite obrazac, upišite svoje ime i prezime, e-mail te e-mail osobe koju ćete povesti sa sobom kako bismo i njoj mogli poslati kotizaciju ako osvojite, a zatim odgovorite na pitanje zašto želite doći na konferenciju i koga ćete povesti. Prijave traju do četvrtka, 29. listopada u 23:59 sati, nakon čega ćemo proglasiti dobitnike.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.