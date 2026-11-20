Na kraju radionice jedna je srednjoškola digla ruku. Priznala je da je na mobitelu inače 17 ili 18 sati dnevno. 'Ja na pamtim kada sam četiri sata bila negdje, kao sada, a da mobitel uopće nisam pogledala', ispričala je tada učenica. Taj je istup na jednoj od radionici JobLaba velik dojam ostavio na Renatu Ćurković, trenericu, coach i mentoricu u Hrvatskoj i inozemstvu.

- Moramo im svi skupa pokazati da im mi budemo 'role' modeli, da im pokažemo kako. To je moj poziv vama, ujedno i izazov. Ajmo im pokazati jedan razlog zašto da. Oni od nas traže autentične ljude i da smo mi ti koji ih vodimo. Kada smo autentični, moći ćemo ih voditi. Ako smo napravili jedan korak pomaka u njihovoj percepciji sebe i zajednice u kojoj žive, ja sam zadovoljna, kazala je Ćurković na našoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju' na predavanju 'Prvi korak u karijeri sada: što srednjoškolci uče na Job Labu?'.

'Naš cilj je da učenici osvijeste svoje vrijednosti, mogućnosti i snage'

Naime, radi se o projektu Job Lab. Pokrenuo ga je Telemach u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Job Lab odgovara na potrebe srednjoškolaca radionicama o komunikaciji, pregovaranju, emocionalnoj inteligenciji i pripremi za prvi posao. Cilj je mlade naučiti vještinama koje AI ne može zamijeniti, a koje učenici često ne dobivaju kroz konvencionalnu nastavu. Čak 70 posto učenika upisuje strukovne škole u Hrvatskoj, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao.

- Naš cilj je da učenici osvijeste svoje vrijednosti, mogućnosti i snage. Na tom putu željeli smo ih osamostaliti. Danas učenicima teško pada osjećaj smirenosti. Pomogli smo im pri prezentacijama i javnim nastupima. Imamo dva modula i interaktivne radionice. Cilj je razviti meke vještine koje AI ne može zamijeniti. Komunikacija, pregovaranje, emocionalna inteligencija, razumijevanje tržišta rada, poduzetničko razmišljanja kroz pisanje životopisa i motivacijskog pisma, sve su to teme, kazala je na predavanju Bojana Rak, stručnjakinja za odnose s javnošću u Telemachu Hrvatska.

Bojana Rak | foto: Hrvoje Baudoin

'Jedina promjena koja daje rezultate je nježna promjena'

Rak je nastavila kako na predavanjima srednjoškolci uzimaju pastele u ruke i time su oduševljeni. Ne koriste mobitel nego se koncentriraju na vlastite sposobnosti i mogućnosti. Rak je navela kako im je važan kvaliteta sadržaj, a zainteresirane strukovne srednje škole mogu im se javiti.

- Jedina promjena koja daje rezultate je nježna promjena. Kako iz zone poznatog pripremimo i senzibiliziramo nekog i potaknemo ih da krenu istraživati zonu nepoznatog. A to je tržište rada, kako se zaposliti, kako pokrenuti svoj biznis. Tu smo uspjeli, objasnila je Ćurković.

Renata Ćurković | foto: Hrvoje Baudoin

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.