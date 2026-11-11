Neki ne znaju ni rimske brojke: Profesor otkrio s kakvim znanjem brucoši dolaze na faks

Kakav je trend zadnjih godina kod uspješnosti maturanata i brucoša? Dolaze li svi na faks podjednako pripremljeni, gdje se osjećaju najveće razlike u znanju novih studenata i jesu li roditelji sve uključeniji u živote studenata? Sve ovo samo je dio pitanja na koja smo nastojali odgovoriti na panelu 'Kakvi učenici dolaze na faks?'. Dio je to tema koje smo obradili na konferenciji 'Idemo u srednju', održanoj povodom 15. rođendana portala srednja.hr.

Neki brucoši imaju problema i s rimskim brojkama

Prodekan za studijske programe Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Ivan Magdalenić govori kako se generacije brucoša otprije desetak godina i danas bitno ne razlikuju. Veću ulogu uvijek je, ističe, imao srednjoškolski program koji su prethodno završili.

- Recimo, gimnazijalci su jako dobri u matematici, dok učenici koji su završili tehničke škole imaju problema s matematikom, ali nemaju nikakvih problema s programiranjem, rekao je Magdalenić i dodao da je drugačije i to što su današnjim generacijama alati umjetne inteligencije nadohvat ruke i koriste ih pa je fakultetu najveći izazov doći do odgovora kako podučiti studente da ih koriste odgovorno, kritički i etički ispravno.

Prodekana smo pitali i može li izdvojiti konkretan primjer iz nastave za brucoše, odnosno situaciju u kojoj je pomislio - 'ovo su trebali naučiti u srednjoj školi'. Kaže da je bilo više takvih situacija, ali ne može reći da su univerzalne nego je više pitanje pojedinaca.

- Znao sam postaviti primjere vezane uz linearnu funkciju ili čak nisu znali rimske brojke, što je nevjerojatno, ali dogodi se, rekao je Magdalenić i dodao da se i takve situacije mogu riješiti ponavljanjem materije.

'Starije generacije često imaju faktor romantičarskog doživljavanja ranijih vremena i zaboravljanja'

Iako su ispiti državne mature standardizirani pa je svake godine podjednak broj lakših, srednje teških i teških pitanja, Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, kaže da je teško samo na temelju rezultata mature uspoređivati koliko je jedna generacija lošija od neke druge.

Ističe, starije generacije često imaju faktor romantičarskog doživljavanja ranijh vremena i faktor zaboravljanja i često iznose subjektivne dojmove pa paušalno govore 'ova generacija je loša'. I onda svake sljedeće godine tvrde isto.

- Koncem osamdesetih radio sam u školi, a poslije pratio sustav obrazovanja u različitim ulogama. Moj stav je da u svakom vremenu učenici nose obilježja društvenog konteksta, tehnološkog razvoja i svega onoga što to vrijeme obilježava. Naravno da su učenici ovih generacija drugačiji, naravno da koriste umjetnu inteligenciju jer prije 30 godina to nisu niti mogli. Naravno da koriste sve ono i mi odrasli činimo i ne vidim ništa loše u tome. Mi stariji moramo prihvatiti činjenicu da živimo u vremenima u kojima mladi imaju drukčiji način doživljavanja društvenog trenutka i upotrebljavaju tehnologiju koja im je na raspolaganju, kaže Filipović.

Sve više maturanata bira B razinu, Filipović: Nisu krivi maturanti, pa sve ekonomije traže B razinu Matematike

Kada su u pitanju maturanti i upisi na fakultete, jedan od ključnih problema, istaknuo je Filipović, je nesrazmjer upisnih kvota i broja maturanata koji konkuriraju za ta mjesta. U posljednjih nekoliko godina i sam je isticao još jedan podatak vezan uz upise – da na državnoj maturi raste omjer maturanata koji odabiru B razinu mature na predmetima na kojima ona postoji.

- Tu apsolutno ne krivim maturante. Naprosto se na to odlučuju prema onome što fakulteti traže. U tom pogledu vidim problem, uvjetno rečeno, u onim fakultetima koji doista, s obzirom na svoj program, to ne bi trebali činiti. Primjerice, nezamislivo mi je da tehnički fakulteti imaju osnovnu razinu Matematike. Reći ću nešto što sam rekao javno već nekoliko puta – sve ekonomije u Hrvatskoj i svi programi traže osnovnu razinu Matematike. Bojim se što će se dogoditi s našim financijama kada takvi završe studij i postanu ministri financija, ali to zasigurno nije dobar pokazatelj, rekao je Filipović.

Upisne kvote bujaju

Na ovogodišnjim upisima na fakultete bilo je ponuđeno 40.445 mjesta, a kada se oduzmu kandidati koji su ostvarili pravo upisa na ljetnom i jesenskom roku, prazno je ostalo oko deset tisuća mjesta. Teško je u takvoj situaciji ne steći dojam da fakultet u Hrvatskoj može upisati svatko, pa i kandidati koji nemaju set kompetencija da bi završili studij.

- Da, to se događa posljednjih godina, a uzroka je nekoliko – demografske tendencije u svakom slučaju, smanjenje broja djece koja mogu upisati fakultet. Međutim, nama na studijima u tehničkom području dodatnu neizvjesnost stvara i umjetna inteligencija. To je nešto što druge grane još nisu osjetile u tolikoj mjeri, ali sigurno će osjetiti, a to je neizvjesnost oko kasnijeg pronalaska posla. Mi jesmo djelomice osjetili pad interesa za informatičke studije, što se događa i u cijelom svijetu. Ali i dalje ustrajemo na višoj razini Matematike, pogotovo za sveučilišni studij. Smatramo da je to danas još važnije baš u pogledu utjecaja umjetne inteligencije gdje se sve više očekuje od studenata da kritički promišljaju i imaju analitički i algoritamski način razmišljanja pa da mogu zadati pravi upit umjetnoj inteligenciji. Objektivno se podloga toga nalazi u matematici, kaže Magdalenić.

Roditelji zovu fakultete, ali i NCVVO

Proteklih godina u javnost dospijeva sve više situacija u kojima su fakulteti, a nedavno i vojska, upozoravali na pretjeranu uključenost roditelja u procese. Magdalenića smo pitali primjećuju li na FOI-ju da se roditelji sve više uključuju u upise i studiranje svoje djece.

- Da, roditelji su danas više zaštitnički nastrojeni nego što su nekada bili. Nama su nekada više prepuštali samostalnost. Zovu za informacije, ali rekao bih da je to nekakva normalna briga. Ali nakon upisa ih više nema. Čak i ako žele doći, a bilo je takvih slučajeva, mi im ne smijemo dati informacije, pa se šokiraju. Kažemo im da su studenti punoljetni i da ne smijemo davati informacije, kaže Magdalenić.

Filipović navodi da je slično i u NCVVO-u tijekom državne mature.

- Često dolazimo u situacije gdje nam se javljaju roditelji, a radi se uglavnom o punoljetnim učenicima. Međutim, nedavno objavljeni rezultati istraživanja TALIS, prema iskazu naših učenika, govore o tome da je trend brige roditelja opada, a da trend učitelja i nastavnika raste. Prema našem iskustvu, roditelji se uključuju kada bi doista trebali prepustiti svojoj djeci, maturantima, da rješavaju nastale situacije. Ni mi kao Centar ne smijemo komunicirati s drugom stranom ako je učenik punoljetan, što maturanti jesu, kaže Filipović.

FOI nudi mosne kolegije onima koji 'zapnu' s prvim ispitima

No, što kada neki maturant uspješno riješi maturu i upiše studij, a onda zapne na prvim kolokvijima i ispitima – uočavaju li fakulteti takve brucoše i mogu li im pomoći? Prodekan Magdalenić kaže da na FOI-u prate rezultate novih studenata i razvijaju alat u tom smjeru.

- Alat se zove 'Learning Analytics' kroz koji pokušavamo na vrijeme vidjeti gdje je koji student zapeo i preporučiti mu neke mjere. Recimo, neke od mjera koje znamo primijeniti su mosni kolegiji – to su kolegiji na kojima studenti nadoknađuju pojedino znanje, a uobičajeno je to iz matematike ili programiranja. Tako da student može izabrati i paralelno pohađati još jedan predmet na kojem, možemo reći, uravnotežujemo znanje iz srednjih škola, zaključuje Magdalenić.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.