Kako mladi uče o politici u školama? 'Program nije navijački'

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15:40 3 h 16.11.2026
16. studeni 2026.
Voditelj programa Škole ambasadori Europskog parlamenta je na konferenciji 'Idemo u srednju!' objasnio kako mlade uči da sami odluče o svom glasu.
Što je program Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) promijenio u hrvatskim školama? O tome se na konferenciji srednja.hr 'Idemo u srednju!' u zagrebačkom Hotelu International govorilo na panelu 'Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?'. Razgovor je moderirao Marko Boko, voditelj programa Škole ambasadori Europskog parlamenta iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
Nakon uvodnog obraćanja Maje Ljubić Kutnjak, voditeljice Ureda, te iskustava studentice Marijete Bagat, nastavnice Ivane Plazonić i sociologinje Eli Pijaca Plavšić, Boko je kroz nekoliko pitanja sažeo što EPAS jest, a što nije.
Prvo je pitanje bilo mijenja li program stav mladih prema Europskoj uniji i treba li to biti cilj. Boko je odmah naglasio da EPAS ne služi uvjeravanju.
- Program nije navijački. Mi kroz program ne obrazujemo mlade niti im govorimo što trebaju, primjerice na izborima za koga glasati, nego ih obučavamo kako da sami dođu do načina da se informiraju i donesu odluku. Ako govorimo konkretno o europskim izborima, koji su nam izrazito važni, bitno je da sami svjesno odluče dati svoj glas. A to kome će ga dati ovisi o kandidatima, koji im se moraju izravno obratiti i ponuditi nešto konkretno, rekao je Boko.
Govoreći o odnosu programa i školskog sustava, Boko se osvrnuo na pitanje je li EPAS alternativa građanskom odgoju. Zaključio je da je prije riječ o dopuni.
- Barem mislim da iz ovoga što smo danas čuli možemo zaključiti da može biti nekakva dopuna građanskom odgoju tamo gdje ga nema. Uglavnom ga nema, rekao je Boko.
Pitanje o suradnji s visokim obrazovanjem pokazalo je da EPAS ne staje na srednjoj školi. Prema Bokinim riječima, Ured Europskog parlamenta s dijelom fakulteta ima potpisane memorandume o suradnji.
- Neki fakulteti, poput Fakulteta političkih znanosti, kod nas u našim prostorijama čak održavaju neke kolegije i dovode nam svoje studentske grupe. Trudimo se ući tamo gdje nas nema kroz strukturirane programe poput EPAS-a, rekao je Boko.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.
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