'Nama svaki tjedan započinje razgovorom kako smo i kako smo proveli vikend'. Tako početak tjedna u svom razredu opisuje Morena Poljančić Jakovac, učiteljica iz Osnovne škole Prečko u Zagrebu koja je ove godine odnijela titulu nastavnice godine u nagradi Zlatna kreda portala srednja.hr. Pobjednici su proglašeni na konferenciji 'Idemo u srednju!' kojom je portal srednja.hr ovog studenog u zagrebačkom Hotelu International proslavio svoj 15. rođendan.

- Učenici moraju osjetiti da su važni. Naravno, ne samo onda kada su uspješni, kada su mirni, aktivni, kada dobiju odličnu ocjenu ili kada se ponašaju onako kako se od njih očekuje, nego i onda kada pogriješe, kada su tužni, ljutiti, nesigurni ili kada ne znaju kako izraziti ono što osjećaju. Treba im dati i slobodu. Primjerice, da samostalno brinu o razrednim biljkama, uređuju razredni pano ili ulazna vrata učionice, pišu svakodnevno datum na ploču i slične zadatke. Naizgled mali zadaci, ali vrlo značajni, govori nam Poljančić Jakovac koju je za nagradu prijavio roditelj djeteta iz njezina razreda.

'Povjerenje se ne gradi velikim riječima i obećanjima, nego svakodnevnim malim postupcima'

Poljančić Jakovac prisjeća se kako je jednom prilikom nije bilo na nastavi nekoliko dana. No, za svaki dan napisala je kratko pismo učenicima koje su čitali ujutro. U njima im je zaželjela uspješan dan, podsjetila ih ako su tog dana imali nešto specifično ili čestitala rođendan učeniku koji je toga dana slavio.

- Iako nisam bila fizički s njima, znali su da mislim na njih. Trudim se svakom učeniku pristupiti jedinstveno, kao i svaki učitelj, kako bih mu upoznala karakter, potrebe, strahove i interese. Povjerenje se, mislim da ćete se sa mnom složiti, ne gradi velikim riječima i obećanjima, nego svakodnevnim malim postupcima. Kada učenik ima potrebu nešto podijeliti s vama, treba ga saslušati. Kada pogriješi, ohrabriti ga. Kada mu je teško, prići mu i razgovarati s njim. Kada mu se nešto obeća, to i ispuniti. No, ono što smatram osobito važnim da učitelj iskreno kaže kako se osjeća u određenom trenutku. Neovisno o tome radi li se o sreći, ponosu i zadovoljstvu ili tuzi, razočaranju i ljutnji. Također, priznati da i mi ponekad pogriješimo je itekako važno, ističe dobitnica Zlatne krede.

Nastavlja kako želi da njezina učionica uvijek bude mjesto na kojem učenici znaju da mogu biti onakvi kakvi jesu, da mogu pitati, pogriješiti, izraziti neslaganje i pokazati emocije. Učenik koji se osjeća sigurno ima hrabrosti učiti, istraživati, razvijati se i vjerovati u sebe, navodi Poljančić Jakovac.

- Redovitim stručnim usavršavanjima i čitanjem pronalazim mnogobrojne savjete kako još više doprinijeti svome radu kako u odgojnom tako i u obrazovnom dijelu. Za izgradnju odnosa i povjerenja mislim da ne postoji točno napisani recept. Kada smo se prvi puta upoznali pitala sam ih što žele da ostane jednako i što bi voljeli promijeniti ili uvesti nešto novo kako bih znala u kojem smjeru dalje stvarati odnos i učiniti im učionicu sretnim mjestom. Nama svaki tjedan započinje razgovorom kako smo i kako smo proveli vikend, objašnjava Poljančić Jakovac.

'Znam da sam itekako privilegirana što sam dio ovog razreda'

Zbog nagrade Zlatna kreda, govori nam, osjeća veliku zahvalnost, radost i poniznost jer iza nagrade ne stoji samo ona. Tu su njezini zlatni učenici, nabraja, njihove obitelji, ravnatelj, učiteljica u produženom boravku, učitelji koji im predaju i koji su im predavali, stručna služba i svi kolege koji su na bilo koji način bili podrška. Naime, Poljančić Jakovac učiteljica je u razredu u kojem su djeca 20. prosinca 2024. godine izgubila svog prijatelja. Roditelj koji ju je prijavio za nagradu istaknuo je kako im učiteljica omogućuje da ponovno budu obična djeca, a da se istodobno poštuje ono kroz što su prošla.

- Ova mi nagrada puno znači jer je doživljavam kao priznanje u jednom drukčijem pogledu na odgoj i obrazovanje, onome u kojem učenik nije samo učenik koji treba usvojiti određena znanja, vještine i sposobnosti, nego prvenstveno osoba koju treba čuti, razumjeti, prihvatiti i ohrabriti. Još jednom hvala roditelju koji je izdvojio svoje vrijeme i napisao divnu prijavu. Posebno mi je drago što se ovime pokazalo koliko svi koji rade u odgoju i obrazovanju imaju onu ljudsku dimenziju svoga poziva. Nagrada je naravno velika čast, ali i svojevrsna odgovornost da i dalje budem dosljedna u onome što radim, kaže Poljančić Jakovac koja u odgoju i obrazovanju radi više od deset godina te naglašava kako je njezina stalna podrška u radu i osobnom rastu njezina obitelj.

Nakon što joj je dodijeljena Zlatna kreda jednog petka u studenom, u ponedjeljak je u školi bila proslava. Odmah po dolasku u razredu, navodi Poljančić Jakovac, učenici su govorili koliko su sretni zbog nagrade i rekli kako su oni sada zlatni. To doista i jesu, ističe Poljančić Jakovac.

- Kako sam od vas dobila 'ispričnicu', rekli su mi da se ne brinem da mi je opravdan izostanak u petak. Najljepše mi je bilo vidjeti njihovo veselje, osmijehe i ponos. Proslavili smo uz tortu od zlatnoga soka od naranče te uz zlatnim papirićem omotane čokoladice i bombone. Njihove reakcije i komentari podsjetili su me da najvrjednije priznanje učiteljima nije ono koje dobiju na pozornici ili potvrdom na papiru, nego ono koje svakodnevno dobivaju u učionici, a to se odražava kroz povjerenje učenika, njihov osmijeh i zagrljaj. Rekla sam svojim zlatnim učenicima kako je ovo priznanje njihovo jer smo ga stvarali zajedno uz sve učitelje koji su dio njihova obrazovanja, učiteljicu u produženom boravku, ravnatelja, stručnu službu i naravno njihovih obitelji. Bez njih, njihove osobnosti, svakodnevnih pitanja, izazova koje zajedno rješavamo, njihovih uspjeha i svih naših zajedničkih trenutaka to ne bi bilo ostvarivo. Na kraju, mislim, odnosno znam da sam itekako privilegirana što sam dio ovog razreda, zaključuje Poljančić Jakovac.

Proslava u školi | foto: Morena Poljančić Jakovac

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.