Kako iz srednje škole u Europski parlament? 'Studij mi bez toga ne bi bio isti'

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15:40 2 h 16.11.2026
16. studeni 2026.
Europski parlament već 10 godina dolazi u škole kroz projekt sličan građanskom odgoju, a učenici imaju priliku i posjetiti Strasbourg.
Proteklog petka održali smo svoju šestu obrazovnu konferenciju, koja je ove godine nosila naziv ‘Idemo u srednju’, i ujedno proslavili 15. rođendan našeg portala. Na konferenciji je bilo riječi o raznim temama, od toga kakvi učenici dolaze na fakultet do mentalnog zdravlja srednjoškolaca. Naše škole Europi je pak približio panel ‘Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?’.
Na panelu je glavna tema bio EPAS - Program škola ambasadora Europskog parlamenta. Cilj programa je upoznavanje učenika s demokracijom i radom europskih institucija te poučavanje o tome kako postati aktivnim članovima zajednice. U sklopu programa učenici odlaze i u posjet Europskom parlamentu u Strasbourgu. Projekt je započeo prije 10 godina, a danas su u njega uključene 72 srednje škole u Hrvatskoj i više od 2.500 škola u Europskoj uniji.
- Ponosni smo što smo prisutni u svim županijama. U svakom kutku Hrvatske postoji škola ambasador. Profesori, takozvani ambasadori seniori, i učenici, ambasadori juniori, zajedno provode aktivnosti u školama. Zato mi je drago da ćemo danas čuti kako to izgleda u praksi, rekla je u uvodnoj riječi voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Maja Ljubić Kutnjak.
Moderator panela bio je voditelj projekta EPAS u Hrvatskoj Marko Boko, a na panelu su sudjelovali Eli Pijaca Plavšić, sociologinja i samostalna savjetnica, Marijeta Bagat, studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, te Ivana Plazonić, nastavnica II. gimnazije u Zagrebu.
Marijeta je ove godine završila školovanje u IV. gimnaziji Marka Marulića u Splitu, a tijekom školovanja pohađala je EPAS-ov program.
- EPAS obuhvaća razne konferencije, projekte, suradnje i mobilnosti za mlade. I škole međusobno surađuju na jako visokoj razini. Moja škola bila je veoma aktivna zahvaljujući mojoj profesorici Nataliji Palčić. Smatram da bi mi, da nije bilo EPAS-a u mojoj srednjoj školi, najviše nedostajala praktična primjena znanja. U školama učimo dosta o teoriji EU-a, funkcioniranju europskih institucija u Hrvatskoj i EU-u, participaciji mladih i politici u svakodnevnom životu, a EPAS mi je dao priliku da svu tu teoriju primijenim u praksi. Moje studiranje ne bi bilo isto bez EPAS-a i tko zna bih li uopće znala čime se želim baviti u budućnosti, opisala je Marijeta.
U II. gimnaziji EPAS je prisutan od samog svog začetka, a kroz program je, prema riječima profesorice Plazonić, prošlo oko 450 učenika. Istaknula je da učenici kroz program postaju sigurniji u sebe, uče voditi projekte i pokretati inicijative, postavljati kvalitetna pitanja, pratiti što se događa oko njih i na to reagirati.
- EPAS pomiče granice i odmiče se od tradicionalne učionice. Nastava je usmjerena na neformalni pristup u kojem učimo kroz radionice, simulacije, debate, inicijative i druženje s ambasadorima iz drugih škola i država. Inače kao nastavnici nemamo vremena raditi na taj način, a EPAS to omogućuje, opisala je profesorica Ivana Plazonić.
Profesorica Eli Pijaca Plavšić na kraju svake školske godine provodi dubinsko istraživanje EPAS-ovih aktivnosti. Podsjetila je da je projekt pokrenut 2016. godine sa samo 14 uključenih škola, što znači da se u 10 godina u projekt uključilo čak 58 novih škola.
- Naši ambasadori proveli su oko 50.000 aktivnosti na terenu, a bilo je uključeno više od 8.000 mlađih ambasadora. Svake godine gledamo kako ovaj program mijenja percepciju Europske unije kod učenika. Prema podatku iz prošle godine, 82 posto učenika kaže da je program pozitivno utjecao na njihovu percepciju Europske unije. U Hrvatskoj nedostaje sadržaja građanskog i političkog obrazovanja koji utječu na formiranje stavova. Reformom strukovnog kurikuluma učenici ostaju bez PiG-a jer je taj predmet iz obveznog prešao u izborni modul, a upravo je Europska komisija prije dvije godine izdala akcijski plan u kojem su građanska i politička pismenost navedene kao temeljne vještine, napomenula je Eli Pijaca Plavšić.
Napomenula je da su, za razliku od većine učenika, polaznici EPAS-a zainteresirani za političke teme te da su im polaznici programa u više navrata pri njegovu završetku rekli kako žele postati zastupnici u Europskom parlamentu.
Voditelj panela Marko Boko istaknuo je da su većina škola ambasadora upravo strukovne škole, čime se u njih donosi drugačiji oblik ‘europskog građanskog odgoja’. EPAS je dostupan i u ruralnim sredinama, pa čak i na otocima.
Za Marijetu Bagat, međutim, povezanost s Europskim parlamentom nije završila s EPAS-om. Kaže da mladi ambasadori imaju priliku ostati povezani s programom i nakon završetka srednje škole. Tako je prije dva tjedna u Bruxellesu sudjelovala na programu ‘Together EU Leadership Academy’, na kojem su studenti iz Europe razmjenjivali iskustva i razgovarali s europarlamentarcima.
- Tako se i nakon srednje škole EPAS može nadograđivati. Veselim se budućim konferencijama, projektima i suradnjama koje su u planu jer jednostavno želim da ova priča što dulje traje. Nije kraj završetkom srednje škole, poručila je Marijeta Bagat.
Ključnu ulogu u programu EPAS imaju ambasadori seniori, odnosno nastavnici. Profesorica Plazonić ističe da je njihova uloga drugačija od uloge u redovnoj nastavi. Oni moraju surađivati, istraživati i konstantno mijenjati program. Važno je i održavanje povezanosti s učenicima, pa je tako profesorica Plazonić istaknula da joj je jedan učenik rekao kako se ne osjeća kao da je na EPAS-u, nego u Danskoj.
- Učenici, primjerice, u nekim manjim sredinama odlaze u vrtiće i osnovne škole. Podučavaju i jako malu djecu o europskim vrijednostima. Ivana, primjerice, u II. gimnaziji puno pažnje posvećuje političkom dijalogu. U školu dolaze političari i zastupnici, a učenici se pripremaju kako bi im postavili jako teška pitanja. Imamo i aktivnosti u lokalnoj zajednici te otvaranje raznih kontroverznih tema. Prije tri godine uveli smo i vršnjačko poučavanje, a naši mladi ambasadori već su održali više od 1.000 takvih radionica, ispričala je Eli Pijaca Plavšić, navodeći samo neke od aktivnosti programa.
Vrhunac EPAS-a je natječaj za program Euroscola, u sklopu kojeg učenici posjećuju Europski parlament u Strasbourgu i sudjeluju u simulaciji njegova rada. Prošli tjedan objavljeni su i novi materijali za EPAS-ove edukatore, dostupni na njihovim mrežnim stranicama.
- Sve što radimo, radimo kako bismo Europu iznijeli iz našeg ureda i doveli je u svaki kutak Hrvatske. Nadamo se da to dobro radimo. Nema nas puno, ali zato kroz naše škole, multiplikatore, kako ih zovemo, medije, content creatore, da ne kažem influencere, i brojne druge partnere nastojimo doći u svaki kutak Hrvatske, gdje nas možda fizički i nema, zaključio je Marko Boko.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.
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