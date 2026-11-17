Na panelu o tome kako mladi pričaju o novcu, profesorica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objasnila je zašto su mladi spremniji preuzeti rizik, što je opasno na društvenim mrežama i gdje bi financijsko obrazovanje trebalo početi. Kako mladi danas uče o novcu i koliko su zapravo spremni na financijski rizik?

O tome se raspravljalo na panelu 'Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?', održanom u sklopu konferencije 'Idemo u srednju!' 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Akademsku perspektivu donijela je prof. dr. sc. Marijana Ivanov s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mladi lakše prihvaćaju rizik

Ulazak mladih u svijet ulaganja nosi veće rizike, no Ivanov smatra da je to za njih ipak dobar smjer, osobito u današnjim uvjetima. Navodi kako su za mlade dobra vremena za ulaganje i svakako je dobro da ulažu.

Dodaje da su kod mladih iznosi manji, pa nema drastičnih posljedica za buduću mirovinu. Mladi su i skloniji riziku jer ne nose traume starijih.

- Kako starimo, naša averzija prema rizicima sve je veća. Mi češće propuštamo neke prilike za zaradu, a kod mladih je dobro da se u taj svijet uključuju što prije, da ako izgube novac, nauče na vlastitim pogreškama, jer će im se onda puno bolje ta štednja i investicija uplaćivati u budućnosti, tvrdi profesorica.

Edukacija počinje u osnovnoj školi

Kao put prema boljoj financijskoj pismenosti, prof. Ivanov izdvaja školu i to već osnovnu. Prema njezinim riječima, u lektiri ima puno financijskih primjera koji mogu poslužiti kao edukativni materijal. Prostora za unaprjeđenje, dodala je, ima i u nastavi matematike.

- U osnovnoj školi se čita jako puno knjiga, u puno njih ima financijskih primjera koji stvarno mogu biti jedan edukativni materijal. Tako da bih lektiru i ono što se radi na nastavi, stavila možda kao najbolji put da se prvo razvijaju neke pozitivne navike, jer ono što u pet minuta čujemo o upravljanju svijetom financija, to za najmanje pet minuta najčešće zaboravimo, rekla je.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.