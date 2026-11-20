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15:13 3 d 17.11.2026
20. studeni 2026.
Moramo im svi skupa pokazati kako. Ako smo napravili jedan korak pomaka u njihovoj percepciji sebe, zadovoljna sam, kazala je naša predavačica.
Na kraju radionice jedna je srednjoškola digla ruku. Priznala je da je na mobitelu inače 17 ili 18 sati dnevno. 'Ja na pamtim kada sam četiri sata bila negdje, kao sada, a da mobitel uopće nisam pogledala', ispričala je tada učenica. Taj je istup na jednoj od radionici JobLaba velik dojam ostavio na Renatu Ćurković, trenericu, coach i mentoricu u Hrvatskoj i inozemstvu.
- Moramo im svi skupa pokazati da im mi budemo 'role' modeli, da im pokažemo kako. To je moj poziv vama, ujedno i izazov. Ajmo im pokazati jedan razlog zašto da. Oni od nas traže autentične ljude i da smo mi ti koji ih vodimo. Kada smo autentični, moći ćemo ih voditi. Ako smo napravili jedan korak pomaka u njihovoj percepciji sebe i zajednice u kojoj žive, ja sam zadovoljna, kazala je Ćurković na našoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju' na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.
Naime, radi se o projektu Job Lab. Pokrenuo ga je Telemach u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Job Lab odgovara na potrebe srednjoškolaca radionicama o komunikaciji, pregovaranju, emocionalnoj inteligenciji i pripremi za prvi posao. Cilj je mlade naučiti vještinama koje AI ne može zamijeniti, a koje učenici često ne dobivaju kroz konvencionalnu nastavu. Čak 70 posto učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao.
- Naš cilj je da učenici osvijeste svoje vrijednosti, mogućnosti i snage. Na tom putu željeli smo ih osamostaliti. Danas učenicima teško pada osjećaj smirenosti. Pomogli smo im pri prezentacijama i javnim nastupima. Imamo dva modula i interaktivne radionice. Cilj je razviti meke vještine koje AI ne može zamijeniti. Komunikacija, pregovaranje, emocionalna inteligencija, razumijevanje tržišta rada, poduzetničko razmišljanja kroz pisanje životopisa i motivacijskog pisma, sve su to teme, kazala je na predavanju Bojana Rak, stručnjakinja za odnose s javnošću u Telemachu Hrvatska.
Rak je nastavila kako na predavanjima srednjoškolci uzimaju pastele u ruke i time su oduševljeni. Ne koriste mobitel nego se koncentriraju na vlastite sposobnosti i mogućnosti. Rak je navela kako im je važan kvaliteta sadržaj, a zainteresirane strukovne srednje škole mogu im se javiti.
- Jedina promjena koja daje rezultate je nježna promjena. Kako iz zone poznatog pripremimo i senzibiliziramo nekog i potaknemo ih da krenu istraživati zonu nepoznatog. A to je tržište rada, kako se zaposliti, kako pokrenuti svoj biznis. Tu smo uspjeli, objasnila je Ćurković.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.
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