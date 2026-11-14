Direktor iz KONČARA mladima: Radite ono što vas zanima i ne brinite previše

Životopis napisan najboljim alatom još uvijek može zvučati generički. Barem tako upozorava Viktor Lučić iz KONČARA, prema kojem stručnjaci za selekciju prepoznaju prazne riječi, a važnije od toga su motivacija i način razmišljanja.

Na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’ tijekom panela ‘Kako preživjeti transfer s faksa na posao?’ govorio je i Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČARU. Razgovor se vodio o tome kako mladi trebaju gledati na budućnost u vremenu kad se tržište rada brzo mijenja.

Poručuje mladima da ne trebaju biti anksiozni oko karijere

Lučić je istaknuo da neki mladi od početka znaju što žele, no da se ostali ne trebaju opterećivati, nego voditi onime što ih zanima i motivira. Dodao je da je to ujedno i njegova životna priča.

- Možda svakoga treba pogledati u sebe i vidjeti: u ovom trenutku me zanima ovo, to me motivira, to želim raditi i u tom smjeru ići, dok ne vidiš neke nove horizonte, nove parametre, pa se onda kalibriraš, rekao je.

Smatra da je budućnost nemoguće planirati unaprijed te da zato ne treba biti anksiozan. Svijet se mijenja brže nego ikad.

- Još ne znamo koje će mogućnosti svijet otvoriti za godinu, dvije, a kamoli za pet ili deset godina. Sve se toliko brzo mijenja da će sve što danas zapišete za par godina možda biti potpuno zastarjelo, zaključio je Lučić.

Što se događa s vašim životopisom?

Govorio je i o tome što se događa sa životopisima kad stignu u kompaniju. Mladima savjetuje da u životopis unesu osobni pečat, jer stručnjaci za selekciju znaju čitati i između redaka te traže motivaciju i drive kandidata.

- Kad pišete životopis, znajte da ga je osoba koja ga čita pročitala tisuće puta i da će prepoznati prazne riječi i generičku formu, čak i ako je napisana najboljim alatom. I drugi pišu s alatom, a oni koji čitaju to znaju prepoznati, upozorio je Lučić.

Kompetencije su, dodaje, važne, ali motivacija i način razmišljanja na kraju vrijede više. Ističe da je u različitim sustavima iznova uočio da mindset i motivacija vrijede više od akumuliranog znanja jer se ono stalno nadograđuje. Fakultet zato treba gledati kao početak, a ne kraj učenja.

- Ako vam je motivacija zdrava i znate je prepoznati u sebi, prilagodit ćete se potrebama posla, usavršavati se i učiti. Fakultet je praktički tek prva stepenica u tom procesu, istaknuo je.

Lučić je u KONČAR došao u ljeto 2023., a većinu karijere proveo je na rukovodećim pozicijama u telekomunikacijskom sektoru. U KONČARU je zadužen za strateško planiranje, razvoj poslovanja, EU projekte i održivost.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.