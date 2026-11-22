U ovoj školskoj godini kurikulum 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene' koji je izradio CARNET dostupan je za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i od prvog do četvrtog razreda srednjih škola. Osnovne škole mogu uvesti izvannastavnu aktivnost o umjetnoj inteligenciji, a srednje škole fakultativni predmet. Za škole koje to nisu uvele kurikuli su dostupni za međupredmetne teme.

'Imamo 2.500 učenika koji pohađaju fakultativni predmet ili izvannastavnu aktivnost'

Kako predmet prolazi u školama, na našoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju' otkrila je Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u te voditeljica projekta ‘Škole 2.0’.

- Prema statistici iz prošle školske godine imamo 2.500 učenika koji pohađaju fakultativni predmet ili izvannastavnu aktivnost. Tu je uključeno preko 250 nastavnika i preko 200 škola. Radi se o velikoj brojci, s obzirom na to da je ova godina treća godina učenja. Zanimljivo je da SU nastavnici koji nisu informatičke struke bili dosta skeptični na početku, a kurikulum je zapravo rađen tako da sa svojim ishodima i ciljevima daje slobodu svima koji imaju određenu razinu kompetencija i želju. Oni svi mogu uvrstiti kurikulum u svoju nastavu, kazala je Mudrinić Ribić na panelu 'Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?'.

Aleksandra Mudrinić Ribić | foto: Hrvoje Baudoin

'Mi učitelji imamo veliku ulogu naučiti djecu koristiti takve alate'

Mudrinić Ribić razjasnila je da u predmetu nema prosječnog sata, već je kurikul otvoren da nastavnik koristi svoje znanje i kompetencije. U izradi kurikula u radnim skupinama sudjelovala je i Milka Fofonjka, učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar.

- Mi smo prvi put u situaciji da imamo alat koji učeniku može postati asistent. U deset sati navečer kada treba pomoć, ne mora imati ni mamu ni tatu ni učiteljicu kraj sebe. Može imati jedan strpljivi alat koji će mu objasniti predznak ispred zagrade ili na primjeru Harryja Pottera ponoviti gradivo. Mi učitelji imamo veliku ulogu naučiti djecu koristiti takve alate te raditi na svijesti da umjetna inteligencija služi kao vodič za učenje, objasnila je Fofonjka.

Milka Fofonjka | foto: Hrvoje Baudoin

'Svi su se složili da postoji značajan pad u socijalnim vještinama kod učenika'

Umjetna inteligencija nije pitanje samo školskih predmeta. Mijenja odnose s kolegama, budući da se alate umjetne inteligencije pita svakakve savjete. Doc. dr. sc. Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, koja se osobito bavi bliskim vezama i partnerskim odnosima, istaknula je na panelu da je komunikacija alata umjetne inteligencije neprirodna i drukčija od ljudske.

- Ona nema neverbalnu komunikaciju kao ljudi. Upravo neverbalna komunikacija daje više od verbalne komunikacije. U projektu BrAIn u suradnji s CARNET-om u školskoj godini 2024./25. prikupljeni su podatci u 46 škola. Razgovaralo se s učiteljima, učenicima, roditeljima. Svi su se složili da postoji značajan pad u socijalnim vještinama kod učenika, da je njihova interakcija zbog digitalizacije prilično osiromašena, a i sami učenici kod sebe primjećuju da im je sve teže jer je lakše razgovarati preko poruka ili u nekom alatu umjetne inteligencije nego uživo, izdvojila je Batinić.

Lana Batinić | foto: Hrvoje Baudoin

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.