Koliko je strašan transfer s faksa na posao: 'Diploma je ulaznica'

Fleksibilan raspored, preskakanje predavanja, skuhan ručak u menzi, popusti, godišnji na poslu kad god to poželiš - sve to čini studentski život. No, nakon diplome dolazi vrijeme za novu rutinu. Umjesto predavanja i studentskih obveza čekaju te radno vrijeme, poslovni zadaci i odgovornost prema poslodavcu.

Kako se prilagoditi novom načinu života i što je potrebno kako bi se što uspješnije napravio transfer s fakulteta na posao? O tome se razgovaralo na jednom od panela obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!', pod nazivom 'Kako preživjeti transfer s faksa na posao?'.

Jedan od panelista bio je Ivan Vidović, prodekan na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT). Tijekom panela odgovorio je na pitanje koje su vještine danas potrebnije nego prije te kako se visoko obrazovanje prilagođava promjenama na tržištu rada.

- Zbog sve većeg korištenja alata umjetne inteligencije, studente nastojimo obrazovati da kritički razmišljaju. To radimo kroz projektne zadatke, timske radove, učimo ih da promišljaju o rezultatima koje dobiju bilo da su sami došli do njih ili putem umjetne inteligencije te da ih znaju elaborirati i objasniti, govori prodekan.

Osim razvoja kritičkog i analitičkog razmišljanja, prodekan Vidović navodi i važnost vladanja temeljnim znanjima struke. Osnovna znanja utječu na kvalitetu rada, ali u vremenu umjetne inteligencije omogućuju i prepoznavanje netočnih informacija koje takvi alati mogu ponuditi.

- Alate umjetne inteligencije koristimo da nam daju odgovor ili riješe neki problem, ali mi moramo propitati te odgovore. Zato je ključno razumjeti temelje kako bi znali koliko je dobiveni odgovor točan, a ne slijepo vjerovati rezultatima.

Diploma je ulaznica, ali nije jedino što je važno

Razvoj umjetne inteligencije mijenja način na koji se obavljaju brojni poslovi, a sve se češće postavlja pitanje koliko su znanja stečena tijekom studiranja primjenjiva u poslovnom svijetu. Uz to, mladi se susreću s izazovima prvog zaposlenja i prilagodbe očekivanjima poslodavaca. Ipak, Vidović smatra kako diploma i dalje ima važnu ulogu pri zapošljavanju.

- Rekao bih da je diploma ulaznica. To je nužni uvjet za natječaj.

Uz ovaj panel, sudionici na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' koja se održala 6. studenog u Hotelu International imali su priliku slušati o razno raznim temama iz obrazovanja. Obrazovnu konferenciju organizirali smo radi proslave 15. rođendana portala srednja.hr.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.