Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama? Odgovor saznajte na konferenciji

Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 6 d 21.10.2026
27. listopad 2026.
Koliko su mladi politički pismeni? Na konferenciji 6. studenog govorimo o deset godina programa Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS).
Što je program Škole ambasadori Europskog parlamenta promijenio u hrvatskim školama i što je značio učenicima i nastavnicima? Upravo to je tema panela ‘Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?’, koji će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom ‘Idemo u srednju!’, 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
Panel će se baviti deset godina programa Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) u Hrvatskoj, kroz postignute rezultate, ključne brojke, opipljive promjene i iskustva učenika, nastavnika, alumnija te osoba koje sudjeluju u provedbi programa. Koliko su mladi politički pismeni? Kako mladi mogu smisleno sudjelovati u društvu?
Što je EPAS u Hrvatskoj postigao u deset godina i kako je program izgledao iznutra? Koliko je EPAS značio učenicima i nastavnicima na osobnoj razini? I na koji način učenje o politici utječe na učenike i buduće studente? Odgovore na ta pitanja potražit ćemo s gostima koji program poznaju iz različitih perspektiva. A vas pozivamo da dođete na panel, čujete što imaju za reći i postavite im pitanja.
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 6 d 21.10.2026
Šesta obrazovna konferencija portala srednja.hr: Evo što sve trebate znati prije dolaska
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Rođendan slavimo u našem stilu, organiziranjem velike obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'.
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Panel će otvoriti Maja Ljubić Kutnjak, voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, koja će u nekoliko minuta predstaviti postignuća programa i njegov utjecaj na obrazovni sustav i učenike. Nakon uvoda razgovor prelazi na osobna iskustva i priče onih koji su kroz EPAS stekli znanja, vještine i prve prilike za aktivno sudjelovanje u društvu.
Prva panelistica je Marijeta Bagat, studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Tijekom srednje škole sudjelovala je u programu EPAS, pa na temu gleda iz prve ruke.
Pogled iz razreda donosi Ivana Plazonić, nastavnica Etike i Politike i gospodarstva u II. gimnaziji u Zagrebu. U školi provodi izvannastavnu aktivnost Zajednica aktivnih građana, a od samih je početaka uključena i u provedbu programa Škole ambasadori Europskog parlamenta.
Treća sugovornica je Eli Pijaca Plavšić, sociologinja i samostalna savjetnica u području obrazovanja te suradnica na EPAS programu. Panel će moderirati Marko Boko, voditelj programa 'Škola ambasador Europskog parlamenta', iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Razgovor će iz iskustava programa prijeći na širu raspravu o mladima, političkoj pismenosti i uključivanju u društvene i političke procese, bilo na lokalnoj ili europskoj razini, uključujući i rezultate predmeta Škola i zajednica.
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Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.
Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više o grupnoj ponudi kotizacija možete pronaći ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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16:36 8 d 19.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
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