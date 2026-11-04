Dva nova zakona, ista stara pitanja? O budućnosti školskog zakonodavstva raspravljamo na konferenciji

Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 14 d 21.10.2026
04. studeni 2026.
Na konferenciji 6. studenog slušamo zašto se novi zakoni o odgoju i obrazovanju čekaju tako dugo i što bi donijeli novoga u sustavu obrazovanja.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama dosad je mijenjan čak 16 puta. Ovih dana objavljeno je da se donošenje novih zakona opet odgađa. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih već godinama najavljuje potpuno novi zakon, a plan se 2024. dodatno promijenio. Planom zakonodavnih aktivnosti za 2025. Ministarstvo je obećalo u javnu raspravu uputiti dva zakona: jedan za osnovne, a drugi za srednje škole.
O tome što će donijeti ti zakoni, zašto se na njih čeka i hoće li odgovoriti na pitanja koja nastavnici, ravnatelji i učenici postavljaju godinama, raspravljat ćemo na panelu ‘Dva nova zakona, ista stara pitanja?’. Panel će se održati na obrazovnoj konferenciji portala srednja.hr pod nazivom ‘Idemo u srednju!’, 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Konferenciju ove godine organiziramo šesti put zaredom, povodom 15. rođendana portala. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
Zašto Hrvatskoj nakon gotovo 20 godina ponovno trebaju dva odvojena zakona i zašto se s njihovim donošenjem toliko odugovlači? Koje probleme sadašnjeg Zakona novi propisi moraju riješiti umjesto unošenja djelomičnih izmjena, dopuna i pravilnika? Hoće li donijeti promjene koje sindikati godinama traže?
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 14 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 15 d 19.10.2026
Prva panelistica je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja i Matice hrvatskih sindikata. Diplomirana je učiteljica razredne nastave, a od 1999. radi kao učiteljica u VI. osnovnoj školi u Varaždinu. Na čelu je Sindikata hrvatskih učitelja od 2014., a od 2022. i Matice hrvatskih sindikata. Članica je Gospodarsko-socijalnog vijeća, a od 2020. predstavnica Republike Hrvatske u Glavnom odboru ETUCE-a, Europskog sindikalnog odbora za obrazovanje.
Školstvo iz perspektive srednjoškolskih ravnatelja donosi Nikola Dmitrović, tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. na smjeru nastavnik matematike i informatike.
Karijeru je započeo iste godine kao nastavnik informatike u XV. gimnaziji, gdje je uz redovnu nastavu radio s darovitim učenicima i mentorirao natjecatelje koji su postizali zavidne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Višegodišnji je član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike. Od 2021. ravnatelj je XV. gimnazije, škole poznate po izvrsnosti.
Treći panelist je Momir Karin, profesor filozofije i sociologije, svoju karijeru je započeo kao nastavnik filozofije i logike u srednjoj školi u Imotskom. Zatim je prešao u upravljanje obrazovnim ustanovama: u tri je mandata bio ravnatelj Dječjeg vrtića Imotski, a potom i ravnatelj Obrtničko-industrijske škole u Imotskom, također kroz tri mandata. Od 2016. do 2022. obnašao je dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a od 2022. ravnatelj je Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u istom ministarstvu.
Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.
Uz panele i predavanja, program donosi i vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama, a svi nastavnici koji sudjeluju dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, gdje su navedene i cijene. Pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Više o grupnoj ponudi kotizacija možete pronaći ovdje.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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13:55 15 d 20.10.2026
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia i Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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