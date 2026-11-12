Narcisa (83) i dalje ne odustaje od studiranja, dolazi na predavanja, uči: 'Nikada nemojte odustati od sebe'

Nikada nemojte odustati od sebe glavna je poruka Narcise Zorić, 83-godišnje gospođe koja je već gotovo 30 godina vjerna polaznica Sveučilišta za treću životnu dob pri Pučkom otvorenom učilištu Zagreb (PUO). Kako nam kaže, doista vjeruje da je cjeloživotno učenje odličan izbor aktivnog starenja. Unatoč tome što je već 'zagazila' i u četvrtu životnu dob, i dalje dolazi na predavanja, uči, istražuje i sa zanimanjem pohađa različite kolegije, osobito one iz područja opće kulture.

Zbog njezina ne samo revnog pohađanja, već i predanog pomaganja ovom Sveučilištu, Narcisa je nagrađena Zlatnom kredom u kategoriji najboljih studenata. Riječ je o nagradi koju portal srednja.hr dodjeljuje drugu godinu zaredom na svojoj godišnjoj obrazovnoj konferenciji, a koja se ove godine, povodom 15. rođendana portala, održala pod nazivom 'Idemo u srednju!'.

Umirovila se 1997. godine

Narcisa je maturirala u IV. gimnaziji u Zagrebu. S obzirom na to da se njezin otac umirovio, završetkom srednje škole nije upisala fakultet, već se odmah uključila u tržište rada. Cijeli radni vijek, 35 godina, radila je administrativne poslove u Industrogradnji. Godinu i pol dana provela je u Iraku, u čijem su gradu Kirkuku imali gradilište, i vodila financije. Kada se vratila u Zagreb, nastavila je s vođenjem inozemnih poslova.

Umirovila se 1997. godine, potom je još neko vrijeme radila privatno, a već 1998. uključila se na POU. Još u uredu svog radnog mjesta na radiju je slušala gostovanje prve voditeljice odjela Sveučilišta za treću životnu dob Jasne Čurin.

Dosad je upisala niz kolegija. Prvi je bio hrvatsko pjesništvo u doba renesanse, a potom je, kaže, odslušala 'čudo jedno toga'. Uvijek je išla na opću kulturu, a nije ju zanimala informatika - 'zato sam i danas na vi s njom'. Slušala je i čaroliju kazališta, ali i astronomiju koja joj se posebno dojmila.

- Vodio ju je mladi profesor Darije Maričić, sadašnji ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb, koji je tada tek izašao s fakulteta. Donio nam je prekrasne filmove, tada nije bilo PowerPointa, već smo gledali dokumentarce o svemiru. Iz jednog sam zapamtila jednu predivnu stvar na temu beskrajnosti svemira. Otprilike: ako je svemir beskrajan, a sada znamo da je, onda je sve živo što postoji na zemlji centar toga svemira. To je fantastično, ja sam svaki put kad sam pala u neki bed rekla - pa čekaj, pa ti si centar tog beskrajnog svemira. Jako je lijepo što smo uvijek imali vrhunske profesore, ističe Narcisa.

Desna ruka zaposlenika

Predavanja se po kolegiju održavaju jedanput tjedno po dva školska sata, a polaznici ih mogu upisati više. Nakon predavanja, kaže Narcisa, slijedi kava i druženje. No, naša dobitnica nije samo polaznica Sveučilišta, već i desna ruka tamošnjih zaposlenika. U prijavi za Zlatnu kredu, koju je na našu adresu poslala voditeljica ovog Sveučilišta Katarina Stipić, stoji da Narcisa ovo priznanje ne zaslužuje samo zbog dugogodišnjoj vjernosti učenju, već i iznimnom angažmanu za Sveučilište i ljude koji ga čine.

- Danas u jednom semestru okupljamo oko 90 razreda i velik broj polaznika, a Narcisa je tijekom gotovo tri desetljeća postala jedna od onih osoba koje tu zajednicu ne samo čine većom, nego je svojim djelovanjem grade i čuvaju. Narcisa je naša dugogodišnja volonterka na upisima. Kada krenu upisi, a bude ih oko tisuću u tri tjedna, kada nastane najveća gužva i kada se treba snaći u moru pitanja, informacija, papira i novih lica, ona je tu. Uvijek spremna pomoći. Ima strpljenja za svakoga. Razumije potrebe drugih polaznika. Novima će objasniti ono što ne znaju, ohrabriti ih, pomoći im da se snađu i, možda najvažnije, pokazati im da su došli na mjesto na kojem su dobrodošli. Svojim primjerom motivira druge polaznike da budu aktivni i uključeni, napisala je Stipić.

Biblioteka s više od 700 knjiga

A kada nije na Sveučilištu, Narcisa se bavi svojim hobijima. Jedan od najdugovječnijih joj je - čitanje.

- Imam hobije. Uvijek sam ih imala. Puno čitam, imam sobu, biblioteku s više od 700 knjiga. Posebno poezija, posebno beletristika, romani, strana književnost. Obožavam poeziju. Skoro gazim po knjigama, a još uvijek ne mogu ne stati i zaletjeti se unutra kad prođem ispred knjižare. A stvarno više nemam gdje s njima. U naše doba su poklanjali knjige, ne romobile. Prva mi je bila Pale sam na svijetu, priča nam Narcisa i dodaje da je uvijek puno i planinarila te pjevala u zboru, a velika ljubav joj je i kazalište.

Neostvarenih želja nema. Kako kaže, već je u četvrtoj životnoj dobi i - 'sretna sam svako jutro kada se probudim i ugledam sunce ili kišu na prozoru svoje sobe'. Njezina poruka čitateljima je - dođite na Sveučilište.

- Nek dođu, to je zapravo moja poruka, obogatit ćete svoja stečena znanja, ali i Sveučilište svojom osobnošću, zaključuje Narcisa.

Voditeljica Stipić u prijavi je, između ostalog, navela i da Narcisa svojim životnim primjerom pokazuje ono što žele poručiti svima: učenje nema rok trajanja, a

znatiželja nema dobnu granicu.

- Njezina povezanost sa Sveučilištem odavno je prerasla odnos polaznice i ustanove. Za Narcisu je naše Sveučilište poput obitelji. A prema obitelji se ne dolazi samo onda kada nešto trebaš. Obitelji se daje vrijeme, pažnja i briga. Narcisa upravo to čini. Daje svoje vrijeme. Daje svoje iskustvo. Daje svoju energiju. Daje osmijeh i lijepu riječ. Daje ono najvrjednije - volju da drugome bude lakše. I, naravno, daje i pokoju krafnu. Jer naši upisi ne bi bili isti bez trenutka kada se, usred najveće gužve i posla, pojavi Narcisa s doručkom za nas. Ili kada nas iznenadi baš onda kada nam je najpotrebniji mali predah. A uz krafnu gotovo uvijek ide i pokoji vic, napisala je Stipić.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.