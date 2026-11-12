Dekan o budućnosti prometa: Današnji studenti radit će poslove koji još ne postoje

Prije su konji bili glavno prijevozno sredstvo, a danas ih uglavnom imamo za zabavu. Prema dekanu Fakulteta prometnih znanosti, jednako bi u budućnosti mogla proći i vožnja automobila. Umjetna inteligencija već sada mijenja promet i mobilnost, a to otvara pitanje što će raditi generacije koje tek ulaze na fakultete i tržište rada.

Na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’ tijekom panela ‘Kako preživjeti transfer s faksa na posao?’ dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Marko Šoštarić govorio je o tome što mlade čeka nakon diplome u doba umjetne inteligencije.

- Kad budu za 20 godina u punoj karijeri, vjerojatno će raditi poslove koji danas ne postoje. Bitno je da naučite što bolje učiti jer će vam diploma biti ulaznica za cjeloživotno obrazovanje, rekao je dekan Šoštarić.

Dodao je da je Fakultet prometnih znanosti prije dvije do tri godine promijenio sve studijske programe, no da bi ih zbog brzine promjena trebalo ponovno modernizirati. Ističe da je umjetna inteligencija u posljednje dvije godine napravila revoluciju u prometu i mobilnosti.

- Autonomna vozila, nešto što je prije bilo najkompleksnija radnja u prometu, to danas umjetna inteligencija radi potpuno dobro, čak u puno situacija bolje nego čovjek, objasnio je Šoštarić.

Ne isključuje ni da za desetak do petnaest godina nećemo više sami voziti, a automobile bismo mogli imati za zabavu, kao što danas imamo konje. Zabrinut za studente ipak nije jer će autonomne sustave i dalje trebati osmisliti.

- Trebat će ih dizajnirati, projektirati, programirati. Tu će puno pomoći umjetna inteligencija, ali prometni inženjer morat će udahnuti kreaciju i osnovne parametre za taj prometni sustav, dok ne osmislimo teleportaciju, zaključio je dekan.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.