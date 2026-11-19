Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 2 d 17.11.2026
19. studeni 2026.
Gotovo svi učenici u programu smatraju da EPAS treba biti u svakoj srednjoj školi. Na konferenciji smo čuli neka od iskustava učenika.
Što je program Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) donio učenicima i nastavnicima? Na konferenciji portala srednja.hr 'Idemo u srednju!' u zagrebačkom Hotelu International o tome se govorilo na panelu 'Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?'.
Odgovore je, među ostalima, dala Eli Pijaca Plavšić, sociologinja, samostalna savjetnica u području obrazovanja i suradnica na EPAS programu. Panel je moderirao Marko Boko, voditelj programa iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a Pijaca Plavšić je iskustva programa pokazala kroz riječi samih učenika.
Na pitanje kako učenici vide program, Pijaca Plavšić odgovorila je brojkama iz evaluacija. Navodi da učenici koji su u programu EPAS-a gotovo stopostotno odgovaraju da EPAS treba biti prisutan u svakoj srednjoj školi u Hrvatskoj.
Na pitanje kako EPAS mijenja živote Pijaca Plavšić pročitala je dva svoja omiljena citata iz deset godina povratnih informacija. Prvotno navodi citat jedne učenice, koja je jako ponosna na svoj napredak u socijalnim vještinama.
Od potpuno nezainteresirane i apolitične osobe koja nije previše voljela ljude postala je čak i prezenterica. Učenica navodi da je njenoj majci teško za povjerovati da će njezina kći izaći na izbore i drugima objašnjavati zašto je to važno. Ističe da ju je četverogodišnje sudjelovanje u EPAS-u promijenilo.
Drugi citat je od jednog maturanta, kojem je ovo posljednja godina u školi i uskoro odlazi na fakultet. On govori da mu se sviđa što su učenici tijekom cijelog programa sami vodili sve aktivnosti u školi. Naučili su javno govoriti, više se ne srame i ne boje izreći svoj stav. Najviše cijeni to što je profesorica od njega napravila sigurnu i pozitivnu osobu.
Pijaca Plavšić program prati od početka. Tvrdi da ovakve poruke potvrđuju zašto se njime bave.
- Kad dobijete takav feedback na nešto što provodite i radite, sve ima smisla. Za nas je EPAS stvarno program koji ima smisla, kojeg jako volimo i na kojem rado radimo. Povezao je neke fenomenalne ljude u Hrvatskoj i pokazao da Hrvatska vrijedi po tome što ima nevjerojatne, entuzijastične nastavnike i nastavnice koji u našim školama rade čuda, rekla je.
srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.
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