Proteklog petka održali smo svoju šestu obrazovnu konferenciju, koja je ove godine nosila naziv ‘Idemo u srednju’, i ujedno proslavili 15. rođendan našeg portala. Srednja.hr sada je u dobi kada se kreće u srednju školu, baš kao i brojni naši čitatelji. Tom smo prilikom razgovarali o raznim temama koje muče tinejdžere, pa tako i o financijama u srednjoj školi. To je bila tema panela 'Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?'.

Luka Šekerija, student pete godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prisjetio se da je u to vrijeme njegov dnevni džeparac iznosio nekih 20 kuna i bio prvenstveno namijenjen za užinu.

- Naravno, kada su dolazili izlasci, druženja s ekipom i rođendani, pitao bih roditelje treba li mi još novca pa bih uglavnom dobio 100 do 200 kuna. Na svakodnevnoj se bazi baratalo s nekih 20 kuna pa sam morao paziti na što trošim, prisjetio se Luka Šekerija.

Prije 50 godina osnovnoškolcima su dolazili bankari

Profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prisjetila se kako je u osnovnoj i srednjoj školi učila o financijama. U osnovnu je školu krenula 1978. godine i kaže da su im u trećem razredu u školu počeli dolaziti ljudi iz banaka jer se to tada još nije smatralo problematičnim.

- Oni bi nas učili o raznim vrstama štednje. Uredno bismo svake godine obilježavali Dan štednje. I danas znam da nije Noć vještica, nego Dan štednje. Tako su kod nas razvijali navike štednje i komunikacije s bankama. Tada nije bilo fondova, ETF-ova i svega ovoga što danas postoji. U srednjoj školi imala sam ekonomske predmete, a to je puno više od PIG-a, prisjetila se profesorica.

'Vidjele su se razlike tko je odmjeren, a tko časti'

Marina Mesarić Radojčin, direktorica ljudskih resursa u Privrednoj banci Zagreb, koja je po struci psihologinja, već je u srednjoj školi primjećivala obrasce ponašanja svojih kolega, iako kaže da joj psihologija tada još nije bila ni u malom prstu.

- Točno se znalo tko će potrošiti džeparac za užinu u prvih tjedan dana i onda žicati ostatak mjeseca, a bilo je i onih koji su znali rasporediti novac. Pritom je bilo i onih koji su si mogli priuštiti malo više, a čak su se i kod njih vidjele razlike u tome tko je odmjeren i ne nameće svoje iznose drugima, a tko časti i kupuje hamburgere na pauzi. Mislim da se pristup prema novcu vidi i ranije, a u srednjoj se moglo dobro prepoznati koga možeš žicati, a koga ne, prisjetila se Marina Mesarić Radojčin.

Kako srednjoškolci danas uče o financijama?

Svijet financija više nije isti kao kada su naši panelisti išli u srednju školu, a veliku promjenu donijele su i promjene u financijskoj pismenosti. Profesorica Ivanov ističe da je nakon velike ekonomske krize 2010. godine država shvatila da mora uložiti u njezin razvoj i nekako je ugurati u kurikulume.

- To nije jednako zastupljeno u svim školama i često ovisi o entuzijazmu nastavnika. Isto tako, to ovisi o njihovu odnosu prema bankama i svijetu financija. Međutim, TikTok i društvene mreže napravili su revolucionarnu promjenu. Ondje se sve govori jednostavnim jezikom koji možete razumjeti bez specijaliziranih znanja. To je sigurno neke ljude privuklo, a kada privuče pet do deset posto učenika iz vašeg razreda, onda oni o tome pričaju, ljudi se animiraju, potraže informacije na internetu, a danas i umjetna inteligencija daje putokaze. Jedino je pitanje jeste li slijedili dobre putokaze ili neke zbog kojih ćete možda sutra imati problema, komentirala je profesorica Ivanov.

'Pričamo o trošenju i štednji kao da jedno isključuje drugo'

Luka Šekerija u srednjoj je školi pohađao financijsku pismenost kao fakultativni predmet. Kaže da ga je upisalo petnaestak učenika, ali da je bio odličan jer su naučili temelje, od toga što su banke do toga koje sve vrste bankovnih kartica postoje.

- Osnove i temelji koje srednja škola može pružiti definitivno se prođu na nastavi financijske pismenosti. Na fakultetu već kreće primjena financijske pismenosti, kada se počne baratati vlastitim budžetom. Tako da je to za mene bilo jako pozitivno iskustvo, ispričao je Luka Šekerija.

Luka Šekerija| Foto: Hrvoje Boudain

O financijama mladi mogu naučiti u našem Financijskom pojmovniku, koji smo sastavili u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, a možete ga proučiti na poveznici. Važno je da se mladi već u srednjoj školi upoznaju s financijskom pismenošću jer ih društvo sve više potiče na trošenje, kako je na panelu rekla Marina Mesarić Radojčin.

- Otvorite bilo kakve novine, portale, društvene mreže, uključite TV ili bilo što drugo – svugdje izlaze promotivni sadržaji koji vas navode da potrošite novac. Dobro je da su se u posljednje vrijeme počeli pojavljivati i edukativni sadržaji. Njihov je udio i dalje neznatan, ali dobro je da postoje. Tu moram napomenuti da pričamo o trošenju i štednji kao da jedno isključuje drugo. Ali to nije tako. Fokus bi trebao biti na tome da mi upravljamo financijama znajući zašto štedimo i na što trošimo kako bi nam financije bile sredstvo za život kakav želimo, poručila je Mesarić Radojčin.

'Mladi su skloniji rizicima'

Profesorica Ivanov rekla je da se danas čini kako je bolje investirati nego štedjeti jer kamate od štednje često 'pojede' inflacija. Kaže da joj je drago što je više banaka u Hrvatskoj mladima ponudilo virtualne kasice i mogućnost zaokruživanja iznosa na puni sljedeći iznos eura ili deset eura, iako ističe da u svojim aplikacijama još nisu ponudile dovoljno opcija za mikroinvestiranje.

- Mladi su skloniji rizicima. Kako starimo, tako češće propuštamo prilike za zaradu, a kod mladih je dobro da se u taj svijet uključe što prije. Ako izgube novac, nauče na svojim pogreškama, komentirala je profesorica.

Marijana Ivanov| Foto: Hrvoje Boudain

Što je s fintokerima?

Luka Šekerija kroz aktivnosti na brojnim projektima naučio je kako upravljati budžetom i odlučiti na što trošiti novac. Međutim, mladi o financijama češće uče pasivno, upijajući informacije iz svoje okoline. Marina Mesarić Radojčin ističe da informacije treba provjeriti kod stručnjaka i ovlaštenih institucija. Svatko je odgovoran za svoje odluke te stoga treba razmisliti odgovara li neki proizvod njegovim ili njezinim željama i ciljevima. U utjecaju na mlade veliku ulogu danas imaju i financijski influenceri, a Mesarić Radojčin pobliže je objasnila kako vidi njihovu ulogu.

- Na publiku utječu moji stavovi, iskustva, emocije, kontekst... Jedno je ako ću pričati o definiciji, na primjer, o tome što je kredit, ali ako prenosim priču, onda prenosim sebe. Zato kažem, nije loše to poslušati, stvarno nam se mogu otvoriti neke teme. Presretna sam što se o financijama i novcu uopće priča. Prije deset godina to je bila prljava tema, bilo je nepristojno to spomenuti. Ali treba razmišljati svojom glavom, vidjeti ima li nam to smisla i odgovara li nam ono što čujemo ili ne, poručila je Mesarić Radojčin.

Marina Mesarić Radojčin| Foto: Hrvoje Boudain

Najčešće su najzanimljiviji upravo oni koji obećavaju nemoguće

Profesorica Ivanov nadovezala se na temu fintokera istaknuvši da su mladima najčešće najzanimljiviji upravo oni koji obećavaju nešto što zvuči predobro da bi bilo istinito. Upozorava da vrlo zanimljiv sadržaj može mlade uvesti u svijet financijskih piramida i navesti ih na prihvaćanje prevelikih rizika. Upozorila je i na to da mladi ljudi često nasjedaju na razne financijske prijevare i savjete sa skrivenim namjerama.

- Od Porezne uprave pa nadalje, Ministarstvo financija, HANFA, HNB i edukativni sadržaji stručnog tipa svakako su važni. Jesu li zanimljivi, to je druga stvar. Teško je postići zanimljivost. Najlakše ju je postići kada pričate o visokim prinosima, visokom rastu cijena dionica, tome hoće li balon puknuti ili ne. Tako da je to teško reći, ali dobro je da mladi puno pričaju, a dobro je i da više nema toliko snobovskog trošenja. Njima su štednja i investiranje počeli vrijediti više od potrošnje, a to znači da smo ih uspjeli animirati, istaknula je profesorica Ivanov.

Mladi često rade pogrešku ulažući u kripto

S time da mladi danas otvorenije pričaju o financijama slaže se i student Luka. Kaže da s bliskim prijateljima otvoreno razgovara o tome tko u što ulaže i putem koje aplikacije, koliki su prinosi te da tako međusobno razmjenjuju savjete.

- Ja sam napravio ovako, meni to nije bilo okej, možda bi bilo puno bolje da si napravio onako. Referiramo se i na neke provjerenije članke. Definitivno se vrte savjeti o tome kako štedjeti, investirati i slično, podijelio je Luka.

Na kraju panela panelisti su odgovorili i na nekoliko pitanja publike. Kao najčešću financijsku pogrešku koju mladi ponavljaju Marina Mesarić Radojčin ističe nepromišljeno ulaganje u kriptovalute te nepoznavanje osnova financija, poput razlika između fiksnih i varijabilnih troškova, uz istodobnu želju za investiranjem.

'Djeca imaju jako dobru predodžbu kako financijski stoje njihovi roditelji'

Nekoga iz publike zanimalo je kako razgovarati s roditeljima i zašto oni taje svoje financije. Na to je pitanje odgovorila profesorica Ivanov.

- Taje zato da ih djeca ne bi previše nažicala, budimo realni. Ako znaju koliko novca roditelji imaju, tražit će više novca za izlaske. Djeca zapravo imaju jako dobru predodžbu o tome kako financijski stoje njihovi roditelji, nisu slijepa. Roditelji s djecom o financijama najčešće ne razgovaraju zbog nekog lošeg scenarija. Oni tipično nemaju pojma o lošim financijskim situacijama u obitelji, a kada je dobro, onda kažu: 'Sine moj, dođi tu da te poučim.' Međutim, koliko kao roditelji imamo vremena pričati s djecom o financijama i koliko mladi uopće žele o tome pričati s roditeljima? Dojam je mnogih mladih da oni znaju puno toga o financijama pa postavljaju pitanje: 'A što ti, stari, znaš?', a svaka nova generacija radi iste pogreške kao prethodna. Tako da bi i dobri roditelji i djeca trebali prihvatiti dobar savjet, zaključila je profesorica Ivanov.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.