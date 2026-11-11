Roditelji i studentski život djece: Gdje prestaje briga, a počinje pretjerana uključenost?

Prijelaz iz učenika u studenta velika je promjena, ali ne samo za vas. Promjena je to i za vaše roditelje. Više nema E-dnevnika, 'informacija' s profesorima o vašem ponašanju ni roditeljskih sastanaka. Dolaskom na fakultet počinje novo razdoblje samostalnosti, a o tome koliko će roditelji biti uključeni u vaše studiranje odlučujete sami. Ili možda ipak ne?

Na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' tijekom panela 'Kakvi učenici dolaze na faks?', prodekan na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Ivan Magdalenić dao je svoje mišljenje na pitanje uključenosti roditelja u studentski život djece.

- Roditelji su danas više zaštitnički nastrojeni nego što su nekad bili. Sjećam se kako su nama prije davali više prostora za samostalnost. Danas se najviše aktiviraju oko upisa, zovu za informacije, ali ja bih rekao da je to normalna briga jer nakon toga ih nema više, ispričao je prodekan.

Magdalenić je istaknuo i kako fakulteti nisu dužni roditeljima davati informacije o studiranju njihove djece jer je riječ o punoljetnim osobama. Dodao je kako roditelji često ostanu iznenađeni takvim pravilima.

- Nakon upisa studenti dalje samostalno studiraju, a čak i ako žele doći i dobiti neke informacije, mi ih ne smijemo dati jer su studenti punoljetni tako da se za sve informacije moraju dogovoriti s njima.

Tema roditeljske uključenosti bila je samo jedan od tema šire rasprave o prijelazu iz srednje škole na fakultet. Na panelu se razgovaralo i o tome koliko su brucoši spremni za studiranje nakon završetka srednje škole, kakve se razlike u znanju novih studenata primjećuju te kako na njihovu pripremljenost utječe državna matura.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.