Jedna vještina istaknut će vas među stotinama kandidata s istom diplomom: 'Stvaramo takve pojedince'

Ništa menza, studentski dom, stipendija i 'besplatno' zdravstveno osiguranje. Završetkom studija studenti gube niz prava koja su dotad uživali, ali i svakodnevicu na koju su navikli, što često rezultira i krizom srednjih dvadesetih. Nema više ni studentskog ugovora - pred njima je sada izlazak na tržište rada.

Kako preživjeti transfer s faksa na posao? Upravo je to bila tema jednog od panela na ovogodišnjoj konferenciji portala srednja.hr 'Idemo u srednju!'. Svoje iskustvo podijelili su Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČAR-u, Ivan Vidović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT) i Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Viktor Lučić, Ivan Vidović, Marko Šoštarić, tvrtka | foto: Hrvoje Boudain, Canva

Koje vještine čine razliku?

Diploma je u ovom slučaju, navodi Vidović, ulaznica na tržište rada. Nužni uvjet za natječaj. No, koje su to vještine bi mogle činiti razliku među kandidatima? Za područje računarstva, ali i brojna druga, ovaj profesor navodi da su to kritičko i analitičko promišljanje te temeljna inženjerska znanja, osnove nekog područja. Sa sve bržim razvojem umjetne inteligencije (AI) i sve učestalijim korištenjem tih alata, moramo znati kako provjeriti točnost odgovora koje dobijemo.

- Moramo propitati te odgovore, moramo razumjeti temelje da bismo znali jesu li točni, a ne slijepo vjerovati rezultatima, ističe Vidović.

Smatra da FERIT, ali i drugi fakulteti stvaraju upravo takve pojedince jer se prilagođavaju trendovima. Shvaćaju da je korištenje AI-ja u porastu i da studente moraju obrazovati da kritički razmišljaju jer drukčije neće moći funkcionirati. To čine projektnim zadacima i timskim radom.

- Učimo ih da promišljaju o rezultatima koje dobiju, da te rezultate ne uzimaju zdravo za gotovo, da ih elaboriraju, znaju objasniti, pojašnjava Vidović.

Koja je tajna (dobrog) CV-a?

Diploma je tu, što sada? Za prijavu za posao trebat će vam životopis. Tajnu o tome što se događa s CV-jem kada ga poslodavac primi otkrio je Lučić. Njegovim riječima, stručnjaci koji čitaju prijave, primjerice oni u ljudskim resursima, vaš životopis mogu pročitati i između redaka. Stoga (mladima) savjetuje da ga napišu tako da otkriju i neki osobni touch. Kako kaže, regruteri uvijek traže ono nešto čime će prepoznati da osoba ima motivaciju da nešto odradi.

- Mislim da su kompetencije tu čak, neću reći malo manje bitne, ali ono što vrijedi više od znanja koja ste akumulirali su mindset i motivacija. Znanja se i tako moraju nadograđivati. Znači, ako vam je motivacija zdrava, onda ćete se i prilagoditi potrebama posla i usavršavati se, učiti. Fakultet je samo prva stepenica u cijelom tom procesu. I znajte kad pišete životopis da je osoba koja ga čita pročitala tisuće takvih i da će prepoznati prazne riječi, odnosno generičku formu, pa čak i ako je napisana najboljim alatom, jer i drugi pišu s alatom. Oni koji čitaju to znaju prepoznati, upozorava Lučić.

Learning by doing

Iako Lučić kaže da je fakultet samo prva stepenica, valja se zapitati postoji li razlika između kandidata koji su završili samo prijediplomski i onih koji su završili diplomski studij. Šoštarić je mišljenja da 'u onoj najfinijoj inženjerskoj djelatnosti trebamo pet godina studiranja', odnosno da ne bi bilo loše završiti i diplomski studij.

- Mogu se neke jednostavnije stvari raditi i sa završenim prijediplomskim, ali nekako mislim da je taj zaokruženi ciklus od pet godina bolja kompetencija za ozbiljne inženjerske aktivnosti kasnije u karijeri, objašnjava Šoštarić.

Na Fakultetu prometnih znanosti transformirali su studijske programe, a metode poučavanja su, prema riječima dekana, inovativne bazirane na učenju kroz rad. Smanjili su udio 'klasične nastave u kojoj stariji profesori drže predavanja, a studenti slušaju'. Zamijenili su ga eksperimenti i projekti. Razvoj kompetencija za tržište rada potiči i studentskim naticanjem Transportikum. Svake godine 10-ak tvrtki iz prometa, logistike ili aeronautike studentima daju neki konkretni zadatak. Studenti iz tima koji najbolje riješe zadatak za pojedinu firmu dobivaju priliku da tamo odrade praksu, zaposle se ili dobiju neku drugu vrstu nagrade, poput stipendije za odlazak u inozemstvo i slično. Treća stvar je Ured za stručnu praksu i razvoj karijera.

- Tamo studenti dobivaju one soft skillse za odlazak na tržište rada, učimo ih kako pristupiti razgovoru za posao, kako napraviti dobar životopis, kako izbrusiti vještine koje su univerzalno potrebne na tržištu rada... Mislim da kroz te aktivnosti već tijekom prijediplomskog studija postaju kompetentni za izlazak na tržište rada i da možemo reći da je to neka neformalna potvrda da su spremni raditi, naglašava Šoštarić.

'Nije cilj da odmah zacrtate tu putanju'

Vidović dodaje da mladi danas imaju jasnije izražene stavove, znaju što žele i više se bore kako bi to ostvarili.

- Pokušavaju doći do svojih prava, recimo to tako. To mi se čini kao pozitivna karakteristika, jer će se kasnije u poslu lakše snaći i izboriti, argumentirano razgovarati o nekakvim problemima na poslu i slično, smatra Vidović.

Lučić dodaje da je za studente najvažnije prepoznati svoj sustav vrijednosti u datom trenutku, a onda ga nadograđivati kroz vrijeme. Uspoređuje to sa svojim poslom.

- Vi ne pišete strategiju za šest godina zato što ste sigurni da će se to tako dogoditi, nego zato da imate putanju koja vas vodi prema cilju, a onda se prilagođavate ovisno o tome što se u stvarnosti događa. Dakle, smatram da ne možete i nije cilj da odmah zacrtate tu putanju. Kao što smo vidjeli, zbog tehnoloških promjena, promjena na tržištu rada i demografske situacije nemoguće je da se plan koji napišete u glavi s 20 godinom stvarno realizira. Mislim da je najvažniji taj interni sustav, intrinzična motivacija. (...) U ovom trenutku me zanima to, želim to, to me motivira i u tom smjeru idem, dok ne vidiš neke nove horizonte i parametre pa se onda prilagođavaš, poručuje Lučić.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.