Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
10:28 2 h 05.11.2026
05. studeni 2026.
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
Portal srednja.hr slavi svoj 15. rođendan i šesti put zaredom okupljamo nastavnike, ravnatelje, profesore i druge obrazovne stručnjake, ali i učenike i studente, na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’. Održat će se 6. studenog 2026. u dvjema dvoranama zagrebačkog Hotela International, a uz panele i predavanja donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora.
Očekuje nas cjelodnevni program u dvije dvorane u kojem će šest panela i 14 predavanja otvoriti niz zanimljivih tema. Uz to, na konferenciji će se dodijeliti nagrada Zlatna kreda najboljim nastavnicima, profesorima, učenicima i studentima, a tko su ovogodišnji finalisti, pročitajte ovdje.
Program će početi registracijom gostiju u 8:30, a završiti dodjelom nagrada Zlatna kreda u 16:00 sati. Cijeli program konferencije pogledajte ovdje.
Kotizacije za konferenciju prodaju se putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura. Studenti ostvaruju 50% popusta i svoju ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako odlučite doći u društvu, pripremili smo posebnu grupnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.
Kupnjom kotizacije osiguravate:
Svake jeseni fakultetske predavaonice popune novi studenti, no ulaze li svi s istom razinom znanja? Panelisti će govoriti o trendovima u uspješnosti brucoša, o tome gdje se osjete najveće razlike u znanju novih studenata i kako fakulteti mogu odgovoriti na to. Raspravit će i što mogu napraviti srednje škole te kakav utjecaj ima državna matura.
Na panelu ćemo ugostiti mr. sc. Jasnu Petek, zamjenicu župana Krapinsko-zagorske županije, koja će predstaviti Hrvatsku zajednicu županija. Prije političke karijere dvadeset je godina radila kao edukacijska rehabilitatorica s djecom s teškoćama u razvoju.
Perspektivu nacionalnog sustava vrednovanja donosi Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je bio učitelj, predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje. Pridružit će im se prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, prodekan za studijske programe Fakulteta organizacije i informatike, koji će govoriti iz perspektive fakulteta.
Više o panelu pročitajte ovdje.
Diploma u ruci i što sada? Fakultet je završen, a raspored obveza se mijenja: više nema fleksibilnosti odlaska na predavanja ni studentskog rada. Na panelu ćemo otvoriti pitanja koje su vještine danas važne, kako visoka učilišta mogu pripremiti studente za izgradnju karijere i govori li prosjek ocjena išta o uspjehu na prvom radnom mjestu.
O tome ćemo razgovarati s izv. prof. dr. sc. Ivanom Vidovićem, prodekanom za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT), čije je istraživanje usmjereno na robotski i računalni vid. Pridružit će mu se prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, stručnjak za održivu urbanu mobilnost i autor više od 40 znanstvenih radova. Posljednji panelist je Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČAR-u, koji je veći dio karijere proveo na rukovodećim mjestima u telekomunikacijskom sektoru.
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Kako mladi danas pričaju o novcu i od koga uče upravljati budžetom? Jesu li financijski pismeniji od mladih prije 15 godina, posjeduju li bankovne kartice puno ranije i jesu li fintokeri kvalitetan izvor informacija i savjeta? Rasprava će okupiti studentsku, akademsku i bankarsku perspektivu.
Studentsku perspektivu donosi Luka Šekerija, student 5. godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji već dvije godine radi u društvu Ernst & Young, predsjednik je Studentskog zbora EFZG-a i organizator studentskih projekata o poduzetništvu i financijskoj pismenosti. Akademsku perspektivu donosi prof. dr. sc. Marijana Ivanov, redovita profesorica na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čije istraživanje obuhvaća monetarnu politiku te osobne i bihevioralne financije.
Bankarski pogled donosi Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u Privrednoj banci Zagreb. Marina je psihologinja s više od 20 godina karijere u bankarstvu i zagovornica financijskog obrazovanja djece i mladih.
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Koliko su mladi politički pismeni i kako mogu smisleno sudjelovati u društvu? Deset godina programa Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) u Hrvatskoj prilika je za razgovor o postignutim rezultatima, ključnim brojkama te iskustvima učenika, nastavnika i alumnija.
Panel će otvoriti Maja Ljubić Kutnjak, voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, koja će u nekoliko minuta predstaviti postignuća programa i njegov utjecaj na obrazovni sustav. Zatim ćemo čuti osobna iskustva onih koji su kroz EPAS stekli znanja, vještine i prve prilike za aktivno sudjelovanje u društvu.
Marijeta Bagat je studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, u programu je sudjelovala tijekom srednje škole pa na temu gleda iz prve ruke. Pogled iz razreda donosi Ivana Plazonić, nastavnica Etike te Politike i gospodarstva u II. gimnaziji u Zagrebu, koja provodi izvannastavnu aktivnost Zajednica aktivnih građana i od početaka je uključena u provedbu programa.
Sugovornica je i Eli Pijaca Plavšić, sociologinja i samostalna savjetnica u području obrazovanja te suradnica na EPAS programu. Panel će moderirati Marko Boko, voditelj programa 'Škola ambasador Europskog parlamenta', iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
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Umjetna inteligencija sve je češća tema u školskim klupama, ali što se zapravo događa kad iz priče uđe u učionicu? Kakvi su rezultati kurikula o umjetnoj inteligenciji u školama, kako izgleda takva nastava i na koje je načine nastavnici uključuju u svoje aktivnosti? Kako reagiraju učenici i koji su planovi za budućnost projekta?
Odgovore ćemo potražiti s tri sugovornice koje obrazovanje poznaju iz različitih perspektiva. Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u, voditeljica je projekta ‘Škole 2.0’.
Znanstvenu perspektivu donosi doc. dr. sc. Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Pogled iz razreda donosi Milka Fofonjka, učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar, u čijem su središtu rada modernizacija poučavanja i promišljena integracija suvremenih tehnologija u nastavu.
Više o panelu pročitajte ovdje.
Zašto Hrvatskoj nakon gotovo 20 godina ponovno trebaju dva odvojena zakona: jedan za osnovne, a drugi za srednje škole? I zašto se s njihovim donošenjem toliko odugovlači? Koje probleme sadašnjeg zakona novi propisi moraju riješiti, umjesto unošenja djelomičnih izmjena, dopuna i pravilnika te hoće li donijeti promjenu koju sindikati godinama traže?
Na panelu ćemo razgovarati sa Sanjom Šprem, predsjednicom Sindikata hrvatskih učitelja i Nikolom Dmitrovićem, tajnikom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Treći panelist je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u ministarstvu.
Više o panelu pročitajte ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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