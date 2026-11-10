Ona je profesorica godine, a njen odnos sa studentima je poseban: 'Imaju i moj broj'

Na konferenciji 'Idemo u srednju', održanoj u petak, 6. studenog, dodijelili smo nagrade Zlatna kreda i izabrali profesoricu godine. Počasna titula pripala je Senki Borovac Zekan, profesorici na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

- Polaskana sam i iznimna mi je čast što je stručni žiri prepoznao ne samo moj angažman već i angažman mojih studenata. Kada se osvrnem na proteklu akademsku godinu, ispunjena sam ponosom zbog svega što smo zajedno ostvarili. Od samog početka trudili smo se stvoriti pozitivnu i autentičnu priču, a konkretni rezultati ubrzo su uslijedili. Predivan je osjećaj vidjeti da su i drugi prepoznali naš rad. Od srca zahvaljujem na ovoj nagradi, koja je potvrdila vrijednost svega što smo zajednički ostvarili. To je veliko priznanje za moj nastavni rad i angažman mojih studenata, izjavila je profesorica prilikom dodjele nagrade.

Svojim studentima ona pruža više od same nastave. S njima organizira humanitarne aktivnosti te im pomaže u započinjanju karijere. Sa skupinom aktivnih studenata pokrenula je udrugu OSSINJAK, koja povezuje alumnije, profesore i sadašnje studente te potiče njihovo profesionalno umrežavanje.

'Za mene nije prihvatljivo predavati na način kao prije 20 godina'

Kaže nam da je pokreće snažna potreba za stalnim propitivanjem vlastitog rada. Često se pita može li i kako nešto napraviti bolje te kakvu korist drugi imaju od njezina truda. Napominje da samo osoba koja vidi plodove svoga rada u vidu koristi za sebe i druge može biti istinski motivirana.

- Predavati na isti način kao prije više od dvadeset godina, kada sam prvi put kročila u predavaonicu, za mene nije prihvatljivo. Društvo, tehnologija i generacije studenata neprestano se mijenjaju. Dolazak i šira primjena umjetne inteligencije u potpunosti su promijenili način i tempo učenja i podučavanja. Posljedično, osjećam potrebu prilagoditi se i biti u korak s vremenom u kojem predajem, naglašava nagrađena profesorica.

'Učenje kroz rad na projektima pokazalo se kao pun pogodak'

Stoga je, kaže, s vremenom sve više preuzimala ulogu mentorice. Objašnjava nam da je teorijsko znanje beskorisno ako ga studenti ne mogu testirati i primijeniti te da je dobro da pritom imaju priliku i pogriješiti. Upravo zato u nastavu uključuje projekte, suradnju s poduzetnicima, volontiranje, humanitarne aktivnosti, javne nastupe i međunarodna iskustva.

- Učenje kroz rad na projektima pokazalo se kao pun pogodak. Najviše me motivira trenutak u kojem student prepozna vlastite sposobnosti i napravi nešto za što je prethodno mislio da ne može. Napredak se događa izvan zone komfora. Nastava i nastavni sadržaji tada dobivaju svoj smisao, a to je pridonositi studentovu osobnom i profesionalnom razvoju, naglašava profesorica Borovac Zekan.

'Posebno pamtim studenticu koja mi je rekla kako bi voljela da ih netko nauči živjeti život'

U komunikaciji sa studentima izravna je i otvorena, pa smo je pitali i s kojim joj se problemima studenti najčešće obraćaju. Primjećuje da su izloženi snažnom pritisku, neizvjesnosti i stresu te da se zbog ekonomskih okolnosti kasnije osamostaljuju, ulaze u brak i odlučuju se na roditeljstvo. Stoga smatra da se čini kao da odgađaju odrasti te da ih najviše muči pitanje hoće li nakon završetka studija moći dostojno živjeti od svojega rada.

- Posebno pamtim studenticu koja mi je rekla kako bi voljela da ih netko nauči 'živjeti život'. U prvi trenutak nisam razumjela na što misli. Objasnila mi je da mladi često ne znaju kako organizirati vrijeme, rasporediti osobne financije, voditi kućanstvo, plaćati račune ili samostalno tražiti posao, prisjetila se profesorica.

'Svojim studentima uvijek kažem da ostanu u kontaktu'

Taj ju je trenutak potaknuo na razmišljanje o tome pružaju li odrasli mladima dovoljno prilika za osamostaljivanje. To je ujedno dodatan razlog zbog kojeg smatra da su projekti na fakultetu toliko važni. Studentima pomaže i nakon završetka studija, budući da većina alumnija pokreće vlastiti posao ili preuzima obiteljski posao.

- Svojim studentima uvijek kažem da ostanu u kontaktu, uključe se u udrugu i jave ako im mogu pomoći savjetom ili povezivanjem s pravim ljudima. Poslodavci mi se često obraćaju s molbom da im preporučim studenta za određeno radno mjesto, a posebno me raduje kada takva preporuka preraste u uspješnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Moj je najveći cilj da studenti nakon završetka studija ne ponesu samo diplomu i stručno znanje, nego i samostalnost, odgovornost, empatiju te osjećaj da mogu nešto pokrenuti i mijenjati svijet nabolje. Želim ih pripremiti za tržište rada, ali i za život, međuljudske odnose i pripadnost zajednici, istaknula je profesorica.

Na humanitarnim kvizovima prikupili više od 30.000 eura

Od projekata koje je vodila sa studentima najponosnija je na humanitarni pub kviz, koji već tri godine zaredom organiziraju u sklopu kolegija Menadžment događaja. Na humanitarnom kvizu u restoranu Kampus svake godine sudjeluje oko 300 igrača i više od 270 donatora, a tijekom tri godine prikupili su više od 30.000 eura donacija.

- Najviše me dirne kada na kraju semestra kažu kako im je to bilo jedno od najljepših iskustava tijekom studiranja i kako su na tom kolegiju najviše naučili. Cijela organizacija događaja izrazito je emotivan proces. Bude tu i umora, razmirica i neslaganja, ali i timskog rada te ponosa na zajednički rezultat, opisala je profesorica Borovac Zekan.

Priča nam da ideje za različite projekte često nastaju u razgovoru sa studentima. Voli ih pitati što ih zanima, što bi željeli naučiti i koje probleme primjećuju u svojoj okolini. Prisjetila se da je, primjerice, ideju o vođenju adventske kućice, koja je prerasla u projekt što su ga njezini studenti doista realizirali, predložio upravo jedan student.

- Upravo se takvim studentskim inicijativama svi radujemo. Spremni smo pomoći i omogućiti realizaciju ideje, ali projekt treba biti njihov. Kako se kaže, za tango je potrebno dvoje. Bez studentske inicijative, volje i spremnosti na preuzimanje odgovornosti nema ni uspješnog projekta, poručila je nagrađena profesorica.

Inovacije na nastavi

Najavila je da su u planu organizacija novog izdanja humanitarnog pub kviza, snimanje novih epizoda podcasta POSSCAST i organizacija još jednog Alumni Talka te volontiranje na različitim sportskim i kulturnim manifestacijama, kao i suradnje s lokalnim poduzetnicima. U realizaciji tih projekata podršku joj pruža i pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam Antonija Roje.

Na svoje je kolegije Borovac Zekan uvela 'ozbiljne igre' (engl. serious games), odnosno koncept učenja kroz interaktivne igre i zadatke. Osim toga, zainteresirana je i za primjenu poslovne simulacije FLIGBY u formatu interaktivnog filma, koja se koristi kao alat za učenje i usavršavanje vještina pregovaranja, vođenja ljudi i upravljanja sukobima.

- Svojim najvećim profesorskim ostvarenjem ne smatram pojedinačni projekt ili nagradu, nego odnos povjerenja koji gradim sa studentima i njihovo osnaživanje za samostalno djelovanje. Najvažnije mi je vidjeti kako postupno postaju sigurniji u vlastite sposobnosti, spremniji preuzeti inicijativu i odgovornost. Većina njih poslije upisuje moje izborne kolegije i očekuje nastavak učenja kroz projekte. Takvi studenti guraju me naprijed i moja su najveća pokretačka snaga – istaknula je Borovac Zekan.

'Prirodno je i da se više povežemo'

Kaže da je takav odnos sa studentima svakako čini sretnijom te da se trudi zapamtiti imena svih svojih studenata. Raduje je kada ih nekoliko godina nakon završetka studija prepozna na ulici ili kada joj se jave kako bi joj ispričali što se događa u njihovu životu i čime se danas bave. Ističe da joj to daje poseban osjećaj smisla.

- Većina mojih studenata ima moj kontaktni broj. Budući da radimo na zajedničkim projektima, prirodno je da se i više povežemo. Studenti prepoznaju kada je profesoru iskreno stalo do njihova napretka i dobrobiti. Na predavanjima ponekad podijelim i iskustva iz vlastitog života, osobito kada ih mogu povezati s gradivom. Važno mi je da studenti vide kako smo i mi profesori ljudi sa svojim iskustvima, pogreškama i izazovima,smatra profesorica.

Kolegama i kolegicama koji su nezadovoljni odnosom sa studentima savjetovala bi da ih najprije pokušaju bolje upoznati. Dodaje da trebaju saslušati njihove ideje i povjeriti im dio odgovornosti za oblikovanje nastave. Naglašava da za nju povezanost ne znači snižavanje akademskih kriterija niti brisanje profesionalnih granica, već stvaranje odnosa u kojem studenti znaju da se od njih očekuje ozbiljan rad, ali i da imaju profesora koji vjeruje u njih.

'Mladima je potreban oslonac, ali i prostor za preuzimanje odgovornosti'

Uz ulogu profesorice, koja joj je iznimno važna, ističe da je ostvarena i kao žena, majka i baka. Ima četvero djece, dvoje unučadi i posao koji smatra najljepšim na svijetu. Kaže da se zbog svega toga osjeća kao najbogatija žena na svijetu.

- Na konferenciji 'Idemo u srednju' puno se govorilo o ulozi obitelji. Vjerujem da obitelj ima veliku ulogu u razvoju osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Mladima je potreban oslonac, ali i prostor za postupno preuzimanje odgovornosti. I mi roditelji trebamo svjedočiti vlastitim primjerom. I sami trebamo manje vremena provoditi na mobitelima, a više se družiti, razgovarati i biti istinski prisutni u životima svoje djece, navela je profesorica.

'Što želim svojoj djeci, želim i studentima'

Stoga kaže da bi voljela pridonijeti razvoju obrazovanja koje mlade ne priprema samo za polaganje ispita i pronalazak zaposlenja. Smatra da je mladima potrebno obrazovanje koje ih priprema za odnose, odgovornost, suradnju, financijsku i digitalnu pismenost te izazove odraslog života, o čemu je bilo riječi i na našoj obrazovnoj konferenciji.

- Moj je cilj biti potpora studentima na putu njihova osobnog i profesionalnog samoostvarenja. Pomaganje studentima da izrastu u kompetentne stručnjake te stabilne, empatične i odgovorne ljude smatram svojim najvažnijim profesorskim ciljem. Što želim svojoj djeci, želim i njima, zaključila je ovogodišnja najprofesorica, Senka Borovac Zekan.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.