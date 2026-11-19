Zamisli da organiziraš rođendansku proslavu usred ispitnih rokova. Već unaprijed znaš da ti neki prijatelji neće moći doći jer imaju ispit i ne mogu si priuštiti večer bez učenja, drugi će možda navratiti samo nakratko, a treći će cijelu večer razmišljati o gradivu koje ih čeka kod kuće.

Studentske obaveze često ne ostavljaju puno prostora za život izvan fakulteta. U nagužvanom rasporedu predavanja, učenja i studentskih poslova, druženje, odmor i vrijeme za sebe postaje nešto što se mora posebno planirati.

U takvom tempu lako se zaboravi zastati i pitati kako se studenti zapravo osjećaju. O tome je na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' govorila Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život na RIT Croatia.

Studenti nerijetko odlaze rano ujutro, vraćaju se kasno navečer, a s prijateljima razgovaraju uglavnom preko poruka. Dogovori za kavu odgađaju se za neki slobodniji dan koji možda neće tako skoro doći. Sve to može utjecati na mentalno zdravlje, koje u brojnim studentskim obavezama često ostaje u drugom planu.

- Prema podacima zdravstvenog sustava studenti danas jesu više anksiozni nego prije. Postoji porast incidencije psihičkih poremećaja i u općoj populaciji i među studentima tako da potreba za podrškom i zdravstvenog sustava i podrška mentalnog zdravlja u obrazovanju stvarno postoji, ispričala je Tamara Lipnjak.

Studentski život danas izgleda drugačije nego prije nekoliko generacija. Brzina svakodnevice, broj obaveza i očekivanja koja se stavljaju pred mlade stvaraju dodatni pritisak, ali prihvatiti stres kao neizbježan dio studiranja ne bi smjelo biti jedino moguće rješenje.

- Svijet je definitivno postao jako brz u odnosu na prethodne generacije tako da su opterećenost i stres stvarni, ali moramo se pitati kako mi studentima možemo pružiti podršku. Odgovor nije prepustit ćemo se toj neizvjesnosti i stresu nego ćemo stvarati strukture u obrazovnom sustavu da studenti budu uspješni.

'Važno je ostati povezan'

Kada se obaveze nagomilaju, a stres postane svakodnevica, povlačenje u sebe može se činiti kao najjednostavnije rješenje. Ipak, upravo je tada važno ne izgubiti povezanost s ljudima oko sebe.

- Trebaju se međusobno podržavati, graditi odnose s drugim kolegama, profesorima i osobljem na faksu tako da imaju i neformalnu podršku jer užasno je važno biti povezan, ne biti izoliran, ali na tome se mora raditi jer odnosi se grade.

Lipnjak ističe kako studenti ne bi trebali oklijevati potražiti pomoć jer različiti oblici podrške postoje na raznim visokim učilištima. Objasnila je i kako se na RIT Croatia pruža pomoć studentima.

- Uz savjetovališta, ima puno programa koji potiču studente na povezivanje. Postoji Peer Mentoring program odnosno vršnjačka podrška, Studentski zbor i studentski klubovi organiziraju događaje i studentske aktivnosti kako bi studenti ostali uključeni i aktivni, a surađujemo i s Psihoplanetom, psihoterapeutskim centrom u kojem naši studenti mogu dobiti besplatnu i brzu pomoć.

Uspješno obrazovanje ne bi se trebalo mjeriti samo položenim ispitima i akademskim rezultatima, nego i time kakvo iskustvo studenti imaju tijekom studiranja. Zato što fakultet nije samo mjesto na kojem se stječu znanja i kvalifikacije. To je i prostor u kojem mladi grade odnose, razvijaju samostalnost, upoznaju sebe i prolaze kroz brojne životne promjene.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.