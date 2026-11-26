Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih još od 2022. godine najavljuje novi zakon u području obrazovanja. Sadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju datira na 2008. godinu i ima 16 izmjena. Krajem 2024. godine Ministarstvo je odlučilo da će umjesto novog krovnog Zakona o odgoju i obrazovanju donijeti dva nova zakona - Zakon o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju te Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. No, to se još nije dogodilo, a nedavno je posao odgođen za 2027. godinu.

Karin kaže da je donošenje kompleksno, najavio reformu gimnazija: 'Preopterećenost učenika je velika'

Upravo je to bila tema panela 'Dva nova zakona, ista stara pitanja?' na našoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju' u studenome. Momira Karina, ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, pitali smo na panelu gdje je zapelo u Ministarstvu obrazovanja oko donošenja zakona.

- Nije zapelo, zašto bi zapelo? Stalno smo u tim promjenama i izmjenama. Kada donosite zakon koji mora biti provediv u cijelom sustavu, od najmanje do najveće škole, onda je to prilično kompleksno i nije jednostavno, što ne opravdava ovaj dio. Bilo je najave donošenja zakona. No, moja je ideja bila da se ide u dva nova zakona jer osnovno i srednje obrazovanje ima svoje različitosti. To su dva različita sustava. Osnovne škole idu u veliku reformu cjelodnevne škole i da bi ona mogla živjeti, trebamo zakon koji to neće kočiti zbog srednjoškolskog dijela. A u srednjim školama treba više horizontalne i vertikalne prohodnosti. Zato dva zakona, kako specifičnosti jednog i drugog sustava ne bi smetale jedno drugom, odgovorio je Karin.

Karin je istaknuo da su zakoni tu zbog učenika. Pri njegovu donošenju moraju misliti na cijeli sustav, ali na prvo mjesto stavljaju učenika, ističe. Oni su ti zbog kojih smo svi mi ovdje i zbog kojih se pišu svi propisi, izdvojio je. Naveo je da su radne skupine za oba zakona imenovane te da Ministarstvo priprema radni materijal koji će dati radnim skupinama. Kasnije se dotaknuo reforme gimnazija.

- Gimnazije su sada na redu. Ozbiljnije se trebamo pozabaviti reformama unutar gimnazijskih programa. Preopterećenost učenika je velika. Možda je dio sadržaja i kurikula nepotreban. Zakoni daju okvire, a potom ćemo zajedno sa strukom osmisliti reformu. Svrha gimnazija treba biti da u njih dolaze najbolji i najkvalitetniji učenici koji žele nastaviti studirati. Neki kurikuli koji su sada obvezni u gimnazijama možda nisu potrebni u takvom obliku i tu možda učenici s pravom protestiraju, kazao je Karin na našu opservaciju kako se učenici često žale na preopterećenost u gimnazijama.

Momir Karin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | foto: Hrvoje Boudain

Šprem: 'Sve ove izmjene pokazatelj su da nema permanentne i kvalitetne politike'

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem na panelu je kazala kako se više ne poštuje trokut uspjeha u obrazovanju i da odvjetnici sve češće dolaze u školu umjesto roditelja. Prosvjetna inspekcija poništava ocjene, nastavila je te se direktno radi na rušenju digniteta struke. Ministarstvo pri tome žmiri na te probleme, iznijela je.

- Još u 2022. godini osnovana je radna skupina za donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju i cilj je bio da se donese novi zakon. U konačnici nije izašao novi zakon, već njegove izmjene i dopune. Brzinska ad hoc izmjena zakona napravljena je da bi se uvela jednosmjenska nastava. Sve ove izmjene, njih 16, pokazatelj su da nema permanentne i kvalitetne politike kako urediti obrazovni sustav. Već se samo po potrebi korigira zakon i ne ulazi se u bit zakona kako bi se on popravio i napravio kvalitetan zakon, objasnila je Šprem.

Šprem je razjasnila kako nije samo zakon problem, već i niz drugih propisa u ingerenciji Ministarstva koje treba korigirati i promijeniti. Kritizirala je Ministarstvo po pitanju evaluacije cjelodnevne škole te objasnila kako ne izvršavaju svoje obveze. Karin je uzvratio da redovito prate program. Šprem je istaknula kako ovo nije prva reforma gdje se ne dobivaju povratne informacije koje bi bile dobar temelj za korekciju. U novom zakonu želi da se riješi pitanja transparentnosti zapošljavanja, mogućnosti penalizacija u slučaju kršenja kolektivnih ugovora i da se uredi sustav zbrinjavanja organizacijskih viškova​.

Sanja Šprem, Sindikat hrvatskih učitelja | foto: Hrvoje Boudain

Dmitrović: 'Nastavnici imaju posao koji je sam po sebi težak'

Tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i ravnatelj zagrebačke XV. gimnazije Nikola Dmitrović volio bi da zakoni riješe status ravnatelja jer oni sada gube svoje staro radno mjesto nakon dva ravnateljska mandata. Također, objasnio je da danas više nitko ne želi biti ravnatelj, o čemu smo već pisali. Isto, da se zakon dotakne pitanja nedostatka nastavnika matematike i fizike te umjetne inteligencije.

Stari Zakon o srednjoškolskom obrazovanju, koji je bio na snazi od 2003. do 2008. godine, imao je odredbu o ocjenjivanju nastavnika. Pitali smo Dmitrovića treba li to vratiti.

- Nastavnici imaju posao koji je sam po sebi težak. Bilo kakvo dodatno ocjenjivanje brojčanim ocjenama može izazvati puno veće probleme, kao što se to dogodilo u Sloveniji gdje je uvođenje ocjenjivanja izazvalo probleme unutar kolektiva. Svaki nastavnik zna kako treba raditi. Čvrsto vjerujem da nastavnici kroz edukacije, usmjeravanja i usavršavanja trebaju napredovati. Nastavnik treba sam sebe samovrednovati i procjenjivati i svakim danom postajati sve bolji, istaknuo je Dmitrović.

Nikola Dmitrović, tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja | foto: Hrvoje Boudain

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.