Što je program Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) donio učenicima i nastavnicima? Na konferenciji portala srednja.hr 'Idemo u srednju!' u zagrebačkom Hotelu International o tome se govorilo na panelu 'Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?'.

Odgovore je, među ostalima, dala Eli Pijaca Plavšić, sociologinja, samostalna savjetnica u području obrazovanja i suradnica na EPAS programu. Panel je moderirao Marko Boko, voditelj programa iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a Pijaca Plavšić je iskustva programa pokazala kroz riječi samih učenika.

Dva najdraža citata učenika

Na pitanje kako učenici vide program, Pijaca Plavšić odgovorila je brojkama iz evaluacija. Navodi da učenici koji su u programu EPAS-a gotovo stopostotno odgovaraju da EPAS treba biti prisutan u svakoj srednjoj školi u Hrvatskoj.

Na pitanje kako EPAS mijenja živote Pijaca Plavšić pročitala je dva svoja omiljena citata iz deset godina povratnih informacija. Prvotno navodi citat jedne učenice, koja je jako ponosna na svoj napredak u socijalnim vještinama.

Od potpuno nezainteresirane i apolitične osobe koja nije previše voljela ljude postala je čak i prezenterica. Učenica navodi da je njenoj majci teško za povjerovati da će njezina kći izaći na izbore i drugima objašnjavati zašto je to važno. Ističe da ju je četverogodišnje sudjelovanje u EPAS-u promijenilo.

Drugi citat je od jednog maturanta, kojem je ovo posljednja godina u školi i uskoro odlazi na fakultet. On govori da mu se sviđa što su učenici tijekom cijelog programa sami vodili sve aktivnosti u školi. Naučili su javno govoriti, više se ne srame i ne boje izreći svoj stav. Najviše cijeni to što je profesorica od njega napravila sigurnu i pozitivnu osobu.

Zašto za nju čitav program ima smisla?

Pijaca Plavšić program prati od početka. Tvrdi da ovakve poruke potvrđuju zašto se njime bave.

- Kad dobijete takav feedback na nešto što provodite i radite, sve ima smisla. Za nas je EPAS stvarno program koji ima smisla, kojeg jako volimo i na kojem rado radimo. Povezao je neke fenomenalne ljude u Hrvatskoj i pokazao da Hrvatska vrijedi po tome što ima nevjerojatne, entuzijastične nastavnike i nastavnice koji u našim školama rade čuda, rekla je.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.