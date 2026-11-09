srednja.hr konferencija Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom

Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom

srednja.hr

09. studeni 2026.

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Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Najveća dobra djela često su ona najtiša. Upoznajte četvero ljudi koji su osvojili nagradu Zlatna kreda zbog svoje dobrote.

Školske učionice i fakultetske dvorane svakodnevno ispunjuju učenici, studenti, profesori i nastavnici, no iza svake od tih uloga stoji čovjek sa svojim brigama, radostima i potrebom da ga netko primijeti. Zato nikad ne znate koliko će nekome značiti vaša dobrota.

Učiteljica koja djetetu pokaže da je sigurno, profesor koji studentima pomaže oko karijere u budućnosti, učenik ili student koji brine o svojim kolegama, sve su to mala, svakodnevna djela koja se rade potiho, a toliko puno znače.

Zbog takvih ljudi koji svojim radom i trudom uljepšavaju obrazovanje, mi smo i ove godine organizirali dodjelu nagrade Zlatna kreda. Stiglo je 378 prijava, a svaku je netko napisao iz iskrene želje i potrebe da nekome zahvali.

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U finale je pozvano 17 kandidata, a pobjednici su proglašeni na konferenciji ‘Idemo u srednju!’ kojom je portal srednja.hr 6. studenoga u zagrebačkom Hotelu International proslavio svoj 15. rođendan. Žiri u sastavu redakcije portala imao je težak zadatak jer se iza svake prijave krila priča zbog koje se čovjek zaustavi i pročita je do kraja. Četiri osobe su ipak osvojile nagradu.

Nastavnica godine: Morena Poljančić Jakovac, učiteljica koja je razredu vratila osjećaj sigurnosti

20. prosinca 2024. godine jedan je razred u Prečkom ušao u školu očekujući sasvim običan dan. Nekoliko trenutaka kasnije tragedija im je zauvijek promijenila djetinjstvo jer su izgubili prijatelja. Nakon tog događaja trebali su se vratiti u školske klupe, ponovno se družiti, pisati zadaće i nastaviti sa životom. 

Sve što su htjeli je ponovno se osjećati sigurno i ponovno biti djeca. Dva puta su gradili povjerenje s novim učiteljicama, a onda je u razred stigla Morena Poljančić Jakovac, učiteljica koja je došla iz druge škole među djecu koju nije poznavala.

- Prihvatila je njihovu prošlost, ali ih ne zatvara u njoj. To smatram posebno važnim. Naša djeca ne smiju cijeli život biti samo 'djeca iz Prečkog' ili 'djeca koja su preživjela tragediju'. Oni su prije svega djeca i učenici. Vole sport, crtanje, igranje, izlete i rođendane. Smiju se, svađaju i mire, dobivaju dobre i lošije ocjene, ponekad zaborave zadaću i ponekad naprave neku dječju glupost. I imaju pravo na sve to. Učiteljica Morena omogućuje im upravo ono što im je potrebno: da ponovno budu obična djeca, a da se istodobno poštuje ono kroz što su prošla, pisalo je u prijavi za učiteljicu.

Morena Poljančić Jakovac, dobitnica nagrade u kategoriji Nastavnik/ca godine | Foto: Hrvoje Boudain

Učenik godine: Jakov Knežević, dječak koji crtežima govori ono što riječima ne može

Jakov Knežević učenik je sedmog razreda Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici i crtanjem pokazuje svijet koji je nama nepoznat. Crta otkad zna za sebe i crtežima govori ono što ne može izreći riječima.

- Učenik je to koji živi u svome svijetu, svijetu autizma, ali nas pomalo pušta u njega i pokazuje nam sve njegove ljepote. Na svoj način. Ovo je priča o Jakovu i svemu onome što jedno dijete može kada se prestane gledati samo dijagnoza i upozna se dijete i njegove mogućnosti. Jakov je iznimno talentiran umjetnik, Jakovljeva učiteljica je napisala u prijavi.

Njegovi su crteži putovali daleko od školske klupe. Osvojio je brojne lokalne, državne i međunarodne likovne natječaje te ilustrirao dvije slikovnice, ‘Čudesan keks’ i ‘Dječji orkestar’. Najnoviji veliki uspjeh njegov je lik u lutkarskoj predstavi ‘Dugi dol 12’ Kazališta Virovitica, koja govori o rušenju zidova, izlasku iz rutine i suočavanju sa strahovima.

- Jakov možda nema isti put školovanja kao njegovi prijatelji, ali ima nešto što je teško naučiti iz knjiga: snagu da ponovno pokuša, dobrotu prema drugima, upornost i vjeru u ono što može stvoriti. On ne ruši zidove velikim riječima. Ruši ih svojim radom. Sjedne, uzme olovku i crta. I često to radi s osmijehom na licu. Možda upravo zato Jakov može biti primjer svima nama, napisala je učiteljica.

Jakov Knežević, dobitnik nagrade u kategoriji Učenik/ca godine | Foto: Hrvoje Boudain

Studentica godine: Narcisa Zorić, studentica koja dokazuje da učenje nema rok trajanja, a dobrota dobnu granicu

Kad na Sveučilištu za treću životnu dob krenu upisi, u tri tjedna se okupi oko 1000 polaznika. Gužva je velika, pitanja ne staju, a papira je sve više. Bez obzira na to, usred najvećeg posla, pojavi se Narcisa, s doručkom, krafnom i dobrim vicem.

Narcisa Zorić ima više od 80 godina i gotovo je trideset godina vjerna polaznica Sveučilišta za treću životnu dob Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. I danas s radošću pohađa kolegije, osobito one iz opće kulture. Dugogodišnja je volonterka na upisima gdje s beskrajnim strpljenjem pomaže novima da se snađu i osjete dobrodošlima.

Narcisa Zorić, dobitnica nagrade u kategoriji Student/ica godine | Foto: Hrvoje Boudain

- Narcisa razumije da zajednicu ne čine samo programi, predavanja i rasporedi. Čine je ljudi. Čine je pažnja, solidarnost, smijeh, spremnost da se pomogne i osjećaj da negdje pripadaš. Zato je Narcisa puno više od naše polaznice. Ona je volonterka, ambasadorica, prijateljica i jedno od prepoznatljivih lica našeg Sveučilišta, pisalo je u prijavi.

Narcisa nam svojim životom pokazuje da učenje nema rok trajanja, a dobrota dobnu granicu.

- Narcisina vrijednost nije samo u tome što je toliko dugo s nama. Vrijednost je u tome što je tijekom svih tih godina nešto i davala. Dala je svoje vrijeme, trud, znanje, iskustvo, osmijeh i dobrotu. I zato ovo priznanje nije samo nagrada za dugogodišnju vjernost. Ovo je priznanje za aktivno sudjelovanje, nesebično volontiranje, pomaganje drugima, promicanje našeg Sveučilišta i izgradnju zajedništva. 

Profesorica godine: Senka Borovac Zekan, profesorica koja u svakom studentu prepoznaje potencijal

Kod dr. sc. Senke Borovac Zekan sa Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu studenti već tijekom studija nauče da znanje vrijedi onoliko koliko ga možemo dati drugima. Na kolegiju Menadžment događaja već treću godinu zaredom organiziraju humanitarne akcije, a u akademskoj godini 2025./2026. sami su osmislili Humanitarni Pub Kviz za sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića, dječaka kojemu su zbog sepse amputirane obje noge.

Senka Borovac Zekan, dobitnica nagrade u kategoriji Profesor/ica godine | Foto: Hrvoje Boudain

Odazvalo se više od 70 timova, a nagrade i donacije vrijedile su više od 15.000 eura. A to je tek jedna od priča koje ova profesorica piše sa svojim studentima, s kojima je osnovala i udrugu OSSINJAK te pokrenula podcast POSSCAST. 

- Profesorica se izdvaja jer u svakom studentu može prepoznati njegov potencijal. Ona studente uči odgovornosti, povezuje ih s ljudima i otvara im poslovne prilike te ih potiče svoje znanje pretvoriti u konkretan doprinos zajednici. Rezultati njezina rada vidljivi su u humanitarnim događajima, volontiranju, međunarodnim mobilnostima, studentskoj udruzi, podcastu, suradnji s alumnijima i prvim profesionalnim iskustvima studenata, pisalo je u prijavi.

Budimo dobri jedni prema drugima

Obrazovanje se ne sastoji samo od gradiva i ocjena, već i od ljudi u učionicama, hodnicima i predavaonicama. Priče dobitnika nagrada Zlatne krede podsjećaju na ono čemu bismo trebali težiti, a što se tako lako izgubi: biti dobri jedni prema drugima. Zato nemojte podcijeniti jedan ‘Dobar dan’, topao osmijeh ili pruženu ruku jer nikad ne znate koliko će nekome značiti.

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dodjela nagrade Zlatna kreda | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnici Zlatne krede 2026 | Foto: Hrvoje Boudain

Dobitnicima nagrade su se uz priznanja uručile i poklon vrećice koje su osigurali partneri konferencije: KONČAR, RIT Croatia,Telemach, HRVZZ, FOI i Alfa.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.

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