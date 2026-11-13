Ponekad je dovoljno prestati gledati samo dijagnozu i vidjeti dijete. Jakovljeva priča dokaz je toga

- Ovo je priča o Jakovu i svemu onome što jedno dijete može kada se prestane gledati samo dijagnoza i upozna se dijete i njegove mogućnosti. Jakov je iznimno talentiran umjetnik. Crtanje razvija od malih nogu, prvo u pijesku i na zidovima, a zatim na papiru. Svojim crtežima govori ono što ne može izreći riječima. Njegovi su likovi sada već prepoznatljivi i zaživjeli su kao lutke. Odkad ga znam jasno crtežima prikazuje svoje želje. Oduvijek mu je želja bila imati svoju slikovnicu i oživjeti svoje likove u predstavi. Njegove želje su ispunjene.

Rečenice su ovo iz jedne od najupečatljivijih prijava pristiglih na naš ovogodišnji natječaj za Zlatnu kredu, nagradu koju portal srednja.hr dodjeljuje istaknutim učenicima, učiteljima, studentima i profesorima. Napisala ih je Adriana Piljek, učiteljica Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici, nominiravši za ovu nagradu Jakova Kneževića, učenika 7. razreda u svojoj školi.

- Učenik je to koji živi u svome svijetu, svijetu autizma, ali nas pomalo pušta u njega i pokazuje nam sve njegove ljepote. Na svoj način, navela je Piljek u prijavi.

'On ne ruši zidove velikim riječima. Ruši ih svojim radom'

Upravo u kategoriji učenika Jakov je nagrađen Zlatnom kredom na ovogodišnjoj konferenciji ‘Idemo u srednju’ portala srednja.hr. Osmijeh na Jakovljevu licu i njegova radost u trenutku kada je proglašen dobitnikom dirnuli su sve okupljene, a dvoranom se prolomio glasan pljesak.

Osim što se ističe po svom umjetničkom talentu, Jakov je iznimno drag mladić i uvijek spreman pomoći drugima. Kad netko od njegovih vršnjaka poželi da mu Jakov nešto nacrta, on uzima olovku u ruke i baca se na posao. Možda nema isti put školovanja kao njegovi prijatelji, ali, kaže njegova učiteljica, ima nešto što je teško naučiti iz knjiga: snagu da ponovno pokuša, dobrotu prema drugima, upornost i vjeru u ono što može stvoriti.

- On ne ruši zidove velikim riječima. Ruši ih svojim radom. Sjedne, uzme olovku i crta. I često to radi s osmijehom na licu. Možda upravo zato Jakov može biti primjer svima nama. Jer pokazuje da se prepreke ne moraju uvijek ukloniti da bismo krenuli naprijed. Ponekad samo treba pronaći svoj način da ih prijeđemo. Dokaz je da autizam ne mora biti kraj puta. Moguće je iz njega izrasti nešto čudesno, kao što je to uspio Jakov, navela je Piljek.

Jakovljevi crteži | foto: privatna arhiva

'Dobar je prijatelj, brižan brat i dijete koje se iskreno raduje malim stvarima'

Zasigurno nema osobe koja poznaje Jakova bolje od njegove majke Vedrane Knežević. Slično kao i Jakovljeva učiteljica, opisuje ga kao toplog i dobroćudnog trinaestogodišnjaka. Navodi, ne voli komplicirati, a važno mu je da stvari imaju svoj red i da se poštuju dogovori.

- Dobar je prijatelj, brižan brat i dijete koje se iskreno raduje malim stvarima. Voli školu, svoju učiteljicu, pomoćnicu Željku i prijatelje. Posebno ga vesele odlasci s tatom u kafić, zajedničke šetnje, kuglanje i putovanja. Jako voli more, a veseli se i svom rođendanu. Posebno voli prosinac i Božić, koji je naš najdraži obiteljski mjesec, vrijeme okupljanja, rođendanskog slavlja i zajedničkih trenutaka. Ovaj će biti još posebniji jer je 4. prosinca 2026. u CKM Zagreb promocija njegove nove slikovnice ‘Božićno čudo’, čiji tekst potpisuje Kim Verson. Jakov s nestrpljenjem broji dane. Jakovu su za sreću često dovoljne sasvim obične stvari: sladoled, šetnja, igra s bratom, zagrljaj ili vrijeme provedeno s obitelji. On nas svakodnevno podsjeća da sreća ne mora biti komplicirana i da se često krije upravo u malim stvarima, tako na naše pitanje kako bi Jakova opisala nekome tko ga ne poznaje odgovara Jakovljeva majka Vedrana.

Prisjeća se i Jakovljevih prvih crteža – oduvijek je to bilo nešto što mu je posebno. Dok su se ona i suprug bavili terapijama, razvojem komunikacije, svakodnevnim učenjem i pripremom za školu, crtanje je bilo nešto čemu se Jakov spontano vraćao.

- Njegovi prvi crteži bili su vrlo jednostavni, a s vremenom su njegovi likovi postajali sve detaljniji i prepoznatljiviji. Iza toga stoje svakodnevni rad, vježba i njegova velika upornost. Jakov je pravi mali radnik. Ono što nas posebno fascinira je to što njegovo crtanje gotovo nikada ne prestaje. On uvijek želi još. Ponekad smo i mi roditelji umorni i pomislimo da bi trebao malo predahnuti, ali on ponovno traži svoje bojice i papir. Za njega crtanje nije samo aktivnost, nego ljubav i strast. Svaka nova slikovnica, izložba ili projekt donose mu veliko veselje. Mi ga jednostavno pratimo u onome što voli, ističe Knežević.

Njegovi likovi oživjeli su i u predstavi

Dodaje i da Jakova veseli svaka nagrada, ali posebno je sretan kada svoj crtež nekome pokloni i obraduje tu osobu. Jedna od najvećih želja ostvarila mu se kada su njegovi likovi oživjeli u predstavi ‘Dugi dol 12 (Jakovljeva priča)’ Kazališta Virovitica. Njima je kao roditeljima, pak, najvažnije upravo to da je Jakov sretan, zadovoljan i da ima priliku raditi ono što voli.

- U tome ima našu potpunu podršku, kao i podršku svoje učiteljice, pomoćnice Željke i svih ljudi koji ga okružuju. Vjerujemo da dijete koje je sretno, zadovoljno i koje ima slobodu stvarati može pomaknuti vlastite granice. Mislim da Jakovljevu sreću najbolje opisuju fotografije na kojima prima svoje nagrade. Njegov osmijeh govori sve. Nije važno o kakvom je priznanju riječ, svako ga jednako razveseli, ističe Knežević.

Jakovljev nakon što mu je uručena Zlatna kreda | foto: privatna arhiva

Jakovljevo odrastanje nije išlo istim putem kao kod većine djece, opisuje naša sugovornica. Naime, ono što mnoga djeca usvajaju spontano, Jakov je morao učiti postupno, uz puno ponavljanja, strpljenja i svakodnevnog rada.

- Od najranije dobi bili su mu važni red, pravila i rutina, a puno smo radili na komunikaciji, svakodnevnim vještinama i snalaženju u okolini. Ništa od toga nije došlo preko noći. Ponekad su za ono što smo očekivali da će naučiti u kratkom vremenu bile potrebne godine. Danas smo ponosni na svaki njegov pomak, na njegovu samostalnost, komunikaciju i sve ono što mu je nekada predstavljalo izazov. Važno je znati da se iza napretka često krije puno nevidljivog rada, ističe Knežević.

'Djeca s autizmom imaju svoje mogućnosti, interese i talente koje treba prepoznati i podržati'

Puno im, kaže, znači što Jakov ima podršku škole i što se ondje osjeća prihvećeno, a nas je zanimalo i što je Jakov naučio svoje roditelje i bližnje.

- Jakov nas je naučio da ne trebamo uvijek tražiti velike stvari da bismo bili sretni. Mi odrasli često smo u žurbi i stresu pa mnoge trenutke uzimamo zdravo za gotovo. On nas svakodnevno podsjeća da zastanemo i uživamo u onome što imamo. Naučio nas je i strpljenju, dosljednosti i tome da svatko ima svoj tempo i svoj način na koji uči i napreduje, ističe Knežević.

Zlatna kreda, ističe za kraj, i za Jakova i za obitelj veliko je priznanje i svojevrstan pečat na sve ono što je godinama radio i stvarao. Jakov se danima veselio odlasku na finale, a obitelji je posebno drago što je prepoznat njegov dugogodišnji trud, upornost i talent.

- Voljeli bismo da ljudi iz Jakovljeve priče shvate da djeca s autizmom imaju svoje mogućnosti, interese i talente koje treba prepoznati i podržati. Iz vlastitog iskustva posebno bismo istaknuli važnost vizualne podrške, jasnih pravila, rasporeda i svakodnevnog ponavljanja. To su stvari koje mogu napraviti velike pomake, uz puno strpljenja i vremena. Svako je dijete drugačije i važno je pronaći način koji njemu odgovara. Zlatna kreda Jakovu znači jako puno. Donijela mu je veliko veselje, ali i dodatni poticaj. Vjerujemo da će mu biti veliki vjetar u leđa i lijepa uspomena na sve što je do sada postigao. A nama je najvažnije da nastavi biti sretan, da uživa u onome što radi i da zna kako u svemu što voli ima našu bezuvjetnu podršku, podcrtava Jakovljeva majka.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.