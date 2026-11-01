Upoznajte predavače konferencije ‘Idemo u srednju!'

Portal srednja.hr povodom svog 15. rođendana, šesti put zaredom organizira obrazovnu konferenciju na kojoj okuplja profesore, nastavnike i sve stručnjake iz svijeta obrazovanja, ali i studente i učenike.

Taj dan prilika je za umrežavanje, diskusije, druženje te otvaranje novih vidika. Na šest panela i 14 predavanja sudionici će moći čuti nešto novo, ali i podijeliti vlastita iskustva.

Naravno, proslava rođendana ne može proći bez dobre hrane pa o tome ne morate brinuti. Između panela i predavanja postojat će i pauze za kavu, a program će započeti registracijom u 8:30 sati.

Na samom kraju konferencije održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Tim ćemo događajem završiti konferenciju, čiji je završetak predviđen u 16 sati. Cijeli program možete pogledati ovdje.

Uz panele u prvoj dvorani, održat će se i predavanja. Ovo su ovogodišnji izlagači na obrazovnoj konferenciji:

Sonja Jarebica: Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?

Prkos, povlačenje, agresija ili neposluh prema nastavniku često se brzo svrstavaju pod jedno - problematično ponašanje. No, što se događa u pozadini takvih reakcija i mogu li one biti znak dubljih teškoća?

O tome će na konferenciji govoriti magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica, koja već 40 godina radi s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Njezina predavanja u sklopu Alfa edukacija osvajaju sve generacije polaznika, od mladih učitelja do iskusnih pedagoga i roditelja.

Više o predavanju možete saznati ovdje.

Tamara Lipnjak: Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?

Kolokviji, ispiti, seminarski radovi, višesatna predavanja, dugotrajne pauze, sve je to dio studentskog života, ali sve to nije jedino što čini život studenata. Iako su studentski dani često na glasu kao najbolji period života, za mnoge studente to uopće nije tako.

O mentalnom zdravlju studenata govorit će Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život u RIT-u Croatia. Na predavanju 'Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?' Tamara će odgovoriti na pitanje što studentima zaista pomaže tijekom razdoblja punog akademskih, osobnih i društvenih izazova.

Više o predavanju možete saznati ovdje.

Bojana Rak i Renata Ćurković: Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?

Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Zbog toga je pokrenut projekt JobLab o kojem možete slušati na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.

Stručnjakinja za odnose s javnošću i korporativne komunikacije Bojana Rak i trenerica, coach i mentorica u području osobnog razvoja i upravljačkih vještina Renata Ćurković tijekom predavanja govorit će o tome jesu li učenici spremni za posao, kako ih pripremiti za prvi korak u karijeri i koje su to vještine potrebne učenicima, a koje ne stječu u okviru uobičajene nastave.

Više o predavanju možete pročitati ovdje.

Druga dvorana: mikrofon preuzimaju nastavnici

U drugoj dvorani mikrofon će preuzeti nastavnici i profesori koji su pobijedili na natječaju za izlagače. Kroz 15-minutna predavanja i kratku diskusiju podijelit će primjere iz svoje prakse. Čut ćemo:

Danijela Bačana: TikTok i(ili) ploča: što zanima učenike Gen Alphe?

TikTok i(ili) ploča: što zanima učenike Gen Alphe? Anu Sudarević i Maju Lukić Puškarić: Učimo li UI ili UI uči nas?

Učimo li UI ili UI uči nas? Zanetu Foscarini: Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima?

Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima? Kristinu Fatrović i Snježanu Marković-Zoraju: Kad će mi ova matematika trebati u životu?

Kad će mi ova matematika trebati u životu? Nikolinu Ferenčak: Što se događa kada znanje izađe iz učionice?

Što se događa kada znanje izađe iz učionice? Elviru Sorić: Može li školski projekt biti prvi korak prema budućem zaposlenju?

Može li školski projekt biti prvi korak prema budućem zaposlenju? Sonju Šulc: Kako tijelom učiti matematiku?

Kako tijelom učiti matematiku? Gabrijelu Ravlić: Predstavljanje multimedijskog centra Doživi Europu

Predstavljanje multimedijskog centra Doživi Europu Sonju Turk i Snježanu Matić: Jesmo li dosegli maksimalni minimum?

Jesmo li dosegli maksimalni minimum? Antoniju Kero: Što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja?

Što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja? Ines Skelac: Što poklon profesoru govori?

Kako do kotizacije?

Registracija gostiju je od 8:30, a program počinje u 9 sati i traje do 16 sati, kada slijedi dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura, a studenti ostvaruju 50 % popusta i plaćaju 25 eura. Kupnjom kotizacije osiguravate sudjelovanje na svim predavanjima i panelima, poklon vrećicu partnera konferencije, ručak te kavu u pauzama. Ako dolazite u društvu, imamo i posebnu ponudu na kupnju više kotizacija, ponudu možete pogledati ovdje.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.