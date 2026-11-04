U petak je dan za obrazovanje: Osigurajte svoje mjesto na konferenciji

Još samo nekoliko dana dijeli nas od obrazovne konferencije portala srednja.hr ‘Idemo u srednju!’. U petak, 6. studenog, dvije dvorane Hotela International u Zagrebu ispunit će nastavnici, ravnatelji, profesori i ostali obrazovni stručnjaci te učenici i studenti, a ovo je zadnja prilika da se i vi pridružite proslavi 15. rođendana portala.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bit će dodjela nagrade Zlatna kreda. Nagrada prepoznaje najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente koji svojim djelovanjem pomiču granice obrazovanja. Finalisti su poznati, a pobjednike proglašavamo uživo na konferenciji.

Što dobivate kotizacijom?

Ako još niste kupili kotizaciju, vrijeme je da to učinite. Kotizacije možete kupiti putem sustava Entrio po cijeni od 50 eura, a studenti ostvaruju 50 % popusta i ulaznicu mogu kupiti za 25 eura. Ako dolazite u društvu, pripremili smo i posebnu ponudu za grupne kotizacije.

fizičko sudjelovanje na konferenciji i pristup svim predavanjima i panelima

poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije

ručak

kave u pauzama

Što vas čeka u petak?

Očekuje nas cjelodnevni program s šest panela i 14 predavanja, koji se paralelno održavaju u dvije dvorane, pa možete odabrati teme koje vas najviše zanimaju. Među predavanjima izdvajamo ono magistre socijalne pedagogije Sonje Jarebice, koja će na temelju 40-godišnjeg iskustva rada s djecom i mladima s poteškoćama u ponašanju govoriti o temi ‘Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?’.

Dan je to i za umrežavanje, diskusije, druženje i nove vidike, a između panela i predavanja čekaju vas pauze za kavu. Registracija gostiju traje od 8:30 do 9 sati, nakon čega će glavni urednik portala srednja.hr Marko Matijević otvoriti konferenciju kratkim govorom. Na samom kraju održat će se dodjela nagrade Zlatna kreda za najbolje nastavnike, profesore, učenike i studente, a završetak je predviđen u 16 sati.

Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje. Više o tome što trebate znati prije dolaska pročitajte u članku.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.