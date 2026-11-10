Ovo nije samo posao: Deset izlagača koji su nas podsjetili zašto obrazovanje ima smisla

Na 15. rođendan portala srednja.hr, 6. studenoga u zagrebačkom hotelu International, konferencija 'Idemo u srednju!' održala se u dvije dvorane. U prvoj su se održavali paneli i predavanja o raznim temama iz obrazovanja, a druga je pripala onima koji čine naš obrazovni sustav: nastavnicima i profesorima koji su pobijedili na našem natječaju za izlagače.

Od samog početka programa druge dvorane publika je samo pristizala. Cijeli je dan u dvorani vladala prekrasna atmosfera, a publika je aktivno i pažljivo slušala sve izabrane izlagače i svakog od njih nagradila bogatim pljeskom. U nekim trenucima nije bilo dovoljno stolica, pa je dio publike morao stajati, što nikome nije predstavljalo veliki problem.

Deset najboljih izlagača predstavili su svoja predavanja u drugoj dvorani konferencije

Svaki je izlagač došao izvrsno pripremljen za svoje izlaganje i time na najbolji način pokazao zašto je zaslužio mjesto među deset najboljih izlagača koji su se prijavili na naš natječaj. Teme su bile precizne i nadahnjujuće: neke pozitivnije, a neke ozbiljnijeg tona pa je svatko od nas iz dvorane mogao izaći promislivši o onome što je čuo.

Ovi izlagači dokaz su da u obrazovanju postoje profesori i nastavnici koji idu iznad svojih zaduženja i koji se za svoju profesiju svakodnevno dodatno obrazuju i usavršavaju. A, kao što znate, pažnja je danas dragocjena u ovim ubrzanim vremenima u kojima je teško zadržati nečiju pažnju dulje od minute.

TikTok ili ploča: Ne mora biti i jedno i drugo

Profesor koji je razbio led za sve izlagače bio je Danijel Bačan iz OŠ Luka, koji je pokušao odgovoriti na izazov zadržavanja pažnje. Bačan je u svojem predavanju predstavio načine na koje zadržava pažnju generacije koja odrasta uz TikTok. Njegov odgovor nije izbor između ploče i telefona, nego njihovo povezivanje.

– Vjerujem da nastavnik danas ne mora biti TikToker, ali mora razumjeti svijet u kojem njegovi učenici odrastaju. Upravo su ovakvi susreti važni jer nas podsjećaju da obrazovanje počiva na ljudima, njihovoj kreativnosti, entuzijazmu i spremnosti na promjene, kaže Bačan.

Dodaje da mu je bilo veliko zadovoljstvo sudjelovati na konferenciji te da ga je posebno razveselio velik interes publike i to što su teme iz nastavničke svakodnevice prepoznate kao važne i zanimljive.

Kod profesora Bačana posebno nas je dojmila domišljatost u nastavi i način na koji se svakodnevno trudi pronaći poveznicu sa svojim učenicima unatoč jazu među generacijama i to radi na zabavan način: od ocjenjivanja testova uz meme fotografije do snimanja videa koji će zabavljati njegove, ali i druge učenike. Pritom cijelo vrijeme zadržava autoritet koji ne narušava kvalitetu njegovih predavanja: učenici znaju kada je vrijeme za šalu, a kada za rad.

Danijel Bačan | Foto: Matej Markovinović

Učenici osnovne škole kao stvaratelji umjetne inteligencije

Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić iz OŠ Dubovac u Karlovcu predstavile su Glagobota, edukativnog chatbota o glagoljici kojeg su izradili njihovi učenici. Umjesto da gotove UI alate samo koriste, učenici su istraživali, provjeravali informacije, oblikovali bazu znanja te testirali i doradili chatbota.

Za obje profesorice ovo je bio prvi dolazak na konferenciju. Svoje pozitivne dojmove podijelile su između predavanja.

– Osjećamo se i počašćeno i zahvalno što smo dobile priliku sudjelovati, kaže Lukić Puškarić. Ana Sudarević dodaje da su primjeri dobre prakse koje su čule vrh osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te da su ih inspirirali i motivirali za daljnji rad, tvrde nastavnice.

Konferencija ih je potaknula i da ubuduće promijene vlastitu prezentaciju jer su primijetile da je ova konferencija nešto suvremenija od ostalih na kojima su bile. Smatraju i da su dokazale kako i učitelji u osnovnoj školi s učenicima mogu raditi na aktualnim temama poput umjetne inteligencije. Povratne informacije učenika, kažu, vrlo su pozitivne, a djeca ih već pitaju kada će imati nastavu umjetne inteligencije.

Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić | Foto: Matej Markovinović

Modularna nastava kao pomoć mladim geodetima

Zaneta Foscarini u svojem je izlaganju 'Kako će modularna nastava pomoći mladim geodetima?' govorila o jazu između onoga što škola daje i onoga što poslodavci traže. Geodezija je, kaže, najbolji primjer: učenik četiri godine odvojeno uči katastar i praktičnu geodeziju, pa ima same četvorke i petice, ali nijedan gotov rad koji bi mogao pokazati na razgovoru za posao.

Zato se u strukovne škole uvodi modularna nastava, a geodetske su bile među prvima koje su to morale provesti. Izlaganjem je nastavnica Foscarini prije svega pokazala veliki interes za svoje učenike i želju da uspiju nakon što napuste školske klupe i uđu na tržište rada. Iznimno joj je zadovoljstvo bilo predstaviti geodete i Graditeljsko-geodetsku školu Split, a navodi i da je izbor tema ostalih izlagača bio fantastičan te da je zainteresiranost u dvorani trajala sve do posljednje prezentacije.

Zaneta Foscarini | Foto: Matej Markovinović

Kada nam matematika zaista treba u životu?

Nakon ovog predavanja većina nas drukčije je gledala na ambalaže naših omiljenih grickalica. Možemo li matematikom provjeriti ono što nam ambalaža i reklame govore o hrani? Kristina Fratrović u izlaganju 'Kad će mi ova matematika trebati u životu?' na konkretnim je primjerima, koje je razradila s kolegicom Snježanom Marković-Zorajom, pokazala kako učenici čitaju deklaracije, uspoređuju cijene, količine i energetske vrijednosti te preispituju postotke i reklamne tvrdnje.

Tema povezuje matematiku sa svakodnevnim životom, razvija kritičko razmišljanje i pokazuje učenicima kako im brojke pomažu bolje razumjeti informacije koje ih okružuju i donositi promišljenije odluke. Fratrović je istaknula da, nažalost, na stručnim skupovima nije uvijek tolik interes za izlaganja nastavnika iz prakse, pa ju je posebno ugodno iznenadila popunjenost dvorane u kojoj je izlagala, što smatra potvrdom odlične organizacije koja stoji iza ove konferencije.

Kristina Fratrović | Foto: Matej Markovinović

Što se događa kada znanje izađe iz učionice?

Učenici u školi svakodnevno usvajaju sadržaje, odgovaraju, pišu provjere i dobivaju ocjene, no pitanje što će učiniti sa stečenim znanjem često ostaje u drugom planu. Nikolina Ferenčak u izlaganju 'Što se događa kada znanje izađe iz učionice?' prikazala je na primjerima iz strukovnog zdravstvenog obrazovanja kako učenici postaju aktivni stvaratelji i prenositelji znanja. Osim toga, navodi i primjere gdje učenici povratno izražavaju zadovoljstvo s provedenim aktivnostima.

Naučeno ne ostaje samo u bilježnici, udžbeniku ili provjeri, nego dobiva konkretan oblik, svrhu i publiku. Pristup je primjenjiv i izvan zdravstvenih škola, a cilj je potaknuti nastavnike različitih predmeta da se zapitaju ne samo što učenici trebaju naučiti, nego i što mogu stvoriti, osmisliti ili prenijeti drugima koristeći ono što su naučili.

Nikolina Ferenčak | Foto: Matej Markovinović

Matematika koja se pleše, glumi i osjeća

Sonja Šulc u izlaganju 'Kako tijelom učiti matematiku?' pokazala je da se matematički pojmovi ne moraju učiti samo iz knjige. Predložila je dramske aktivnosti u kojima učenici pojmove prikazuju vlastitim tijelom.

Sa svojim učenicima u Klasičnoj gimnaziji i Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji matematiku uči na praktičan način: kroz pokret. Ističe da je svrha njezina izlaganja bila ukazati na važnost pokreta i emocija u procesu učenja matematike.

– Kad učenici matematičke koncepte prikazuju vlastitim tijelom, nastavni sadržaj 'oživljava', dublje ga shvaćaju i ugrađuju u dugoročno pamćenje, kaže Šulc. Dodaje da aktivnosti koje je uvela u nastavu pokazuju koliko su mentalni, tjelesni i emocionalni angažman učenika važni čimbenici u učenju.

Sonja Šulc | Foto: Matej Markovinović

Od školskog projekta do proizvoda

Veliku pažnju i popratni pljesak publike zaslužila je Elvira Sorić, koja je pokazala kako školski projekt može biti prvi korak prema budućem zaposlenju. Njezino je ime već prepoznato po projektima s natjecanja Ideja godine, a u svojem je predavanju opisala put od ideje do gotovog proizvoda, javne prezentacije i povezivanja s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.

Poseban naglasak stavila je na projekt 'Feel the Look', koji je iz svakodnevnog problema u frizerskom salonu prerastao u rješenje koje osobama s invaliditetom daje jednake prilike. Izlaganje među deset odabranih kolega za nju je bila posebna čast. Kod Sorić posebno se istaknula upornost i kreativnost koju prenosi na svoje učenike i zajednicu te s njima izrađuje projekte koji su vrijedni pažnje. Uz to promiče i sve vrijednosti koje grad Omiš ima za ponuditi.

– Posebno je lijep osjećaj znati da netko izvan obrazovnog sustava prepoznaje, prati i vrednuje trud i rad koji svakodnevno ulažemo u svoj posao, kaže Sorić.

Elvira Sorić | Foto: Matej Markovinović

Jesmo li dosegli maksimalni minimum?

Konačni cilj obrazovnog sustava trebala bi biti mlada osoba koja zahvaljujući stečenom znanju može kritički razmišljati, donositi odluke te odgovorno sudjelovati u stvaranju boljeg društva. No, kriteriji u školama neprekidno se snižavaju, a minimum postaje standard.

Sonja Turk i Snježana Matić u svojem su se zanimljivom izlaganju 'Jesmo li dosegli maksimalni minimum?' pitale jesmo li djeci počeli 'pomagati' tako da od njih više ništa ne očekujemo, jesmo li zanemarili odgovornost koju sustav obrazovanja nosi i što se događa kada se minimum iz obrazovanja prenese u društvo.

Njihovo je predavanje otvorilo novi niz pitanja i razmišljanja koje je publika mogla 'ponijeti' sa sobom iz dvorane, a profesorice su pokazale da žele pomoći u odgoju kvalitetnih mladih ljudi. Turk i Matić na našoj su konferenciji po treći put, ali su po prvi put u ulozi izlagača. Osim o svojem izlaganju, podijelile su i dojmove o sudjelovanju na našoj konferenciji.

– Zahvaljujemo što ste nam dali priliku da govorimo o onome što je dio našeg života, a ne samo posao. Ovom konferencijom ste pokazali da vam je obrazovanje bitno, tvrde profesorice Turk i Matić.

Sonja Turk i Snježana Matić | Foto: Matej Markovinović

Kad učenik ispadne iz sustava

Među ozbiljnijim temama bila je ona Antonije Kero, koja je u dvoranu donijela temu o kojoj se ne govori dovoljno. Kero je predstavila rezultate kvalitativnog istraživanja među mladima koji su napustili redovno obrazovanje. Naglasak je bio na njihovim osobnim iskustvima i podršci obitelji, škole i vršnjaka, odnosno njezinu izostanku.

– Glavna je poruka obratiti pozornost na učenike koji nam ispadaju iz sustava redovnog obrazovanja. To je problem koji dolazi svima, neovisno o tome je li riječ o gimnaziji ili strukovnoj školi, kaže.

Odgovornost je, naglašava, na sustavu. Dodaje da treba pružiti podršku djetetu i roditelju u procesu ispadanja, koji najčešće traje vrlo dugo. Konferencija je za nju inače bila prvo iskustvo ovakve vrste, a oduševila ju je. Poručila je da je na konferenciju došlo najbolje što imamo iz sustava i da to stvarno treba pratiti.

Antonija Kero | Foto: Matej Markovinović

Kad poklon postane komunikacija

Program druge dvorane zatvorila je Ines Skelac temom o tome što zapravo poručuje poklon nastavniku. U izlaganju 'Koliko velik poklon je prevelik?' promatrala je darivanje kao komunikacijski čin, a ne samo kao pitanje cijene.

– Poklon ipak uvijek ima puno veću poruku nego što je samo ono što poklanjamo. Postoji namjera osobe koja poklanja, postoji reakcija one koja prima poklon, tako da je to puno slojevitije nego što se možda na prvi pogled čini, poručila je.

Dojmila ju se i cjelina programa, a dodaje da se vidi kako su svi predavači jako usredotočeni na što bolje predstavljanje svojeg rada, ali i da stvarno vole ono što rade. To je, smatra, za obrazovni sustav iznimno važno.

foto: Matej Markovinović

Što su izlagači ponijeli kući?

Gotovo su se svi izlagači složili u jednome: organizacija je bila odlična. Osim toga, navode koliko je lijepo, ali i važno imati ovakva događanja na kojima se mogu međusobno povezivati. Velika ih je većina bila inspirirana ostalim predavanjima i panelima te je ponijela nove informacije i spoznaje koje mogu dalje koristiti.

Ono što nas je posebno razveselilo bila je emocija koja je vladala u drugoj dvorani. Dvorana je cijeli dan bila ispunjena pozitivnom energijom kolega koji se ne poznaju, a ipak se međusobno podržavaju i punom pažnjom, bez ometanja, slušaju izlaganja jedni drugih. To pokazuje da je ideja o posebnom prostoru za riječ izlagača bila uspješna.

Ljubav koju svaki od ovih izlagača gaji prema svojem zvanju i učenicima vidljiva je daleko izvan okvira posla. Uvjereni smo da su učenici ovih deset izlagača zahvalni što imaju takve nastavnike i profesore jer bi škola svima bila ljepše i motivirajuće mjesto kada bi se ovakav broj izlagača mogao pronaći u svakoj školi.