Dođite podržati tihe heroje obrazovanja: Na konferenciji doznajemo tko su dobitnici Zlatne krede

Portal srednja.hr slavi svoj 15. rođendan i šesti put zaredom održat će obrazovnu konferenciju. Konferencija će se održati 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International, a jedan od najupečatljivijih trenutaka bit će dodjela nagrade Zlatna kreda. Nagrada prepoznaje najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente koji svojim djelovanjem pomiču granice obrazovanja. Finalisti su poznati, a pobjednike proglašavamo uživo na konferenciji.

U svakoj školi i učionici, na svakom fakultetu i u predavaonici postoje ljudi koji uvijek odlaze korak dalje. Angažirani su, predani i motivirani te obrazovanje čine boljim za sve. Rijetko se sami hvale, a često misle da to što rade nije ništa posebno. Zlatna kreda pokrenuta je kako bi i oni dobili priznanje koje zaslužuju, iako ga rijetko traže.

Pristiglo je ukupno 378 prijava, dobitnike nagrade otkrivamo na konferenciji

Kandidate za ovu nagradu su mogli predlagati svi: kolege, učenici, studenti, pa čak i članovi obitelji. Natječaj smo otvorili u kolovozu ove godine, a pristiglo je ukupno 378 prijava te smo već objavili finaliste.

U njima su priče koje dokazuju koliko strasti i truda ima u obrazovanju. Na natječaj su se mogli prijaviti odgojno-obrazovni radnici svih razina te učenici osnovnih i srednjih škola i studenti svih visokih učilišta.

Pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala srednja.hr. Svaka prijava sama je po sebi priznanje, jer je dokaz da je netko svojim radom dotaknuo druge i pozitivno djelovao na svoju zajednicu. Titulu pobjednika ipak će ponijeti samo neki.

Što vas sve čeka na konferenciji?

6. studenog u dvije dvorane Hotela International u Zagrebu ispunit će sudionici iz svijeta obrazovanja: nastavnici, ravnatelji, profesori i ostali obrazovni stručnjaci te učenici i studenti. Upravo je takav događaj u skladu s portalom srednja.hr i zato na taj način slavimo svoj 15. rođendan.

Očekuje nas cjelodnevni program ispunjen panelima i predavanjima, a taj dan prilika je za umrežavanje, diskusije, druženje te otvaranje novih vidika. Na šest panela i 14 predavanja sudionici će moći čuti nešto novo, ali i podijeliti vlastita iskustva.

Naravno, proslava rođendana ne može proći bez dobre hrane pa o tome ne morate brinuti. Između panela i predavanja postojat će i pauze za kavu, a program će započeti registracijom u 8:30 sati. Proglašenjem dobitnika Zlatne krede završit ćemo program konferencije u 16 sati.

Kako do kotizacije?

Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura dok studenti ostvaruju 50% popusta i svoju ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako odlučite doći u društvu, pripremili smo za vas posebnu ponudu o kojoj sve informacije možete pronaći ovdje.

Kupnjom kotizacije osiguravate:

fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Vidimo se 6. studenog!

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.