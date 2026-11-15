Trošiti ili štedjeti? Direktorica iz PBZ-a navodi to kao krivo pitanje

Štedjeti ili trošiti? Pitanje je to koje mladi često čuju, a prema direktorici ESG-a u PBZ-u krivo je postavljeno. Jedno ne isključuje drugo, a bitno je znati zašto radimo i jedno i drugo.

Na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’ tijekom panela ‘Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?’ govorila je i Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u Privrednoj banci Zagreb. Razgovor se vodio o tome kako mladi danas uče o novcu i od koga.

Trošiti ili štedjeti?

Na pitanje poručuje li društvo više mladima da štede ili da troše, odgovorila je bez dvojbe da prevladava trošenje. Dodaje kako to nije prisutno samo među mladima.

- Neupitno je da se troši, ne samo mladima nego svima nama. Otvorite bilo kakve novine, portale, društvene mreže, televiziju, svugdje izlazi promotivni sadržaj koji vas navodi da negdje potrošite novac. Tako da tu nema poštene borbe, rekla je direktorica.

Ipak, uočava i pozitivan pomak. U posljednje vrijeme sve se češće pojavljuju sadržaji koji govore o elementima financijske pismenosti i podižu svijest o toj temi. Ističe kako je udio još takvog sadržaja neznatan, ali je dobra stvar što uopće postoji.

Štednja i trošenje se ne isključuju

Upozorila je i na to da se u javnom prostoru o novcu često govori kao da moramo birati između štednje i trošenja. Objašnjava kako jedno ne isključuje drugo.

- U svim tim sadržajima mi cijelo vrijeme pričamo ili o trošenju ili o štednji, kao da jedno isključuje drugo. To nije tako. Fokus bi trebao biti na tome da upravljamo financijama, znajući zašto štedimo i što trošimo, kako bi nam te financije bile sredstvo da živimo kako želimo živjeti, zaključila je Marina.

Marina Mesarić Radojčin više od 20 godina karijere provela je u bankarstvu, gdje je obnašala rukovodeće uloge u području upravljanja ljudskim potencijalima, internih komunikacija i korporativne društvene odgovornosti. Psihologinja je po struci, a posebno je zanima financijska pismenost.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.