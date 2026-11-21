Zašto je program Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS) važan i u širem europskom kontekstu? O tome se na konferenciji srednja.hr ‘Idemo u srednju!’ u zagrebačkom Hotelu International govorilo na panelu ‘Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama?’. Jedan od odgovora dala je Eli Pijaca Plavšić, sociologinja, samostalna savjetnica u području obrazovanja i suradnica na EPAS programu.

Panel je moderirao Marko Boko, voditelj programa iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Pijaca Plavšić je program smjestila u okvir europskih obrazovnih politika, ali i u kontekst stanja u hrvatskim školama.

Građanski odgoj i politička pismenost u školama

Europska komisija prije pet godina izdala je akcijski plan o temeljnim vještinama, u kojem su građanska i politička pismenost postale jedna od njih. Upravo u tom kontekstu Pijaca Plavšić vidi doprinos EPAS-a.

- Europska komisija prije pet godina izdala je akcijski plan o temeljnim vještinama, u kojem građanska i politička pismenost postaju izravno jedna od temeljnih vještina. A što EPAS u tom kontekstu donosi? Čuli smo od učenika da EPAS mijenja živote. To možda zvuči malo previše emotivno, međutim, kako je rekla i Marijeta, puno je učenika kojima je EPAS utjecao na izbor karijere, rekla je.

Na pitanje zašto u građanskom odgoju nema više financijske pismenosti, Pijaca Plavšić odgovorila je da je u Hrvatskoj problem već u samom temelju. Upozorila je i na promjene u strukovnom obrazovanju.

Prema njezinim riječima, modernizacijom i reformom kurikuluma učenici ostaju bez važnog sadržaja o političkoj i građanskoj pismenosti. Riječ je o predmetu Politika i gospodarstvo, koji u trogodišnjim strukovnim školama iz obveznog prelazi u izborni.

Od učionice do institucija

Utjecaj programa, prema njezinim riječima, ne staje na školskim aktivnostima. Dio učenika zbog EPAS-a odlučuje se za veći politički angažman.

Posebno je važnim ocijenila to što se EPAS-ovi učenici razlikuju od onoga što pokazuju istraživanja. Prema posljednjem istraživanju o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola, mladi se o društvu informiraju gotovo isključivo preko TikToka i Instagrama, zanemaruju tradicionalne medije i ne vjeruju institucijama.

- Ono što vidimo kroz EPAS upravo je suprotno. Učenici postaju aktivni građani, zainteresirani za svoju budućnost, za procese i za rad u lokalnoj zajednici, zaključila je Pijaca Plavšić.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.