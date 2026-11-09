Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom

Školske učionice i fakultetske dvorane svakodnevno ispunjuju učenici, studenti, profesori i nastavnici, no iza svake od tih uloga stoji čovjek sa svojim brigama, radostima i potrebom da ga netko primijeti. Zato nikad ne znate koliko će nekome značiti vaša dobrota.

Učiteljica koja djetetu pokaže da je sigurno, profesor koji studentima pomaže oko karijere u budućnosti, učenik ili student koji brine o svojim kolegama, sve su to mala, svakodnevna djela koja se rade potiho, a toliko puno znače.

Zbog takvih ljudi koji svojim radom i trudom uljepšavaju obrazovanje, mi smo i ove godine organizirali dodjelu nagrade Zlatna kreda. Stiglo je 378 prijava, a svaku je netko napisao iz iskrene želje i potrebe da nekome zahvali.

U finale je pozvano 17 kandidata, a pobjednici su proglašeni na konferenciji ‘Idemo u srednju!’ kojom je portal srednja.hr 6. studenoga u zagrebačkom Hotelu International proslavio svoj 15. rođendan. Žiri u sastavu redakcije portala imao je težak zadatak jer se iza svake prijave krila priča zbog koje se čovjek zaustavi i pročita je do kraja. Četiri osobe su ipak osvojile nagradu.

Nastavnica godine: Morena Poljančić Jakovac, učiteljica koja je razredu vratila osjećaj sigurnosti

20. prosinca 2024. godine jedan je razred u Prečkom ušao u školu očekujući sasvim običan dan. Nekoliko trenutaka kasnije tragedija im je zauvijek promijenila djetinjstvo jer su izgubili prijatelja. Nakon tog događaja trebali su se vratiti u školske klupe, ponovno se družiti, pisati zadaće i nastaviti sa životom.

Sve što su htjeli je ponovno se osjećati sigurno i ponovno biti djeca. Dva puta su gradili povjerenje s novim učiteljicama, a onda je u razred stigla Morena Poljančić Jakovac, učiteljica koja je došla iz druge škole među djecu koju nije poznavala.

- Prihvatila je njihovu prošlost, ali ih ne zatvara u njoj. To smatram posebno važnim. Naša djeca ne smiju cijeli život biti samo 'djeca iz Prečkog' ili 'djeca koja su preživjela tragediju'. Oni su prije svega djeca i učenici. Vole sport, crtanje, igranje, izlete i rođendane. Smiju se, svađaju i mire, dobivaju dobre i lošije ocjene, ponekad zaborave zadaću i ponekad naprave neku dječju glupost. I imaju pravo na sve to. Učiteljica Morena omogućuje im upravo ono što im je potrebno: da ponovno budu obična djeca, a da se istodobno poštuje ono kroz što su prošla, pisalo je u prijavi za učiteljicu.

Morena Poljančić Jakovac, dobitnica nagrade u kategoriji Nastavnik/ca godine | Foto: Hrvoje Boudain

Učenik godine: Jakov Knežević, dječak koji crtežima govori ono što riječima ne može

Jakov Knežević učenik je sedmog razreda Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici i crtanjem pokazuje svijet koji je nama nepoznat. Crta otkad zna za sebe i crtežima govori ono što ne može izreći riječima.

- Učenik je to koji živi u svome svijetu, svijetu autizma, ali nas pomalo pušta u njega i pokazuje nam sve njegove ljepote. Na svoj način. Ovo je priča o Jakovu i svemu onome što jedno dijete može kada se prestane gledati samo dijagnoza i upozna se dijete i njegove mogućnosti. Jakov je iznimno talentiran umjetnik, Jakovljeva učiteljica je napisala u prijavi.

Njegovi su crteži putovali daleko od školske klupe. Osvojio je brojne lokalne, državne i međunarodne likovne natječaje te ilustrirao dvije slikovnice, ‘Čudesan keks’ i ‘Dječji orkestar’. Najnoviji veliki uspjeh njegov je lik u lutkarskoj predstavi ‘Dugi dol 12’ Kazališta Virovitica, koja govori o rušenju zidova, izlasku iz rutine i suočavanju sa strahovima.

- Jakov možda nema isti put školovanja kao njegovi prijatelji, ali ima nešto što je teško naučiti iz knjiga: snagu da ponovno pokuša, dobrotu prema drugima, upornost i vjeru u ono što može stvoriti. On ne ruši zidove velikim riječima. Ruši ih svojim radom. Sjedne, uzme olovku i crta. I često to radi s osmijehom na licu. Možda upravo zato Jakov može biti primjer svima nama, napisala je učiteljica.

Jakov Knežević, dobitnik nagrade u kategoriji Učenik/ca godine | Foto: Hrvoje Boudain

Studentica godine: Narcisa Zorić, studentica koja dokazuje da učenje nema rok trajanja, a dobrota dobnu granicu

Kad na Sveučilištu za treću životnu dob krenu upisi, u tri tjedna se okupi oko 1000 polaznika. Gužva je velika, pitanja ne staju, a papira je sve više. Bez obzira na to, usred najvećeg posla, pojavi se Narcisa, s doručkom, krafnom i dobrim vicem.

Narcisa Zorić ima više od 80 godina i gotovo je trideset godina vjerna polaznica Sveučilišta za treću životnu dob Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. I danas s radošću pohađa kolegije, osobito one iz opće kulture. Dugogodišnja je volonterka na upisima gdje s beskrajnim strpljenjem pomaže novima da se snađu i osjete dobrodošlima.

Narcisa Zorić, dobitnica nagrade u kategoriji Student/ica godine | Foto: Hrvoje Boudain

- Narcisa razumije da zajednicu ne čine samo programi, predavanja i rasporedi. Čine je ljudi. Čine je pažnja, solidarnost, smijeh, spremnost da se pomogne i osjećaj da negdje pripadaš. Zato je Narcisa puno više od naše polaznice. Ona je volonterka, ambasadorica, prijateljica i jedno od prepoznatljivih lica našeg Sveučilišta, pisalo je u prijavi.

Narcisa nam svojim životom pokazuje da učenje nema rok trajanja, a dobrota dobnu granicu.

- Narcisina vrijednost nije samo u tome što je toliko dugo s nama. Vrijednost je u tome što je tijekom svih tih godina nešto i davala. Dala je svoje vrijeme, trud, znanje, iskustvo, osmijeh i dobrotu. I zato ovo priznanje nije samo nagrada za dugogodišnju vjernost. Ovo je priznanje za aktivno sudjelovanje, nesebično volontiranje, pomaganje drugima, promicanje našeg Sveučilišta i izgradnju zajedništva.

Profesorica godine: Senka Borovac Zekan, profesorica koja u svakom studentu prepoznaje potencijal

Kod dr. sc. Senke Borovac Zekan sa Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu studenti već tijekom studija nauče da znanje vrijedi onoliko koliko ga možemo dati drugima. Na kolegiju Menadžment događaja već treću godinu zaredom organiziraju humanitarne akcije, a u akademskoj godini 2025./2026. sami su osmislili Humanitarni Pub Kviz za sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića, dječaka kojemu su zbog sepse amputirane obje noge.

Senka Borovac Zekan, dobitnica nagrade u kategoriji Profesor/ica godine | Foto: Hrvoje Boudain

Odazvalo se više od 70 timova, a nagrade i donacije vrijedile su više od 15.000 eura. A to je tek jedna od priča koje ova profesorica piše sa svojim studentima, s kojima je osnovala i udrugu OSSINJAK te pokrenula podcast POSSCAST.

- Profesorica se izdvaja jer u svakom studentu može prepoznati njegov potencijal. Ona studente uči odgovornosti, povezuje ih s ljudima i otvara im poslovne prilike te ih potiče svoje znanje pretvoriti u konkretan doprinos zajednici. Rezultati njezina rada vidljivi su u humanitarnim događajima, volontiranju, međunarodnim mobilnostima, studentskoj udruzi, podcastu, suradnji s alumnijima i prvim profesionalnim iskustvima studenata, pisalo je u prijavi.

Budimo dobri jedni prema drugima

Obrazovanje se ne sastoji samo od gradiva i ocjena, već i od ljudi u učionicama, hodnicima i predavaonicama. Priče dobitnika nagrada Zlatne krede podsjećaju na ono čemu bismo trebali težiti, a što se tako lako izgubi: biti dobri jedni prema drugima. Zato nemojte podcijeniti jedan ‘Dobar dan’, topao osmijeh ili pruženu ruku jer nikad ne znate koliko će nekome značiti.

Dobitnicima nagrade su se uz priznanja uručile i poklon vrećice koje su osigurali partneri konferencije: KONČAR, RIT Croatia,Telemach, HRVZZ, FOI i Alfa.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.