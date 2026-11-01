Upoznajte predavače konferencije ‘Idemo u srednju!'

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 30 d 02.10.2026
01. studeni 2026.
Portal srednja.hr 6. studenog slavi 15. rođendan obrazovnom konferencijom. Evo tko će sve stajati na pozornici u Hotelu International.
Portal srednja.hr povodom svog 15. rođendana, šesti put zaredom organizira obrazovnu konferenciju na kojoj okuplja profesore, nastavnike i sve stručnjake iz svijeta obrazovanja, ali i studente i učenike.
Taj dan prilika je za umrežavanje, diskusije, druženje te otvaranje novih vidika. Na šest panela i 14 predavanja sudionici će moći čuti nešto novo, ali i podijeliti vlastita iskustva.
Naravno, proslava rođendana ne može proći bez dobre hrane pa o tome ne morate brinuti. Između panela i predavanja postojat će i pauze za kavu, a program će započeti registracijom u 8:30 sati.
Na samom kraju konferencije održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Tim ćemo događajem završiti konferenciju, čiji je završetak predviđen u 16 sati. Cijeli program možete pogledati ovdje.
Uz panele u prvoj dvorani, održat će se i predavanja. Ovo su ovogodišnji izlagači na obrazovnoj konferenciji:
Prkos, povlačenje, agresija ili neposluh prema nastavniku često se brzo svrstavaju pod jedno - problematično ponašanje. No, što se događa u pozadini takvih reakcija i mogu li one biti znak dubljih teškoća?
O tome će na konferenciji govoriti magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica, koja već 40 godina radi s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Njezina predavanja u sklopu Alfa edukacija osvajaju sve generacije polaznika, od mladih učitelja do iskusnih pedagoga i roditelja.
Više o predavanju možete saznati ovdje.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 30 d 02.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 11 d 21.10.2026
Kolokviji, ispiti, seminarski radovi, višesatna predavanja, dugotrajne pauze, sve je to dio studentskog života, ali sve to nije jedino što čini život studenata. Iako su studentski dani često na glasu kao najbolji period života, za mnoge studente to uopće nije tako.
O mentalnom zdravlju studenata govorit će Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život u RIT-u Croatia. Na predavanju 'Tko se brine o mentalnom zdravlju studenata?' Tamara će odgovoriti na pitanje što studentima zaista pomaže tijekom razdoblja punog akademskih, osobnih i društvenih izazova.
Više o predavanju možete saznati ovdje.
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Zbog toga je pokrenut projekt JobLab o kojem možete slušati na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.
Stručnjakinja za odnose s javnošću i korporativne komunikacije Bojana Rak i trenerica, coach i mentorica u području osobnog razvoja i upravljačkih vještina Renata Ćurković tijekom predavanja govorit će o tome jesu li učenici spremni za posao, kako ih pripremiti za prvi korak u karijeri i koje su to vještine potrebne učenicima, a koje ne stječu u okviru uobičajene nastave.
Više o predavanju možete pročitati ovdje.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 13 d 19.10.2026
Šesta obrazovna konferencija portala srednja.hr: Evo što sve trebate znati prije dolaska
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Rođendan slavimo u našem stilu, organiziranjem velike obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'.
13:55 12 d 20.10.2026
U drugoj dvorani mikrofon će preuzeti nastavnici i profesori koji su pobijedili na natječaju za izlagače. Kroz 15-minutna predavanja i kratku diskusiju podijelit će primjere iz svoje prakse. Čut ćemo:
Registracija gostiju je od 8:30, a program počinje u 9 sati i traje do 16 sati, kada slijedi dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente. Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura, a studenti ostvaruju 50 % popusta i plaćaju 25 eura. Kupnjom kotizacije osiguravate sudjelovanje na svim predavanjima i panelima, poklon vrećicu partnera konferencije, ručak te kavu u pauzama. Ako dolazite u društvu, imamo i posebnu ponudu na kupnju više kotizacija, ponudu možete pogledati ovdje.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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