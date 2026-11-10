Ona je profesorica godine, a njen odnos sa studentima je poseban: 'Imaju i moj broj'

Održana konferencija portala srednja.hr Idemo u srednju!, dodijeljene nagrade Zlatna kreda
Portal srednja.hr proslavio je svoj 15. rođendan obrazovnom konferencijom pod nazivom ‘Idemo u srednju’.
16:59 4 d 06.11.2026
10. studeni 2026.
Senka Borovac Zekan, profesorica Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu ovogodišnja je dobitnica Zlatne krede u kategoriji najprofesorice.
Na konferenciji 'Idemo u srednju', održanoj u petak, 6. studenog, dodijelili smo nagrade Zlatna kreda i izabrali profesoricu godine. Počasna titula pripala je Senki Borovac Zekan, profesorici na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.
- Polaskana sam i iznimna mi je čast što je stručni žiri prepoznao ne samo moj angažman već i angažman mojih studenata. Kada se osvrnem na proteklu akademsku godinu, ispunjena sam ponosom zbog svega što smo zajedno ostvarili. Od samog početka trudili smo se stvoriti pozitivnu i autentičnu priču, a konkretni rezultati ubrzo su uslijedili. Predivan je osjećaj vidjeti da su i drugi prepoznali naš rad. Od srca zahvaljujem na ovoj nagradi, koja je potvrdila vrijednost svega što smo zajednički ostvarili. To je veliko priznanje za moj nastavni rad i angažman mojih studenata, izjavila je profesorica prilikom dodjele nagrade.
Svojim studentima ona pruža više od same nastave. S njima organizira humanitarne aktivnosti te im pomaže u započinjanju karijere. Sa skupinom aktivnih studenata pokrenula je udrugu OSSINJAK, koja povezuje alumnije, profesore i sadašnje studente te potiče njihovo profesionalno umrežavanje.
Održana konferencija portala srednja.hr Idemo u srednju!, dodijeljene nagrade Zlatna kreda
Portal srednja.hr proslavio je svoj 15. rođendan obrazovnom konferencijom pod nazivom ‘Idemo u srednju’.
16:59 4 d 06.11.2026
Splitski studenti i profesori organiziraju humanitarni kviz: Pomoć ide dječaku koji je izgubio obje noge
Studenti i profesori Odjela za stručne studije u Splitu osnovali su udrugu OSSINJAK, a sad zajedno organiziraju kviz za pomoć malom Marku Cvitanoviću.
07:18 227 d 28.03.2026
Kaže nam da je pokreće snažna potreba za stalnim propitivanjem vlastitog rada. Često se pita može li i kako nešto napraviti bolje te kakvu korist drugi imaju od njezina truda. Napominje da samo osoba koja vidi plodove svoga rada u vidu koristi za sebe i druge može biti istinski motivirana.
- Predavati na isti način kao prije više od dvadeset godina, kada sam prvi put kročila u predavaonicu, za mene nije prihvatljivo. Društvo, tehnologija i generacije studenata neprestano se mijenjaju. Dolazak i šira primjena umjetne inteligencije u potpunosti su promijenili način i tempo učenja i podučavanja. Posljedično, osjećam potrebu prilagoditi se i biti u korak s vremenom u kojem predajem, naglašava nagrađena profesorica.
Stoga je, kaže, s vremenom sve više preuzimala ulogu mentorice. Objašnjava nam da je teorijsko znanje beskorisno ako ga studenti ne mogu testirati i primijeniti te da je dobro da pritom imaju priliku i pogriješiti. Upravo zato u nastavu uključuje projekte, suradnju s poduzetnicima, volontiranje, humanitarne aktivnosti, javne nastupe i međunarodna iskustva.
- Učenje kroz rad na projektima pokazalo se kao pun pogodak. Najviše me motivira trenutak u kojem student prepozna vlastite sposobnosti i napravi nešto za što je prethodno mislio da ne može. Napredak se događa izvan zone komfora. Nastava i nastavni sadržaji tada dobivaju svoj smisao, a to je pridonositi studentovu osobnom i profesionalnom razvoju, naglašava profesorica Borovac Zekan.
U komunikaciji sa studentima izravna je i otvorena, pa smo je pitali i s kojim joj se problemima studenti najčešće obraćaju. Primjećuje da su izloženi snažnom pritisku, neizvjesnosti i stresu te da se zbog ekonomskih okolnosti kasnije osamostaljuju, ulaze u brak i odlučuju se na roditeljstvo. Stoga smatra da se čini kao da odgađaju odrasti te da ih najviše muči pitanje hoće li nakon završetka studija moći dostojno živjeti od svojega rada.
- Posebno pamtim studenticu koja mi je rekla kako bi voljela da ih netko nauči 'živjeti život'. U prvi trenutak nisam razumjela na što misli. Objasnila mi je da mladi često ne znaju kako organizirati vrijeme, rasporediti osobne financije, voditi kućanstvo, plaćati račune ili samostalno tražiti posao, prisjetila se profesorica.
Taj ju je trenutak potaknuo na razmišljanje o tome pružaju li odrasli mladima dovoljno prilika za osamostaljivanje. To je ujedno dodatan razlog zbog kojeg smatra da su projekti na fakultetu toliko važni. Studentima pomaže i nakon završetka studija, budući da većina alumnija pokreće vlastiti posao ili preuzima obiteljski posao.
- Svojim studentima uvijek kažem da ostanu u kontaktu, uključe se u udrugu i jave ako im mogu pomoći savjetom ili povezivanjem s pravim ljudima. Poslodavci mi se često obraćaju s molbom da im preporučim studenta za određeno radno mjesto, a posebno me raduje kada takva preporuka preraste u uspješnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Moj je najveći cilj da studenti nakon završetka studija ne ponesu samo diplomu i stručno znanje, nego i samostalnost, odgovornost, empatiju te osjećaj da mogu nešto pokrenuti i mijenjati svijet nabolje. Želim ih pripremiti za tržište rada, ali i za život, međuljudske odnose i pripadnost zajednici, istaknula je profesorica.
Ovakvu praksu još nismo vidjeli: Studenti postali šefovi adventske kućice
15:42 341 d 04.12.2025
Od projekata koje je vodila sa studentima najponosnija je na humanitarni pub kviz, koji već tri godine zaredom organiziraju u sklopu kolegija Menadžment događaja. Na humanitarnom kvizu u restoranu Kampus svake godine sudjeluje oko 300 igrača i više od 270 donatora, a tijekom tri godine prikupili su više od 30.000 eura donacija.
- Najviše me dirne kada na kraju semestra kažu kako im je to bilo jedno od najljepših iskustava tijekom studiranja i kako su na tom kolegiju najviše naučili. Cijela organizacija događaja izrazito je emotivan proces. Bude tu i umora, razmirica i neslaganja, ali i timskog rada te ponosa na zajednički rezultat, opisala je profesorica Borovac Zekan.
Priča nam da ideje za različite projekte često nastaju u razgovoru sa studentima. Voli ih pitati što ih zanima, što bi željeli naučiti i koje probleme primjećuju u svojoj okolini. Prisjetila se da je, primjerice, ideju o vođenju adventske kućice, koja je prerasla u projekt što su ga njezini studenti doista realizirali, predložio upravo jedan student.
- Upravo se takvim studentskim inicijativama svi radujemo. Spremni smo pomoći i omogućiti realizaciju ideje, ali projekt treba biti njihov. Kako se kaže, za tango je potrebno dvoje. Bez studentske inicijative, volje i spremnosti na preuzimanje odgovornosti nema ni uspješnog projekta, poručila je nagrađena profesorica.
Najavila je da su u planu organizacija novog izdanja humanitarnog pub kviza, snimanje novih epizoda podcasta POSSCAST i organizacija još jednog Alumni Talka te volontiranje na različitim sportskim i kulturnim manifestacijama, kao i suradnje s lokalnim poduzetnicima. U realizaciji tih projekata podršku joj pruža i pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam Antonija Roje.
Na svoje je kolegije Borovac Zekan uvela 'ozbiljne igre' (engl. serious games), odnosno koncept učenja kroz interaktivne igre i zadatke. Osim toga, zainteresirana je i za primjenu poslovne simulacije FLIGBY u formatu interaktivnog filma, koja se koristi kao alat za učenje i usavršavanje vještina pregovaranja, vođenja ljudi i upravljanja sukobima.
- Svojim najvećim profesorskim ostvarenjem ne smatram pojedinačni projekt ili nagradu, nego odnos povjerenja koji gradim sa studentima i njihovo osnaživanje za samostalno djelovanje. Najvažnije mi je vidjeti kako postupno postaju sigurniji u vlastite sposobnosti, spremniji preuzeti inicijativu i odgovornost. Većina njih poslije upisuje moje izborne kolegije i očekuje nastavak učenja kroz projekte. Takvi studenti guraju me naprijed i moja su najveća pokretačka snaga – istaknula je Borovac Zekan.
Kaže da je takav odnos sa studentima svakako čini sretnijom te da se trudi zapamtiti imena svih svojih studenata. Raduje je kada ih nekoliko godina nakon završetka studija prepozna na ulici ili kada joj se jave kako bi joj ispričali što se događa u njihovu životu i čime se danas bave. Ističe da joj to daje poseban osjećaj smisla.
- Većina mojih studenata ima moj kontaktni broj. Budući da radimo na zajedničkim projektima, prirodno je da se i više povežemo. Studenti prepoznaju kada je profesoru iskreno stalo do njihova napretka i dobrobiti. Na predavanjima ponekad podijelim i iskustva iz vlastitog života, osobito kada ih mogu povezati s gradivom. Važno mi je da studenti vide kako smo i mi profesori ljudi sa svojim iskustvima, pogreškama i izazovima,smatra profesorica.
Kolegama i kolegicama koji su nezadovoljni odnosom sa studentima savjetovala bi da ih najprije pokušaju bolje upoznati. Dodaje da trebaju saslušati njihove ideje i povjeriti im dio odgovornosti za oblikovanje nastave. Naglašava da za nju povezanost ne znači snižavanje akademskih kriterija niti brisanje profesionalnih granica, već stvaranje odnosa u kojem studenti znaju da se od njih očekuje ozbiljan rad, ali i da imaju profesora koji vjeruje u njih.
Uz ulogu profesorice, koja joj je iznimno važna, ističe da je ostvarena i kao žena, majka i baka. Ima četvero djece, dvoje unučadi i posao koji smatra najljepšim na svijetu. Kaže da se zbog svega toga osjeća kao najbogatija žena na svijetu.
- Na konferenciji 'Idemo u srednju' puno se govorilo o ulozi obitelji. Vjerujem da obitelj ima veliku ulogu u razvoju osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Mladima je potreban oslonac, ali i prostor za postupno preuzimanje odgovornosti. I mi roditelji trebamo svjedočiti vlastitim primjerom. I sami trebamo manje vremena provoditi na mobitelima, a više se družiti, razgovarati i biti istinski prisutni u životima svoje djece, navela je profesorica.
Stoga kaže da bi voljela pridonijeti razvoju obrazovanja koje mlade ne priprema samo za polaganje ispita i pronalazak zaposlenja. Smatra da je mladima potrebno obrazovanje koje ih priprema za odnose, odgovornost, suradnju, financijsku i digitalnu pismenost te izazove odraslog života, o čemu je bilo riječi i na našoj obrazovnoj konferenciji.
- Moj je cilj biti potpora studentima na putu njihova osobnog i profesionalnog samoostvarenja. Pomaganje studentima da izrastu u kompetentne stručnjake te stabilne, empatične i odgovorne ljude smatram svojim najvažnijim profesorskim ciljem. Što želim svojoj djeci, želim i njima, zaključila je ovogodišnja najprofesorica, Senka Borovac Zekan.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 8 h 10.11.2026
Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom
Najveća dobra djela često su ona najtiša. Upoznajte četvero ljudi koji su osvojili nagradu Zlatna kreda zbog svoje dobrote.
15:16 1 d 09.11.2026
Što je zajedničko Malom princu, Beatlesima i Katarini Velikoj? Odgovor saznajte na Interliberu
Od 10. do 15. studenog održava se Interliber, a Školska knjiga sudjeluje u izložbenom prostoru paviljona 5. Evo koje naslove možete očekivati.
09:00 1 d 09.11.2026
Moja najdraža tradicija svake godine: Deset razloga zašto posjetiti Interliber
Od 10. do 15. studenoga Velesajam postaje središte svijeta knjiga. Donosimo 10 razloga zbog kojih Interliber vrijedi posjetiti.
09:20 1 d 09.11.2026
Održana konferencija portala srednja.hr Idemo u srednju!, dodijeljene nagrade Zlatna kreda
Portal srednja.hr proslavio je svoj 15. rođendan obrazovnom konferencijom pod nazivom ‘Idemo u srednju’.
16:59 4 d 06.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 4 d 06.11.2026
Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 5 d 05.11.2026
Studentski budžet: Koliko stvarno možete zaraditi uz faks?
Nakon izračuna mjesečnog budžeta, naš protagonist radi plan kako raspolagati svojim novcem. Koja je izračunica, saznajte u tekstu.
16:16 6 d 04.11.2026
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 6 d 04.11.2026
Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo
Pitali smo studente o pranju rublja, a nagradno pitanje otkrilo je tko zna pravi redoslijed. Saznajte koju nagradu su osvojili.
13:31 8 d 02.11.2026
Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
12:10 11 d 30.10.2026
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 11 d 30.10.2026
Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
10:28 5 d 05.11.2026
U petak je dan za obrazovanje: Osigurajte svoje mjesto na konferenciji
Vidimo se ovog petka, 6. studenog u Hotelu International: Osigurajte svoje mjesto i uštedite na kotizacijama ako dolazite u društvu.
14:07 6 d 04.11.2026
Dva nova zakona, ista stara pitanja? O budućnosti školskog zakonodavstva raspravljamo na konferenciji
Na konferenciji 6. studenog slušamo zašto se novi zakoni o odgoju i obrazovanju čekaju tako dugo i što bi donijeli novoga u sustavu obrazovanja.
12:09 6 d 04.11.2026
Ovo je 15 razloga zašto s nama proslaviti rođendan na konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan i odlučili smo rođendan proslaviti s vama! Evo 15 razloga zašto trebate doći na našu konferenciju 6. studenog.
16:18 7 d 03.11.2026
Milijunski posao na trasi autoceste A7: Dalekovod miču s vijadukta i prebacuju iznad budućeg tunela
Dva stara stupa uklanjaju se zbog buduće autoceste, a nova trasa prolazit će iznad tunela. Neće biti lako.
16:38 1 h 10.11.2026
Kreće adaptacija 33 stana za azilante: Najviše ih je na istoku Hrvatske, znamo gdje i koji su radovi u planu
Uređenje stanova za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom može krenuti nakon ugovaranja radova, ali jedna grupa ipak još uvijek čeka na izvođača.
16:35 1 h 10.11.2026
Besplatni vlak za umirovljenike i starije od 65: U pola godine 16 posto više korisnika
Stariji najčešće putuju u gradsko-prigradskom prijevozu Zagreba gdje je izdano i 30 posto profila. Slijede Zagrebačka i Osječko-baranjska županija.
16:27 2 h 10.11.2026
Pregled kod doktora čekate godinu dana? Evo kada imate pravo na putne troškove
Putne troškove dobivaju osigurane osobe upućene na pregled u 50 i više kilometara udaljenu ordinaciju. Doktor uz uputnicu mora izdati putni nalog.
16:25 2 h 10.11.2026